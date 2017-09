Hüter der A9 planen weitere Bauprojekte

TROCKAU - Die Autobahnmeisterei hat ihr 80-jähriges Bestehen gefeiert. Aus diesem Anlass wurde am Samstag auch die neue Streugerätehalle offiziell eingeweiht. Die nächsten Bauprojekte stehen bereits in den Startlöchern.

Quasi als Geburtstagsgeschenk zum 80-jährigen Jubiläum der Autobahnmeisterei Trockau wurde die neue, 950 000 Euro teure Streugerätehalle offiziell übergeben und eingeweiht. © Ralf Münch



Es ist ein besonderer Ort, an dem der Trockauer Pfarrer Josef Hell, der das Gebäude segnete, seinen Gottesdienst abhielt: Keine Kirche, sondern eine Halle. Keine Orgel und stattdessen die Trockauer Feuerwehrkapelle, die für den musikalischen Rahmen sorgte. Und es ist Jörg Stricker, der Leiter der Autobahnmeisterei, der als erstes das Wort ergreift, und etwas zur Autobahnmeisterei sagt: "Sie sind Sommer wie Winter, Tag und Nacht, wochentags, am Wochenende und an Feiertagen der Garant für einen reibungslosen Dienstbetrieb zum Wohle aller Verkehrsteilnehmer auf unserer Autobahn", sagt der Chef über seine Mitarbeiter, die auf der Autobahn ihren Dienst tun.

Während der Präsident der Autobahndirektion Nordbayern, Reinhard Pirner, später ein Fazit über die 80 Jahre der Autobahnmeisterei zieht, lässt Stricker die Arbeit seiner Kollegen in den vergangenen Jahren Revue passieren und das, was auf der Autobahn alles passieren kann. Er erzählt von Unfällen durch Fremdverschulden und von Schutzengeln, die seine Mitarbeiter haben müssten, und auch davon, wie die Arbeit früher war: "Betrachtet man die Bilder ferner Tage, als von bulligen Lastwagen per Hand Splitt auf die Straße gestreut wurde, und vergleicht man diese Bilder mit den heute technisch hochentwickelten Fahrzeugen wird die zukunftsorientierte Entwicklung der technischen Mittel für die Betreuung dieser Verkehrsachse bewusst."

Auf 55 Kilometern

Seit 1937 ist die Autobahnmeisterei Trockau zuständig für einen 55 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach und der Anschlussstelle Hormersdorf. "Die Autobahnmeisterei hat eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Die A 9 — noch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg als eine der wichtigsten europäischen Magistralen erbaut — verfiel nach Kriegsende wegen des Eisernen Vorhangs in ein Schattendasein", resümierte Pirner. Das änderte sich schlagartig mit der Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989. Mit dem grenzüberschreitenden Verkehr aus der damaligen DDR war die A 9 auf einmal hoffnungslos überlastet und bereits im Sommer 1992 liefen die Arbeiten zum sechsstreifigen Ausbau an. Im Bereich der Trockauer Autobahnmeisterei wurde damit 1994 begonnen.

Übergab die Halle: Reinhard Pirner, der Präsident der Autobahndirektion Nordbayern. © Ralf Münch



Es wurde und müsse auch weiterhin viel investiert werden. Egal, ob es sich dabei um Fahrzeuge oder Gebäude handle. Darum sei auch die neue Streugerätehalle gebaut worden. "Ich nenn’ es mal salopp, der Altbestand muss in einen zeitgemäßen Zustand überführt werden. Das soll heißen: umgebaut, erneuert und ergänzt", sagte Stricker. Und so sei die 950 000 Euro teure Halle eine notwendige Ergänzung.

"Quasi ist die feierliche Übergabe dieser Halle ein Geburtstagsgeschenk an die Autobahnmeisterei", scherzte der Präsident der Autobahndirektion Nordbayern und fügte hinzu: "Wer aber denkt, dass wir mit den Baumaßnahmen fertig sind, den muss ich leider enttäuschen." Denn schon zu Beginn nächsten Jahres soll etwa die Entwässerung des Autobahnmeisterei-Gehöfts nach Süden in Ordnung gebracht werden.

Garanten für Sicherheit

Der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab (SPD) stelle in seiner Rede heraus, wie wichtig Investitionen bei der Autobahnmeisterei seien und lobte deren Arbeit: "Man kann es nicht oft genug sagen. Es ist eine großartige Zusammenarbeit, auch mit dem THW, der Feuerwehr oder der Polizei. Wir wissen, dass auf euch Verlass ist."

