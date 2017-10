Hollfeld: Motorradfahrer kollidiert mit Traktor

Goldener Oktober wird zum rabenschwarzen Sonntag für Motorradfahrer - vor 10 Minuten

HOLLFELD - Temperaturen über 20 Grad, Sonne pur und kaum eine Wolke am Himmel. Die Biker bliesen zum Saisonendspurt und schwangen sich noch einmal auf ihre Maschinen. Aber der goldene Oktober wurde zum rabenschwarzen Sonntag. Ein Motorradfahrer verunglückte bei Ebrach, ein anderer prallte in Königstein gegen ein Auto, und bei Hollfeld waren gleich zwei Motorradfahrer in einem Unfall mit einem Traktor verwickelt.

Zwischen Hollfeld und Sachsendorf kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor und zwei Motorrädern. © News5/Holzheimer



Zwischen Hollfeld und Sachsendorf kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor und zwei Motorrädern. Foto: News5/Holzheimer



Am Samstag kurz nach 17Uhr kam es auf der Staatsstraße zwischen Hollfeld und Sachsendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor und zwei Motorrädern. Ein 53 Jahre alter Mann aus dem westlichen Landkreis Bayreuth war mit seinem Trecker von Sachsendorf in Richtung Hollfeld unterwegs.

Auf halber Strecke wollte der Mann nach links in ein Feld abbiegen. Ein dahinter fahrender 54-jähriger Krad-Fahrer aus dem Kreis Bamberg wollte den Traktor überholen und erkannte offensichtlich die Verkehrssituation nicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Eine direkt folgende 52-jährige Motorradfahrerin wollte noch ausweichen, verlor jedoch die Kontrolle über ihr Krad und stürzte ebenfalls. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen (nicht lebensgefährlich) ins Klinikum Bayreuth. Die Krad-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls ins Klinikum gefahren.