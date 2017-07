Hollfelder Schulleiter in Ruhestand verabschiedet

Dieter Steeger war unter anderem auch in Pottenstein, Waischenfeld und Pegnitz tätig - vor 1 Stunde

HOLLFELD - Der Schulleiter der Grundschule Hollfeld, Dieter Steeger wurde von Schulrätin Marina Lindner aus dem Schuldienst verabschiedet.

Der Schulleiter der Grundschule Hollfeld, Dieter Steeger (li.), wurde von Schulrätin Marina Lindner (re.) aus dem Schuldienst verabschiedet. © Gerhard Leikam



Im Kreise seiner Kollegen, der Schulleiterin der Gesamtschule Christa Scharfenberg und der Schulverbandsvorsitzenden und Bürgermeisterin Karin Barwisch fand eine Feierstunde im Lehrerzimmer der Grundschule statt.

Dieter Steeger war als Schulleiter im Raum Hollfeld bekannt. Auch in der Fränkischen Schweiz kannte man den Pädagogen. Er leistete Dienst in Pottenstein, Hollfeld, Waischenfeld, Pegnitz, Gößweinstein und Wiesenttal. Zudem war er einige Jahre als Auslandslehrer in Guatemala und Ecuador tätig.

Schulrätin Lindner stellt heraus, das Dieter Steeger durch seine hilfsbereite, selbstbewusste und vertrauensvolle Art bei den Kollegen, den Vorgesetzten, dem Schulverband sowie bei Eltern und Schülern sehr beliebt war. „Sein pädagogisches Einfühlungsvermögen kam bei allen Beurteilungen durch seine Vorgesetzten zum Ausdruck“, lobte Lindner.

Bürgermeisterin Karin Barwisch stellte die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Hollfeld und dem Schulverband heraus und überreichte Steeger das neue Heimatbuch der Stadt Hollfeld. Im Namen des Elternbeirats überreichte Matthias Rauh einen Geschenkkorb.

Vom Lehrerkollegium bekam der scheidende Schulleiter einen Rucksack mit sämtlichen Utensilien die man für den Jakobsweg braucht, übergeben von Konrektorin Petra Selnar. Das Wandern auf dem Jakobsweg will Steeger in seiner Pensionszeit angehen. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von den Ukrainerinnen Mariia und Mysko.

Gerhard Leikam