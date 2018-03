Hürden für barrierefreien Ausbau von Bahnhof Pegnitz weggeräumt

Bahn AG legt Unterlagen für mögliche Varianten für den Durchstich vor — Wirtschaftsausschuss gibt Mittel frei - vor 34 Minuten

PEGNITZ - Viele wollten es gar nicht glauben, doch tatsächlich zeichnet sich ab, dass es so langsam konkret wird mit dem barrierefreien Ausbau des Pegnitzer Bahnhofs. Weil der Wirtschaftsausschuss des Landtags nun definitiv die Mittel dafür freigegeben hat. Und weil auch die Bahn AG zu Potte kommt. Sie hat der Kommune Unterlagen über mögliche Varianten für einen Durchstich Richtung Pep-Gelände unterbreitet. Über die wird der Stadtrat wohl schon in seiner April-Sitzung befinden.

Fest steht, dass drei Optionen für eine Anbindung der neuen „Pegnitzer Mitte“ auf dem Tisch liegen. Wobei die Verlängerung der bestehenden Unterführung wohl die unwahrscheinlichste ist. Foto: Ralf Münch



"Mit dem ,Bayerischen Aktionsprogramm für Barrierefreie Stationsinfrastruktur 2021‘ (BABSI 21) vereinbarten der Freistaat und die Deutsche Bahn AG den barrierefreien Ausbau von Bahnstationen in ganz Bayern", teilte jetzt die Bayreuther CSU-Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer mit. Rund 82 Prozent aller Bahnfahrer sollen nach Abschluss aller vorgesehenen Baumaßnahmen im Regional- und S-Bahn-Verkehr barrierefrei aus- und umsteigen können, aktuell sind es 71 Prozent.

Mit dem Bayern-Paket II 2019 — 2021, Kernstück des Programms BABSI 21, fördert der Freistaat den Aus- und Umbau von zwölf stark frequentierten Knotenbahnhöfen mit rund 100 Millionen Euro. Davon profitiert auch der Bahnhof in Pegnitz. Das war zwar schon Ende 2016 zur Verabschiedung des Doppelhaushalts der Staatsregierung so ausgesagt worden.

Doch man wisse letztlich nie genau, ob die Mittel dann auch tatsächlich freigegeben werden, sagt Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff. Und daher sei es eine gute Nachricht für Pegnitz, dass der Wirtschaftsausschuss dieser Tage endgültig grünes Licht gegeben hat: "Das gibt uns die nötige Sicherheit."

So sieht das auch Bauamtsleiter Manfred Kohl, seit Jahren federführend in die Verhandlungen mit der Bahn eingebunden. Und er hat da einiges erlebt – vor allem ständig wechselnde Ansprechpartner. Nun sei da eine gewisse Kontinuität gegeben, so Kohl. Die intensiven Gespräche in der jüngeren Vergangenheit haben zu konkreten Ergebnissen geführt. Fest steht, wie bereits berichtet, dass drei Optionen für eine Anbindung der neuen "Pegnitzer Mitte" auf dem Tisch liegen. Wobei die Verlängerung der bestehenden Unterführung wohl die unwahrscheinlichste ist. Die anderen beiden sind weiter südlich bis auf Höhe der Straße Am Waidmannsbach angedacht.

Stadtrat hat Vorentwurf

Welche Version die beste ist und wie hoch die Kosten sind, soll eine umfassende Untersuchung ergeben. Die soll in Gestalt einer Entwurfsplanung über die Bühne gehen. Dafür hat die Bahn einen Vorentwurf gezimmert, den nun noch der Stadtrat absegnen muss. "Dann kann die Analyse noch im zweiten Halbjahr starten, das hat auch die Bahn so angekündigt", sagt Bauamtsleiter Kohl.

All das passt auch unter das Dach des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek), das auch eine "Wegeanbindung" des Bahnhofareals über das Ex-Pep-Gelände an die Innenstadt vorsieht. "Dafür gibt es eine Rahmenplanung, das läuft sozusagen in einem Aufwasch", so Kohl. Weil es eben nicht nur um den barrierefreien Zugang zu Gleis 2 im Bahnhof gehe, sondern um mehr, nämlich um das große Ganze.

Die Stadt werde sich an den Planungskosten beteiligen müssen, so Wolfgang Nierhoff: "Das muss in den Haushalt für 2018 rein." Und natürlich auch am Bau des neuen Durchstichs. "Da können aber durchaus Zuschüsse fließen", ergänzt Manfred Kohl, etwa nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Erst muss die Entwurfsplanung fertiggestellt sein. Dafür gibt es wie gesagt eine erhebliche Förderung aus dem Bayern-Paket II.

Kohl geht davon aus, dass der fertige Plan bis Ende 2020 erarbeitet ist. Er und Nierhoff glauben auch fest daran, dass es danach weitergeht. Schließlich stehe dann auch der Umzug der Fachhochschule für Rechtspfleger von Starnberg nach Pegnitz an. "Viele Schüler werden den Zug nehmen, es liegt also im Interesse aller, dass der Umbau konsequent fortgesetzt wird", hofft Nierhoff.

Parallel dazu scheint ein weiteres Kapitel im Beziehungsbuch zwischen der Stadt Pegnitz und der Bahn bald abgeschlossen zu sein: Die Verhandlungen über den Kauf des Bahnhofgebäudes durch die Kommune haben sich konkretisiert. Der Zweite Bürgermeister ist überzeugt, dass der Kauf heuer noch zustande kommt, "wenn der Stadtrat zustimmt". Aber im Gremium bestehe ja fraktionsübergreifend Einigkeit darüber, "dass es beim Bahnhof weitergehen muss".

Und Nierhoff sieht da jede Menge Möglichkeiten, das Gebäude zu nutzen. Ein Infozentrum für VGN-Reisende – "die sollten auch wissen, wie sie von hier weiter kommen können in die Fränkische Schweiz" – könne er sich ebenso vorstellen wie einen Kiosk. Und vielleicht auch mal wieder Toiletten im Gebäude. Aber auch das ist noch Zukunftsmusik.

STEFAN BRAND