Ice Dogs angeln sich erfahrenen DEL-Verteidiger

Daniel Sevo hat über 100 Spiele in der höchsten Eishockeyliga Deutschlands absolviert — Stadionfest fällt ins Wasser - vor 24 Minuten

PEGNITZ - Mit der von den Namen her stärksten Mannschaft seit langem geht der EV Pegnitz in die neue Bayernliga-Saison. Höhepunkt der Kader-Präsentation beim Stadionfest war die Vorstellung des ehemaligen DEL-Verteidigers Daniel Sevo, der in der vergangenen Woche kurzfristig noch zu den Ice Dogs gestoßen ist.

„Binnen kurzem sagte er zu“: Dem Sportlichen Leiter Jens Braun ist mit der Verpflichtung von Daniel Sevo (Bild) ein Transfercoup gelungen. © Foto: Richard Reinl



Alles war bereitet für ein großes Fest: Im Stadionoval stand ein Zelt bereit, rundherum gab es zahlreiche Spielstationen für den Nachwuchs und über einen Jugend-Sporttag sollten neue Interessenten für den Eishockeysport geworben werden. Doch Dauerregen sorgte dafür, dass die meisten Aktivitäten sprichwörtlich ins Wasser fielen.

Die Präsentation der verschiedenen Mannschaften verbreitete dann doch etwas Glanz, vor allem als die im Gegensatz zu den Nachwuchtseams komplett angetretene Erste aufgerufen wurde, mit der großen Überraschung eines nur wenige Tage vorher erst verpflichteten Daniel Sevo, der am Abend zuvor beim ersten Test in Haßfurt mit zwei Scorerpunkten einen tollen Einstand bei den Ice Dogs gefeiert hatte (siehe auch Artikel links).

Wie ist dem Sportlichen Leiter Jens Braun dieser erneute Coup gelungen? Ihm war aufgefallen, dass der gebürtige Bayreuther aktuell nicht mehr im Oberliga-Kader der Blue Devils Weiden stand. Als Begründung nannte Sevo auf Nachfrage sein Master-Studium in Bayreuth. Als ihn Braun dann aber beim Training der Bayreuther 1b erblickte, fragte er frech über ein eventuelles Engagement beim EVP nach und hatte prompt Erfolg: "Binnen kurzem sagte er zu." Die Freude darüber ist bei allen Verantwortlichen groß, ist doch die Abwehr seit Jahren das Sorgenkind der Ice Dogs. Braun: "Ein so erfahrener Spieler wie Sevo stärkt unsere Defensive ungemein. Wie wertvoll er für uns ist, hat er schon beim ersten Test in Haßfurt gezeigt.

In der Tat ist der 33-Jährige die vielleicht wichtigste Verstärkung für die kommende Saison. Über 100 Spiele in der DEL, Deutschlands höchster Spielklasse, über 140 Partien in der 2.Bundesliga und deren 300 in der Oberliga sprechen eine deutliche Sprache. Sevo entstammt dem Nachwuchs seines Heimatvereins ESV Bayreuth, für den er 2001 auch die ersten Einsätze im Seniorenbereich absolvierte. In der Folgesaison schnupperte er für zwei Spiele DEL-Luft in Nürnberg, verbrachte den Rest der Saison jedoch beim Heilbronner EC in der 2. Liga. Anschließend zog es ihn in die Oberliga nach Bremerhaven, Leipzig und Crimmitschau, wo er den Aufstieg in die 2. Bundesliga feiern konnte.

Nach einer zweiten Saison beim ETC wechselte er erneut in die DEL zu den Hamburg Freezers und den Nürnberg Ice Tigers, bevor er weitere Spielzeiten beim Zweitligisten EHC München und beim Oberligisten VER Selb verbachte. In seiner Funktion als Co-Kapitän der Frankfurter Löwen in der Oberliga West erzielte er in 41 Partien 28 Scorerpunkte. Über Halle und Bayreuth stieß der 1,88 Meter große Verteidiger schließlich zum Oberligisten Weiden, wo er zuletzt in 49 Partien vier Tore und 24 Vorlagen erzielen konnte. Beim EVP avancierte er nach nur zwei Trainingseinheiten im ersten Test auf Anhieb zum erfolgreichsten Scorer. Jens Braun: "An Sevo werden wir noch viel Freude haben."

ISI REINL