Ice Dogs absolut ebenbürtig mit Meister Memmingen

Knappe 1:2-Niederlage bis zuletzt hart umkämpft - Torhüter Braun und Vollmer Spieler des Abends - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Äußerst knapp ist der EV Pegnitz im zweiten Spiel der Verzahnungsrunde gegen den Bayernliga-Meister ECDC Memmingen an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Die Ice Dogs gaben bei der 1:2-Niederlage vor 250 Zuschauern einen absolut ebenbürtigen Gegner ab und hätten bei etwas mehr Glück im Abschluss durchaus den einen oder anderen Punkt verdient gehabt.

Simon Bogner (Mitte) erzielte das Tor zum 1:1-Ausgleich für die Ice Dogs. © Isi Reinl

Eishockey-Verzahnungsrunde

EV Pegnitz - ECDC Memmingen 1:2 (1:1/0:1/0:0) - Die Indians starteten ganz im Stile eines Bayernliga-Meisters in das Match und schnürten die Ice Dogs in den Anfangsminuten wie in einem Powerplay in deren Drittel ein. Es war unverkennbar, dass die Schwaben nach dem 7:1-Auftaktsieg vom Freitag gegen Dorfen ihren Spitzenplatz verteidigen wollten, mit dem Ziel, in die Oberliga aufzusteigen. Doch Pegnitz stemmte sich mit zunehmender Spielzeit immer besser gegen diese Übermacht und erarbeitete sich ebenfalls gute Gelegenheiten.

Spätestens Mitte des Drittels war die schnelle Begegnung, in der es zunächst kaum Unterbrechungen gab, weitgehend ausgeglichen. Trotzdem gingen die Gäste vom Hühnerberg in der 11. Minute durch Jan Benda, den ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft, in Führung. Die Ice Dogs beeindruckte dies allerdings wenig, warum auch, hatten sie doch nichts zu verlieren. Vielmehr schien Memmingen ob der engagierten Gegenwehr des EVP nervös zu werden, denn plötzlich mehrten sich Sticheleien und versteckte Fouls. Vor allem Markus Schwindl hatten sich die Gäste als Ziel ihrer Angriffe ausgesucht.

Eine 4:3-Überzahl nützten die Gastgeber schließlich eineinhalb Minuten vor der Pause zum verdienten Ausgleich. Wieder einmal vollendete der Verteidiger Simon Bogner nach Vorarbeit von Sven Rothemund und Markus Schwindl.

Ermuntert durch den Treffer gab der EVP, der erneut auf seinen Spielmacher Sergej Hausauer (Schädelprellung) verzichten musste, auch im Mitteldrittel einen ernstzunehmenden Gegner ab. Die Gäste waren zwar technisch und läuferisch überlegen, doch die Schützlinge von Florian Müller hielten engagiert dagegen. Was dann noch auf das Tor kam, war eine sichere Beute von Jens Braun, der diesmal das Pegnitzer Gehäuse hütete. Nur einmal musste er sich in diesem Abschnitt geschlagen geben, als Antti-Jussi Miettinen aus einem Gewühl heraus Memmingen erneut nach vorne brachte.

Es hatten aber auch die Ice Dogs, bei denen Florian Zeilmann für Hausauer neben Schwindl und Kercs in den ersten Sturm gerückt war, durchaus ihre Gelegenheiten, etwa als Ralf Skarupa (27.) oder Aleksandrs Kercs (40.) alleine auf Joey Vollmer zufuhren, aber in einem der besten Keeper der Bayernliga ihren Meister fanden.

Die Ice Dogs spürten, dass eine Überraschung möglich war, setzten Sven Adler und Benjamin Wagner, der sich zudem eine Fingerverletzung zugezogen hatte, wieder auf die Ersatzbank und spielten fortan mit den bewährten Reihen aus der Vorrunde. So lieferten sich beide Teams im Schlussdrittel einen offenen Schlagabtausch mit offenem Visier, in dem beide Torhüter zu den besten Akteuren des Abends avancierten. Co-Trainer Marco Zimmer nahm zwar in den Schlussminuten Keeper Jens Braun zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, ein Tor wollte jedoch nicht mehr gelingen.

Zimmer lobte schließlich sein Team zurecht, hatte es sich doch mit dem Bayernliga-Meister absolut ebenbürtig erwiesen.

Die Torfolge: 0:1 (11.) Benda/Tenschert, 1:1 (19.) Bogner/Rothemund/Schwindl (4 gegen 3). 1:2 (25.) Miettinen/Tenschert/Varecha.

Strafen: Pegnitz sechs, Memmingen zehn Minuten.

ISI REINL