Hollfelder Büttenrednerin hat Auftritt bei "Wehe wenn wir losgelassen"

Elfjährige Savannah Sliter ist in der Sendung aus Veitshöchheim dabei - vor 1 Stunde

HOLLFELD - Einmal einen Auftritt im Fernsehen bekommen: Mit Beginn des Fasching hat das die elfjährige Savannah Sliter aus Hollfeld geschafft. Sie tritt mit einer Büttenrede in der Sendung "Wehe wenn wir losgelassen" des Bayerischen Rundfunks auf. Die Übertragung mit dem Fastnacht-Verband Franken wird am Sonntag, 3. März, um 18.45 Uhr gesendet.

Die elfjährige Savannah Sliter aus Hollfeld tanzt seit 2013 in der Showtanz-Garde der Hollfelder Faschings-Gesellschaft. Am 3. März ist sie als Büttenrednerin im TV zu sehen. © Gerhard Leikam



Seit 2013 tanzt das Mädchen in der Showtanz-Garde der Hollfelder Faschingsgesellschaft. Neben dem Gardetanzsport beherrscht sie nicht nur die musikalischen Takte und Schrittfolgen, sondern auch die Wortakrobatik.

Damit hat die Elfjährige nun einen außergewöhnlichen Erfolg erzielt. Vom Bayerischen Rundfunk wurde Savannah Sliter für die Sendung "Wehe wenn wir losgelassen" aus Veitshöchheim ausgewählt. Dem ging ein Casting voraus, das bei Würzburg stattfand. Unter 24 Mitbewerbern wurden sieben Kinder für eine Büttenrede oder einen Sketch ausgewählt.

Darauf hatte sich Savannah Sliter intensiv vorbereitet. Der zum Thema Fasching passende Text – mehr soll hier noch nicht verraten werden – stammt aus der Feder der langjährigen Trainerin Nicole Weber. Mit ihr zusammen wurde viel geübt und an den Formulierungen gefeilt. Auch die richtige Mimik und die Körpersprache mussten ausprobiert werden. Um das alles zu vertiefen, hat die Hollfelderin auch an einer speziellen Schulung des Fastnacht-Verbands Franken teilgenommen. An mehreren Tagen wurden die Kinder durch erfahrene Büttenredner vorbereitet.

Talent bereits bewiesen

Dass Talent in ihr schlummert, hat Savannah Sliter bereits mehrmals bewiesen. In der Grundschule konnte sie sich als Moderatorin einer Zirkusvorführung beweisen. Bei den Prunksitzungen und Jugendsitzungen der Hollfelder Faschings-Gesellschaft stand sie schon mehrmals mit lustigen Beiträgen auf der Bühne. Mit ihren frechen Sprüchen begeistert sie das Publikum und bringt einen ganzen Saal mühelos zum Lachen.

