Hollfeld: Gewerbegebiet bedrängt Sägewerk

Eigentümerin appelliert an den Hollfelder Stadtrat — Kosten könnten heftig steigen - vor 1 Stunde

HOLLFELD - Es sind mahnende Worte, die Eigentümerin Maria Buckreus (64), vor dem Stadtrat findet. Wenn die Räte die Erschließung des Gewerbegebietes Nord wie geplant vorantrieben, dann bedeute das das Aus für das 80 Jahre alte Sägewerk und seine vier Mitarbeiter.

Wird das Gewerbegebiet in Hollfeld weiter erschlossen befürchtet Sägewerk-Unternehmerin Maria Buckreus – hier mit ihrem Mann Josef und Sohn Holger –, Kosten von einer halben Million Euro. © Foto: NN-Archiv/Gerhard Leikam



Von mehr als einer halben Million Euro Erschließungskosten ist die Rede, wenn an dem Betrieb vorbei eine lange Stichstraße gebaut wird, damit sich mögliche weitere Unternehmen ansiedeln können. Von denen aber fehlt bis heute jede Spur.

Noch dazu, sagt dessen Eigentümerin Maria Buckreus, könnte das Sägewerk dann an den neu zu bauenden Kanal gar nicht angeschlossen werden, weil der Betrieb tiefer als die Straße liege. Kurzum: Von einer Wertsteigerung des Grundstücks sei man weit entfernt.

Buckreus appelliert daher an die Stadträte. „Ihr habt auf die bayerische Verfassung geschworen und darin ist geregelt, dass kleine und mittelgroße Betriebe geschützt werden sollen.“ Mit drei Generationen ist die Familie in der Sitzung erschienen. Unter den befürchteten Umständen finde sich darunter niemand, der den Betrieb eines Tages übernehmen wolle. „Notfalls muss ich mein Gelände niederreißen und euch übergeben“, sagt Buckreus. Wie teuer die Erschließung tatsächlich komme, könne man erst nach Ausschreibung der Arbeiten sagen, hält Bürgermeisterin Karin Barwisch dagegen. Und dass die Straße überhaupt gebaut wird, sei noch gar nicht entschieden.

Tatsächlich hat der Stadtrat den 20 Jahre alten Plan zum Bau eines Gewerbegebietes im Norden der Stadt jetzt zum vierten Mal geändert. Eine erste Änderung war nötig, damit sich die Supermärkte Rewe und Norma auf dem Gelände des früheren Möbelhändlers Meisel ansiedeln konnten.

Danach sollten erst ein Funkmast und dann Photovoltaikanlagen verhindert werden. Jetzt haben die Stadträte die Zufahrt zu dem Gelände geregelt. Wo früher noch ein großer Wendehammer für Lastwagen vorgesehen war, soll es jetzt neben der Zufahrt aus dem Weiherer Weg eine zweite Zufahrt zu dem Gewerbegebiet geben. Von der Staatsstraße 2191 aus. Die zu bauende Straße soll dann unterhalb des Sägewerks auf die Bundesstraße 22 treffen und so einmal quer durch das Gewerbegebiet verlaufen.

Die Straße dient allen voran den Unternehmen Claas und Baywa, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Rewe und Norma niederlassen wollen. Ob noch eine Längsverbindung durch das Gewerbegebiet gebaut wird, die an dem Sägewek Buckreus vorbei führt und die das Unternehmen daher mit bezahlen müsste, ist noch nicht entschieden. Bürgermeisterin Barwisch sagt: Wenn ein Unternehmen komme, das sich für den gesamten Rest des Gebietes interessiere, wäre keine weitere Erschließungsstraße nötig.

Der Beschluss, die Straße zu bauen, fiel nicht einstimmig. Stadtrat Gerhard Thiem (Bürgerforum) stimmte dagegen, weil er sich überrumpelt fühlte. So wurden in der Sitzung etliche Ergebnisse der öffentlichen Auslegung verlesen, die den Stadträten nicht vorlagen. Thiem sagte: „Chapeau, wer sich all diese Änderungen merken konnte.“

Bürgermeisterin Karin Barwisch sagte, die Änderungen hätten sich erst kurzfristig nach Rücksprache mit dem Landratsamt ergeben. CSU-Sprecher Michael Schatz sagte: „Die Pläne der Firma Claas sind schon weit gediehen. Wenn wir die Straße jetzt nicht beschließen, zieht das Unternehmen fort.“

In einer Bürgerversammlung hatte Barwisch zuvor erklärt, warum sie einen Ruin des Sägewerks notfalls in Kauf nehmen müsse: Weil die Stadt gezwungen sei, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen oder andernfalls Teile der 1,29 Millionen Euro, die der Freistaat an Stabilisierungshilfe überwiesen hat, zurückzahlen müsse.

THORSTEN GÜTLING