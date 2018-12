Ice Dogs feierten in Dorfen einen Teilerfolg

Nach einem 4:4 nach regulärer Spielzeit unterlag Rumpfteam der Ice Dogs den Eispiraten mit 4:5 Toren - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Viel hatte sich der EVP für die beiden Keller-Duelle am Wochenende vorgenommen. Letztendlich reichte es nur zu einem Punkt am Sonntag in Dorfen, als es die Ice Dogs bis in die Verlängerung schafften, dann aber doch eine 4:5-Niederlage quittieren mussten. Am Freitag hatten die Mammuts aus Schongau die Hoffnung der Pegnitzer auf den ersten Heimsieg durchkreuzt, als sie mit 7:3 ihrerseits den ersten Auswärtserfolg feierten.

Raldf Skarupa (19) zeigte auch in diesem Match wieder viel Einsatzfreude und wurde mit dem Tor zum 4:3 für Pegnitz belohnt. © EVP

Eishockey-Bayernliga

ESC Dorfen – EV Pegnitz 5.4 n. V. (1:2/2:1/1:1) – Ohne Pierre Kracht, Mirko Lang, Danell Pruett, Patrick Fritz und Bastian Heringklee standen Trainer Josef Hefner gerade einmal zwei komplette Reihen zur Verfügung, während Dorfen immerhin 18 Feldspieler im Aufgebot hatte. Anders als in vielen Spielen vorher legten diesmal trotzdem die zahlenmäßig unterlegenen Ice Dogs eine Führung vor. Das 0:1 in der 14. Minute erzielte Roman Navarra auf Vorarbeit von Johannes Seidinger sowie Aleksandrs Kercs und nur eineinhalb Minuten später erhöhte Tristan Schwarz auf 0:2, wobei erneut Navarra beteiligt war. Der Vorletzte Dorfen, der kürzlich erst seinen Trainer John Samanski entlassen hatte, zeigte sich aber wenig beeindruckt und gab knapp eine Minute später dem EVP-Keeper Julian Bädermann beim Anschlusstreffer zum 1:2 das Nachsehen.

Hatte Pegnitz das erste Drittel somit knapp für sich entschieden, so drehten die Eispiraten im Mittelabschnitt den Spieß um. Ganze 72 Sekunden nach Wiederanpfiff sorgte Ernst Findeis für den 2:2-Ausgleich und der Tscheche Lukas Miculka stellte zweieinhalb Minute später mit der erstmaligen Führung für den ESC unter Beweis, dass er zu den gefährlichsten Angreifern der Bayernliga zählt. Das anschließende Powerplay bei einer Strafe gegen Dorfen konnten die Ice Dogs zwar nicht nützen, doch wenige Sekunden später fälschte Stefan Hagen einen Weitschuss von Michael Kuhn zum 3:3 ab. Damit war wieder alles offen.

Das Match der Kellerkinder war auch im Schlussdrittel heiß umkämpft. Pegnitz war wild entschlossen, nach zwölf Niederlagen in Serie endlich das lang erhoffte Erfolgserlebnis einzufahren und legte durch Ralf Skarupa erneut vor. Aber es war der Mannschaft auch deutlich anzumerken, dass gegen die Oberbayern, die am Freitag im Gegensatz zu Pegnitz spielfrei waren, zunehmend die Kräfte nachließen. Wiederum Ernst Findeis sorgte für den Ausgleich, wobei dem EVP-Schlussmann Bädermann die Sicht verdeckt war.

Mit einem sicheren Punkt ging es nach dem 4:4 in der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Doch mehr war für die Oberfranken in der Overtime nicht mehr möglich. Schon nach gut drei Minuten machte Dorfen mit dem 5:4 durch den Verteidiger Marc Waldhausen den Sieg perfekt.

Die Torfolge: 0:1 (14.) Navarra/Seidinger/Kercs, 0:2 (16.) T. Schwarz/Navarra, 1:2 (17.) Brenninger, 2:2 (22.) Findeis, 3:2 (24.) Miculka, 3:3 (25.) Hagen/Kuhn/Jüngst, 3:4 (47.) Skarupa/Niedermeier/Seidinger, 4:4 ( 51.) Findeis, 5:4 (64.) Waldhausen.

Strafen: Dorfen sechs, EVP sechs Minuten.

ISI REINL