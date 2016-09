Ice Dogs gegen die schwarzen Drachen ohne Chance

EVP unterlag im ersten Test beim Oberligisten Erfurt mit 4:12 Toren - Zwei Treffer durch Kercs - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Deutlich unter die Räder kam der EV Pegnitz im ersten Testspiel beim klassenhöheren Nord-Oberligisten Erfurt Black Dragons. Die Gastgeber waren in allen Belangen überlegen, während es bei den Ice Dogs viele Abstimmungsprobleme gab. Neuzugang Alexandrs Kercs jr. fehlte noch die nötige Bindung zum Team, ließ aber bei zwei sehenswerten und erfolgreichen Sololäufen sein großes Können aufblitzen.

Neuzugang Aleksandrs Kercs jr. aus Lettland erzielte nach sehenswerten Einzelgängen zwei Treffer für die Ice Dogs. © EVP



Testspiel

Erfurt Black Dragons – EV Pegnitz 12:4 (6:1/2:1/4:2) – Das hatte sich Trainer Knut Pleger ganz anders vorgestellt: „Wir fahren nicht als Kanonenfutter nach Erfurt, sondern in dem Bestreben, dort etwas mitzunehmen“, hat er im Vorfeld verkündet, nachdem seine Mannen im Training durchweg ansprechende Ansätze gezeigt haben. Doch anders als vor einem Jahr, als die Ice Dogs dem Oberligisten lange Zeit Paroli geboten hatten, fand Pegnitz diesmal kaum ins Spiel.

Erfurt dagegen, das im ersten Test den Regionalligisten Hamm schon deutlich mit 8:4 Toren in die Schranken gewiesen hatte, bewies auch diesmal eine erstaunliche Frühform und lag nach fünf Minuten schon klar mit 3:0 Toren vorn. Das 1:0 besorgte Enrico Manske dabei schon nach 167 Sekunden. Etwas Hoffnung keimte bei den Gästen auf, als Oleg Seibel auf Zuspiel von Florian Müller und Sergej Hausauer in der 11. Minute in Unterzahl erstmals einlochte. Doch die schwarzen Drachen nahmen mit einem Doppelschlag binnen gut einer halben Minute wieder Fahrt auf und schraubten das Ergebnis bis zur Pause nicht unverdient auf 6:1.

Der Bayernligist, der überraschend neben Markus Schwindl (Gehirnerschütterung) auch Sven Rothemund ersetzen musste, kam überhaupt nicht in die Gänge und schwächte sich durch insgesamt 30 Minuten an meist unnötigen Strafzeiten in einem weitgehend körperlosen Match zudem selbst. Die Ice Dogs wirkten in der Abwehr unsicher, im Angriff ungefährlich und der mit viel Vorschusslorbeeren bedachte lettische Neuzugang Alexandrs Kercs jr. wurde noch viel zu selten erfolgversprechend angespielt. Auch Keeper Maximilian Müller hatte nicht seinen besten Tag.

Wer im zweiten Durchgang ein Aufbäumen der Gäste erhofft hatte, wurde enttäuscht, besorgte Erfurt doch schon nach 47 Sekunden das 7:1. Anschließend ließen es die Thüringer etwas ruhiger angehen. Die zahlreich mitgereisten Fans durften in der 27. Minute wenigstens den ersten Treffer ihres neuen Kontingentspielers Kercs bejubeln, für eine Wende zum Besseren reichte es aber nicht, auch wenn das Drittelergebnis mit nur noch 2:1 Toren schon deutlich besser ausfiel.

Auch im Schlussdrittel ließ Erfurt nichts mehr anbrennen. Die Ice Dogs, die insgesamt gesehen die halbe Spielzeit in Unterzahl agierten, konnten lediglich noch etwas Ergebniskosmetik betreiben durch Treffer von Skarupa zum 9:3 und erneut durch Kercs zum 12:4 kurz vor Schluss. Unter dem Strich war Erfurt läuferisch und technisch deutlich überlegen, zudem klappte das Powerplay vorbildlich.



Die Torfolge: 1:0 (3.) Manske, 2:0 (4.) Vazan, 3:0 (6.) Klein, 3:1 (11./ 4 gegen5) Seibel/Fl. Müller/Hausauer, 4:1 (13/ 5 gegen 4) Kämmerer, 5:1 (14.) Zurek, 6:1 20.) Vazan, 7:1 (21.) Grosch, 7:2 (27.) Kercs/Bogner, 8:2 (33./ 6 gegen 4) Wiesnet, 9:2 (43.) Schümann, 9:3 (47.) Skarupa/St. Schmidt/Zimmer, 10:3 (48.) Weise, 11:3 (54.) Manske, 12:3 (57. / 4 gegen 3) Rößger, 12:4 (59.) Kercs/Hausauer. Strafen: Erfurt zehn, EVP 30 Minuten.



Aufstellung des EVP: Tor: Maximilian Müller, Maximilian Schmidt; Verteidigung: Mendel, Florian Müller, Vinzenz Pleger, Wagner, Bogner, Hausner, Zimmer; Sturm: Seibel, Stefan Hagen, Skarupa, Nikolai Pleger, Stephan Schmidt, Kercs, Zeilmann, Hausauer.









ISI REINL