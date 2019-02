Holzplatte knallte auf A9 gegen nachfolgenden Pkw

Gegenstand hatte sich vom Dach eines VW-Busses gelöst - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht - vor 2 Stunden

PLECH - Eine Holzplatte, die auf der A9 bei Plech durch die Luft segelte und einen nachfolgenden Personenwagen traf, verursachte am Dienstagabend bei einem Unfall in Höhe Plech einen Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Am Dienstagabend gegen 19:25 Uhr befuhr ein 60-jähriger Münchner mit seinem Skoda die A9 in Richtung München. Kurz vor der Anschlussstelle Plech löste sich bei einem vorausfahrenden VW-Bus mit österreichischer Zulassung eine etwa einen Quadratmeter große Holzplatte vom Dach und krachte in die Fahrzeugfront des Münchners. Hierbei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Der Fahrer des VW-Busses setzte seine Fahrt fort und konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth unter der Telefonnummer 0921-5062330 in Verbindung zu setzen.

