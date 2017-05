Hunde nehmen Kindern in Pegnitz die Angst

PEGNITZ - Der Einsatz von Therapiehunden ist so neu nicht. Sie sollen kranken, behinderten oder von Demenz betroffenen alten Menschen zu mehr Lebensqualität verhelfen. Eher ungewöhnlich ist ein Besuch von Vierbeinern in Kindergärten. Bei Don Bosco am Wiesweiherweg waren jetzt gleich deren zwei zu Gast. Um dem Nachwuchs den richtigen Umgang mit den Tieren näherzubringen, aber auch, um Ängste abzubauen.

Die Kinder dürfen Lenni unter der Aufsicht von Simone Schätzlein füttern. Nicht nur die Kinder hatten Spaß, sondern auch der Shepherd und sein Frauchen. © Klaus Trenz



Die Sonne strahlt. Im Garten haben die Kinder auf einer Bank Platz genommen. Ihnen gegenüber sitzt Simone Schätzlein vom Verein Therapiehunde Franken. Sie hat Lenni, einen siebenjährigen Australian Shepherd, und Mila, eine dreijährige Border-Collie-Hündin, dabei. Auf einer Decke vor ihr liegt Lenni. Sie zeigt den Kindern Fotos mit Hundebildern und fragt, was die Haltung des gezeigten Hundes zu bedeuten und wie man sich dann zu verhalten habe.

Auf einem Motiv ist ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt und aufgeregt freudig wirkt, zu sehen. Die kleine Zoey meldet sich und ruft: "Den darf ich streicheln!" Das war richtig, lobt Schätzlein. Und erklärt, dass der Hund sich freue, das sei am Schwanzwedeln zu erkennen. "Vielleicht kennt euch der Hund und wartet auf eine Begrüßung", sagt sie.

Die Kinder arbeiten begeistert mit. Den Spaß sieht man aber nicht nur den Kindern, sondern auch Lenni an. Der würde wohl lieber gestreichelt werden, als seinem Frauchen zuzuhören. Die Hundeexpertin bringt ihren Schülern – sie lauschen aufmerksam – bei, wie sie sich fremden Hunden gegenüber zu verhalten haben.

So sollen sie den Tieren nicht in die Augen starren oder sich beschnuppern lassen. Dass der "Unterricht" funktioniert, bestätigt auch die kleine Isabella. Auf die Frage der Leiterin des Kindergartens, Eva-Maria Löhr, was man bei Hunden nicht dürfe, antwortet sie am Ende des Kurses: "Man darf nicht wegrennen."

Danach dürfen die Kinder Lenni streicheln und füttern. Den Draufgängern darf er aus der Hand fressen, die anderen benutzen lieber einen großen Holzlöffel. Anschließend muss Lenni, der "Gechillte", wie Schätzlein ihren Hund nennt, auch noch arbeiten. Die Kleinen verstecken einen Teil von Lennis Frühstück, welches er suchen soll. Die Kinder helfen ihm dabei. Am Ende bekommen sie noch eine Urkunde überreicht. Zoey sagt: "Das Schönste war das Essen verstecken."

Respektvoller Umgang

Den Kontakt zum Verein nahm Eva-Maria Löhr auf. Die Sitzungen sind umsonst. Möglich geworden sei dies durch Spenden, die der Verein Therapiehunde Franken erhielt, sagt Schätzlein. Im Vorfeld hat Löhr die Kinder sich in den Gruppen auf das "Hundethema" vorbereiten lassen. Zwar hätten viele Kinder selbst Hunde oder ein Haustier, doch ein fremder Hund sei eben etwas anderes, sagt Löhr.

Die Kinder sollen den respektvollen Umgang mit Tieren lernen und dass Hunde anders denken und reagieren als Menschen. Oder worauf sie beim Spielen mit Hunden achten müssen und wie man bei Angst reagieren soll.

Angefangen habe alles vor sieben Jahren, erzählt Schätzlein. Sie selbst hatte Angst vor Hunden. "Aber als ich Lenni zum ersten Mal sah, musste ich ihn einfach haben." Später fragte der Verein Therapiehunde in Franken bei ihr an, ob sie sich nicht vorstellen könne, eine Ausbildung zur Hundeführerin zu machen, da es in der Region wenige gab. Sie nahm das Angebot an und besuchte an Wochenenden Seminare. "Ich mache das seit zwei Jahren ehrenamtlich", sagt sie. Hauptberuflich führt sie einen Dekoladen in Auerbach.

