Ice Dogs gastieren zum Frankenderby in Höchstadt

PEGNITZ - Mit zwei achtbaren Ergebnissen gegen Top-Favoriten sind die Ice Dogs verheißungsvoll in die Verzahnungsrunde zwischen Bayernliga und Oberliga gestartet. Gegen den ESC Dorfen sollen am Freitag die ersten Punkte eingefahren werden, bevor am Sonntag das Frankenderby in Höchstadt ansteht.

Nicht nur Aleksandrs Kercs und Markus Schwindl hoffen bei der Neuauflage des Winter-Games auf bessere Wetterverhältnisse als beim Schneesturm vor zwei Wochen. © Reinl

Eishockey-Verzahnungsrunde

EV Pegnitz – ESC Dorfen (Freitag, 19.30 Uhr) – Vor zwei Wochen standen sich beide Bayernligisten schon einmal gegenüber, in einem vierstündigen Winter-Game, das ob der äußeren Bedingungen und des spannenden Spielverlaufs inzwischen als legendär eingestuft ist. Nach einem 0:2-Rückstand hat der EVP damals mit dem entscheidenden Tor ganze 13 Sekunden vor Ende der Verlängerung die Teilnahme an der Verzahnungsrunde und damit auch den vorzeitigen Klassenerhalt gesichert.

Bilderstrecke zum Thema Vier Stunden "Winter-Game" im Pegnitzer Eisstadion Nach vier Stunden "Winter-Game" im wahrsten Sinne des Wortes schaffte der EV Pegnitz zum Vorrundenfinale mit einem 6:5-Erfolg über den ESC Dorfen den Einzug in die Verzahnungsrunde mit der Oberliga-Süd. Der Siegtreffer durch Spielertrainer Florian Müller ganze 13 Sekunden vor Ende der Verlängerung bedeutet gleichzeitig den vorzeitigen Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga. Vor dem Erfolg musste aber fleißig gearbeitet werden: Nach heftigen Schneefällen musste die Spielfläche zwei Mal zusätzlich geräumt werden. Hierbei halfen auch Dorfener Fans und Offizielle fleißig mit.



Dieses Erfolgserlebnis gab enormen Auftrieb, können die Schützlinge von Spielertrainer Florian Müller doch für den Rest der Saison ohne Druck befreit aufspielen. Zwar ist in den beiden ersten Begegnungen der Zwischenrunde nur ein einziger Treffer gelungen, noch dazu erzielt vom Verteidiger Simon Bogner in Überzahl, doch haben die Ice Dogs sowohl beim Oberligisten in Schönheide, als auch gegen den ECDC Memmingen bewiesen, dass sie in der Gruppe alles andere als Kanonenfutter sind. Gegen den Bayernliga-Meister lag sogar eine Überraschung in der Luft, als sich Pegnitz absolut auf Augenhöhe präsentierte und nach Ansicht der Fans aus beiden Lagern zumindest einen Teilerfolg verdient gehabt hätte.

Zwar hofft Pegnitz gegen Dorfen auf eine Wiederholung des Erfolgserlebnisses, leicht wird das aber nach Ansicht von Coach Florian Müller nicht, haben sich doch die Eispiraten angesichts ihrer Personalnot für die neue Runde mit einem zweiten Kontingentspieler verstärkt. Der 25-jährige tschechische Stürmer Dominik Vanek spielte zuletzt beim Zweitligisten SC Kadan und überzeugt vor allem durch seine Technik sowie eine hohe Grundschnelligkeit. Fehlen wird dagegen der gesperrte Tobias Feilmeier.

Die Ice Dogs hoffen, ihren Kapitän Sergej Hausauer nach dessen im Match gegen Dorfen erlittener Schädelprellung wieder einsetzen zu können. Dazu sollen auch die Ersatzspieler Benjamin Wagner und Sven Adler wieder Eiszeiten bekommen, nachdem sie sich etwa gegen Memmingen durchaus auf der Höhe gezeigt haben. Mit von der Partie ist ferner Neuzugang Robin Niedermeier, der in der Abwehr einen guten Einstand gefeiert hat. Geschont werden dürfte dagegen noch einmal Torwart Maximilian Müller, ist er doch zuletzt von Maximilian Schmidt oder Jens Braun würdig vertreten worden.

Höchstadter EC – EV Pegnitz (Sonntag, 18 Uhr) – Das Frankenderby hat immer seinen besonderen Reiz, haben doch einige Ice Dogs wie Markus Schwindl oder Jens Braun früher bei den Alligators die Schlittschuhe geschnürt. Zwar gab es in der vergangenen Bayernliga-Saison ein Debakel gegen die Panzerechsen, doch erinnert man sich im Pegnitzer Lager lieber an ein Testspiel im Herbst, als der frisch gebackene Oberligist nach hartem Kampf nur ganz knapp mit 2:1 Toren die Oberhand behalten hat.

Schmerzlich für den EVP war damals allerdings, dass eine erneute Schulterverletzung das Karriereende für Marco Zimmer bedeutete. Als Co-Trainer wird er deshalb besonderen Ehrgeiz in diese Partie legen, auch wenn Höchstadt als Top-Favorit der Zwischenrunde gilt und derzeit vor Memmingen die Tabelle anführt.

Wieder dabei sein wird beim HEC Martin Vojcak nach einer Babypause wegen der Geburt seines Sohnes. Würdig aus dem Aischgrund verabschieden will sich im Match gegen Pegnitz der 41-jährige deutsch-kanadische Routinier Dan Heilman, der wieder zu seinem Ex-Club VER Selb zurückkehrt, um beim möglichen Aufstieg in die DEL2 zu helfen.

ISI REINL