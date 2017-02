Ice Dogs boten Dorfen zwei Drittel lang Paroli

Nach einer anfänglichen Führung musste schließlich eine 2:6-Niederlage quittiert werden - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die wieder nur als Rumpfteam angetretenen Ice Dogs schlugen sich gegen den ESC Dorfen zwei Drittel lang wacker. Als aber gegen Ende die Kräfte schwanden, fuhren die Eispiraten doch noch einen klaren 6:2-Sieg ein. Pegnitz bleibt damit in der Verzahnungsrunde weiter sieglos.

Die Ice Dogs mussten sich zum Schluss der Dorfener Übermacht beugen und verloren mit 2:6 Toren. © Reinl

Die Ice Dogs mussten sich zum Schluss der Dorfener Übermacht beugen und verloren mit 2:6 Toren. Foto: Reinl



Eishockey-Verzahnungsrunde

ESC Dorfen – EV Pegnitz 6:2 (1:1/2:1/3:0) – Obwohl die Ice Dogs abgeschlagen am Tabellenende rangieren, haben sie sich in der Verzahnungsrunde doch einigen Respekt verschafft. Sie haben bis auf ganz wenige Ausnahmen stets einen ernst zu nehmenden Gegner abgegeben und den beiden Spitzenreitern Höchstadt und Memmingen jeweils einen Punkt abgeknöpft. In Dorfen sollte der erste Dreier eingefahren werden, wohl wissend, dass dies nicht leicht fallen dürfte, weil die Eispiraten noch den einen oder anderen Platz nach vorne rücken wollten.

Freilich konnte Trainer Florian Müller auch diesmal wieder nicht die stärkste Besetzung aufs Eis schicken. Zwar war Florian Zeilmann nach seiner Sperre wieder mit von der Partie, aber im Sturm fehlten mit Oleg Seibel und Markus Schwindl erneut zwei Torjäger. Anders als im Hinspiel, als die Oberbayern schon nach sieben Minuten mit 3:0 Toren in Front lagen, startete der EVP dismal betont defensiv, ohne allerdings auf gefährliche Konter zu verzichten. In Überzahl glückte dann die Überraschung, als Aleksandrs Kercs nach Vorarbeit von Kapitän Sergej Hausauer und Sven Adler eine frühe Führung vorlegte. Die Freude währte allerdings nicht sonderlich lange, glich doch Dorfen schon vier Minuten später aus. Das 1:1 hatte bis zur ersten Pause Bestand, auch wenn sich beiden Teams in einem sehenswerten Match noch zahlreiche Gelegenheiten eröffneten.

Während es für den EVP allenfalls um einen Achtungserfolg ging, ließen die Eispiraten nach der Pause keinen Zweifel daran, dass sie ihre Chance wahren wollten, möglicherweise Peißenberg in der Tabelle noch zu überholen. Nach sieben Minuten war der beherzte Widerstand der Oberfranken gebrochen, als Feilmeier, von Lukas Miculka in Szene gesetzt, dem Pegnitzer Schlussmann Maximilian Schmidt, der sich vorher bis auf einen Schnitzer im ersten Durchgang mehrfach auszeichnen konnte, das Nachsehen gab.

Für klare Verhältnisse sorgte das aber noch lange nicht. Die wieder nur mit 14 Feldspielern angetretenen Gäste verkauften ihre Haut weiter so teuer wie möglich. Mit Erfolg: wieder war es der Lette Kercs, der das 2:2 erzielte. Dabei handelte es sich gewissermaßen um ein Tor mit Ansage, hatte doch Hausauer seinem Nebenmann den geplanten Spielzug vorher gestenreich erkärt. Die Nummer 88 gewann denn auch das Bully und Kercs hämmerte in Direktabnahme ins linke Toreck.

Das änderte aber nichts daran, dass der ESC mit zunehmender Spielzeit immer dominanter auftrat. So ließen sich die Eispiraten kurz vor der zweiten Pause den Vorteil einer doppelten Überzahl nicht entgehen: Tobias Brenninger markierte das 3:2, assistiert von Attenberger und Rauscher. Durchaus verdient nannten auch die Pegnitzer Fans den Spielstand zu diesem Zeitpunkt.

Als Schröpfer Mitte des Schlussdrittels auf 4:2 erhöhte, schwanden die Hoffnungen der Ice Dogs auf den ersten Sieg, zumal wenig später Mario Sorsak mit dem 5:2 für die Vorentscheidung sorgte. Das 6:2 durch Daniel Kreß kurz vor Schluss hatte nur noch statistischen Wert.

Die Torfolge: 0:1 (6.) Kercs/Adler/Hausauer (5 gegen 4), 1:1 (10.) Findeis/Kroner/Attenberger, 2:1 (27.) Feilmeier/Miculka, 2:2 (34.) Kercs/Hausauer, 3:2 (38.) T. Brenninger/Attenberger/Rauscher (5 gegen 3), 4:2 (48.) Schröpfer/Sorsak/Mayer, 5:2 (54.) Sorsak/Mayer/T. Brenninger, 6:2 (59.) Kreß/Feilmeier/Göttlicher.

Strafen: Dorfen 14, Pegnitz zwölf Minuten.

ISI REINL