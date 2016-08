Hollfelder Schläger landen vor Gericht

Gebissenes Opfer bedauert Zivilcourage — Vermeintliche Kiffer werden verurteilt - vor 14 Minuten

HOLLFELD/BAYREUTH - Wegen einer Schlägerei in der Silvesternacht standen drei Hollfelder vor dem Bayreuther Amtsgericht. Doch eigentlich sehen sie sich als Opfer.

Drei junge Hollfelder feiern in Glashütten Silvester. Den ganzen Abend über seien sie von heimischen Männern angerempelt worden und hätten sich daher mit den Frauen beschäftigt. „Man kennt das ja vom Land, in den Augen der Glashüttener waren sie die drei bösen Hollfelder“, sagt einer der Anwälte später.

Gegen drei Uhr seien sie auf der Toilette des TSV-Sportheims verprügelt worden. Vor dem Jugendgericht finden sich neun Monate später aber nicht die Glashüttener, sondern die Hollfelder wieder. Denn Schädelprellung, Hämatome und Bisswunden haben die anderen davongetragen. Ein klarer Fall von Notwehr? Richter Alois Meixner glaubt das nicht.

Im Januar fiel einem Glashüttener (22) der Nagel des linken Daumens ab. Weil sich in der Silvesternacht einer der drei Hollfelder darin verbissen hatte. Welcher der drei Männer, zum Tatzeitpunkt 19 und 20 Jahre alt, es war, dazu herrscht Schweigen. Nur einer soll sich raus gehalten haben. Bei den beiden anderen ist die Lage nicht so klar. Die Mädchen berichten von einem Wirrwarr, innerhalb dessen Fäuste flogen, die niemandem zuzuordnen waren.

Es ging ums Rauchen. Die drei — nach eigenen Aussagen — gemobbten Hollfelder, wollen sich zu dritt auf eine Zigarette zurückgezogen haben. Die Glashüttener sind sich sicher, dass mehr als nur Tabak im Spiel war. „Wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, weiß man, wie Marihuana riecht“, sagt einer, der eingreifen wollte und die Feier daher mit einem blauen Auge und blutverschmierten Gesicht verlassen hat.

Die Kifferei zuvor nach eigenen Aussagen beenden wollte ein großer, stämmiger Glashüttener. Rein verbal, wie er sagt. Richter Alois Meixner glaubt ihm. Der erste Schlag sei daher wahrscheinlich von den Hollfeldern ausgegangen.

Das Problem: So ganz sicher, wer zuerst handgreiflich geworden war, ist sich auch der einzige Zeuge nicht, der sich zur Tatzeit auf der Toilette aufgehalten haben will: Ein Student (22), der nur „Medizin, Sekt und fünf bis sechs Wodka-Energy-Drinks“ intus hatte, will während des Urinierens über einen Spiegel beobachtet haben, wie die drei Hollfelder den großen Glashüttener in die Kabine zerrten. So richtig betrunken will von den Glashüttenern niemand an Silvester gewesen sein. Ganz anders die Hollfelder: „Wir waren ziemlich alkoholisiert“, sagt einer, den Richter Meixner in Verdacht hat, die Schlägerei angezettelt zu haben. Weil der junge Mann aktenbekannt ist.

Zum Verhängnis werden den Hollfeldern auch Entschuldigungen, die sie dem Gebissenen und den Glashüttener Mädchen Tags darauf auf Facebook geschrieben haben. Und dann kommen vor Gericht auch noch einige Aussagen der Anwälte kurios daher.

„Sie wollen nur gesagt haben, dass sie die Kippe wegwerfen und das Fenster zum Lüften kippen wollen?“, fragt Meixner. „Da lachen ja die Hühner!“ Auch der Versuch der Rechtsanwälte, dem gebissenen Glashüttener ein Motiv unterzuschieben, läuft ins Leere. Eifersüchtig soll er gewesen sein, weil sich seine Ex-Freundin mit den Hollfeldern beschäftigte. Völliger Quatsch, sagt das Mädchen.

Schließlich platzt Richter Meixner der Kragen: Bei drei jungen Männern in einer Kabine falle der Verdacht freilich aufs Kiffen. „Das ist ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sich da einzumischen ist Zivilcourage.“ Der Gebissene sieht das mittlerweile anders: „Das war leichtsinnig. Heute würde ich das nicht mehr machen.“

Der mehrfach auffällige Hollfelder kommt mit zwei Wochen Jugendarrest und 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit davon. Der Mittäter mit 60 Stunden und einer Woche Jugendarrest. Richter Meixner sieht es als erwiesen an, dass sich beide der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht haben. Der dritte Hollfelder wurde freigesprochen.

THORSTEN GÜTLING