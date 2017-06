„Hundstage“ werden für Vierbeiner zur Tortur

PEGNITZ - Eine bleierne Hitze hängt in diesen Tagen über heimischen Gefilden. Das Quecksilber erklimmt immer neue Rekordhöhen. Darunter leiden nicht nur viele Menschen, sondern auch die Tiere. Ein kurzer Situationsbericht.

Ein echtes Hundeleben: Schäferhund-Mischlung „Fiasko“ versucht, die heißen Tage mit ausreichend frischem Wasser zu überstehen. Foto: privat



Der Speiseplan des Schäferhund-Mischlings „Fiasko“ wurde von Herrchen Heiner Nega an diese „Hundstage“ angepasst. „Normalerweise bekommt Fiasko nur eine Mahlzeit am Tag.“ Doch jetzt wurde diese auf mehrere kleine Häppchen aufgeteilt. So sei es für „Fiasko“ — mit neun Jahren längst ein „älterer Herr“ — viel bekömmlicher. Nega: „Der Kreislauf wird weniger belastet.“

Aber auch bei einer Wasser-Abkühlung lässt es der Hunde-Senior geruhsam angehen. „Der geht nur auf allen Vieren bis zum Bauch ins Wasser.“ Von Reinspringen oder Untertauchen keine Spur.

Längst hat der Mischlingshund ein anderes Sommervergnügen für sich entdeckt. Immer dann, wenn der Rasensprenger im Garten der Rosenhofer Familie anspringt. „Dann wird der Hund ganz verrückt.“

Verrückt vor Freude, versteht sich. Immer wieder versucht er, in die Wasserstrahlen des Rasensprengers zu beißen. Und wird dabei selber klitschnass. Herrchen Heiner weiß: „Das ist ein schwarzer Hund, die leiden unter der Hitze besonders, viel stärker als Helle.“ Ausdrücklich warnt Nega davor, Tiere bei der aktuellen Affenhitze im Auto zu lassen. „Selbst wenn es nur eine Viertelstunde ist.“ Denn oft würden aus schierer Gedankenlosigkeit aus dieser Viertelstunde 45 Minuten oder mehr.

Ruf nach der Polizei

An Passanten appelliert der Hundebesitzer und Tierfreund: „Wenn Sie einen Hund im Auto sitzen sehen, sollten Sie auf jeden Fall die Polizei alarmieren.“ Nega kennt auch Hundebesitzer, die ihren Pudeln extra einen leichten Sommerschnitt verpassen lassen. Auch die drei Hunde von Simone Herzog — der Dackel „Poldi“, der Jack-Russel-Terrier „Jacky“ und der Mischling „Rusty“ — fahren an heißen Tagen wie diesen höchst ungern mit dem Auto, weiß ihr Frauchen. „Obwohl es nur die kurze Strecke von Pegnitz zum Reitstall nach Nemschenreuth ist.“

Täglich viermal ist sie mit ihrem Hunde-Anhang zu Fuß unterwegs. Wegen der sengenden Temperaturen hat sie die lange Zweistunden-Tour längst von der Mittagszeit in die gerade noch erträglichen Morgenstunden verlegt. Jetzt geht es immer schon früh um halb Acht los.“

Bevorzugtes Ziel sind Waldwege, „keine heißen Straßenpflaster“. An nicht ganz so extrem heißen Tagen bevorzugt Simone Herzog das Gärtles, Richtung Modellflugplatz, als Auslauf-Revier. „Aber dort ist jetzt nur Sonne.“ Das will sie ihrem Hundesenior nicht zumuten. „Jacky ist mit seinen 16 Jahren schon ein sehr alter Knabe, der packt die Hitze überhaupt nicht.“Die Hundehalterin nimmt ihre Vierbeiner auch zum Reiten mit. Pausiert wird nur an Sommertagen wie zur Zeit. „Dann macht es ihnen keinen Spaß, mit dem Pferd mitzugehen.“

Ganz selbstverständlich nehmen die Herzogs ihre drei Hunde mit in den Urlaub. Im Wohnmobil hätten diese auch bei längeren Anfahrten ausreichend Auslauf. Und vom Meer können Herzogs Hunde gar nicht genug bekommen. „Die gehen voll ins Wasser rein. Wenn ich schwimme, und du hast die drei Hunde im Schlepptau, das ist schon ein Aufgeschau.“

Am Strand wird dann für die kleine Hundeschar ein Schatten spendendes halboffenes Zelt-Iglu aufgestellt. So kann man sich das Hundeleben gefallen lassen.

Das gilt auch für das Hunde-Zuhause bei den Herzogs: „An heißen Tagen legen sie sich am liebsten auf die kalten Fliesen im Bad.“ Der freie Zugang auf die Dachterrasse mit den heißen Terrassenplatten verlockt dann kein bisschen. Genügend Flüssigkeit und Schattenplätze empfiehlt auch der Pegnitzer Tierarzt Klaus Windsheimer seinen Hunde-Besitzern und Katzenliebhabern. Auch beim täglichen Auslauf „Hund neben Fahrrad“ sollte man schnell aufhören, „wenn der Hund zu hecheln anfängt“.

Heiße Pfoten

In der Sommerhitze verbrannte Pfoten bei Katzen oder Hunden hat der Tierdoktor noch nie erlebt. „Die Tiere sind ja nicht dumm.“ Allerdings hätten sich schon Katzen ihre Pfoten an heißen Herdplatten verbrannt.

Bei Fahrten im Auto bringe es nichts, das Fenster zu öffnen. „Da kommt eh nur heiße Luft rein.“ Klimaanlagen sollten nicht „kälter“ sein als fünf Grad unter der Außentemperatur. Dieses trockneten außerdem die Luft aus.

Keine große Gefahr sieht der Tierarzt für Kanarienvögel oder Papageien im Käfig. „Man darf den Käfig halt nicht in die pralle Sonne stellen.“

Alarm schlägt jedoch der Landesbund für Vogelschutz (LBV). Immer mehr besorgte Bürger würden anrufen, weil hilflose Mauersegler-Jungvögel aus dem Nest fielen. In den Nestern steige die Temperatur „auf bis zu 100 Grad an“, so die LBV-Biologin Christiane Geidel.



