Ice Dogs hatten in Peißenberg keine Chance auf Revanche

Im Rückspiel fehlten auch noch Markus Schwindl und Johannes Runge - Kercs scheiterte bei fünf Sololäufen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Hoffnung auf den ersten Sieg für den EV Pegnitz in der Verzahnungsrunde ist am Wochenende durch den TSV Peißenberg jäh zerstört worden. Konnten die Ice Dogs am Freitag bei der 2:5-Niederlage phasenweise noch mithalten, so brachen sie am Sonntag im Rückspiel bei einer 1:9-Niederlage vor allem im Schlussdrittel konditionell ein.

Die ice Dogs hatten auch im Rückspiel gegen Peißenberg keine Chance und verloren stark ersatzgeschwächt mit 1:9 Toren. Foto: Isi Reinl



Eishockey-Verzahnungsrunde

TSV Peißenberg – EV Pegnitz 9:1 (3:0/2:0/4:1) – Eigentlich wollte sich der EVP für die Niederlage vom Freitag revanchieren, zumal Aleksandrs Kercs nach seiner Sperre wieder mit von der Partie war. Aber schon nach wenigen Sekunden machten die Eishackler einen Strich durch die Rechnung der Oberfranken, als Valentin Hörndl eine frühe Führung vorlegte.

Auch in der Folge ließ der TSV keinen Zweifel daran, dass er sich für dieses Wochenende auf dem Weg in die Playoff-Runde eine volle Punktausbeute vorgenommen hatte. Erneut Hörndl erhöhte nach einem sehenswerten Slalomlauf durch die Abwehr der Ice Dogs auf 2:0. Das gab seiner Reihe noch mehr Selbstvertrauen und so staubte Eichberger nach einem Lattenknaller von Josef Staltmair kurz vor der ersten Pause zum 3:0 ab. Maximilian Schmidt, der erneut das Pegnitzer Tor hütete, hatte keine Abwehrchance.

Wer geglaubt hatte, das Pausenergebnis sei dem gewohnt verhaltenen Beginn der Ice Dogs geschuldet, wurde schon nach 34 Sekunden im Mittelabschnitt kalt geduscht, als Staltmair genauer zielte und Schmidt das 4:0 ins Netz setzte. Wenn das Ergebnis auch zu diesem Zeitpunkt schon eindeutig aussah, so konnte Co-Trainer Marco Zimmer seinen Cracks kämpferisch doch keinen Vorwurf machen, zumal wie schon am Freitag wieder nur ein Rumpfteam zur Verfügung stand. Zwar war diesmal Robert Fritsche wieder mit von der Partie, dafür fehlten aber zusätzlich im Sturm Markus Schwindl (Rückenprobleme) und Johannes Runge (Adduktorenverletzung). Dazu kam, dass Aleksandrs Kercs das Glück verlassen zu haben schien, als er allein bei fünf Sololäufen auf das TSV-Gehäuse im Abschluss scheiterte.

Auf der anderen Seite pflügten die Eishackler nach Belieben durch die EVP-Defensive, wobei vor allem Estermaier und Eichberger, die auch für das 5:0 verantwortlich zeichneten, kaum zu halten waren.

Längst war in diesem Match vor 622 Zuschauern die Spannung gewichen. Peißenberg schaltete angesichts der sicheren Führung einen Gang zurück und Pegnitz hatte ebenfalls die Hoffnung auf einen Achtungserfolg aufgegeben, weil im Schlussdrittel verständlicherweise auch die Kräfte schwanden. Kurios fiel in der 46. Minute das 6:0, als dem EVP-Keeper Maximilian Schmidt der abgefälschte Puck durch die Schoner purzelte. Matthias Müller (50.) und Maximilian Malzatzki schraubten das Ergebnis schließlich gar auf 8:0, ehe Simon Bogner wenigstens der Ehrentreffer zum 8:1 gelang, den aber Peißenberg postwendend mit dem 9:1-Endstand konterte.

Co-Trainer Marco Zimmer erkannte die Überlegenheit der Gastgeber an. Man habe sich zwar zwei Drittel lang nach Kräften gewehrt, dem stark ersatzgeschwächten EVP sei dabei aber nicht viel gelungen. Mit zunehmender Spielzeit seien dann die Kräfte geschwunden, kein Wunder bei den zahlreichen Ausfällen.

Die Torfolge: 1:0 (2.) Hörndl/Eichberger/Estermaier, 2:0 (13.) Hörndl/Estermaier/Staltmair, 3:0 (17.) Eichberger/Staltmair, 4:0 (21.) Staltmair/Fl. Barth/Neal (5 gegen 4), 5:0 (34.) Estermaier/Ebentheuer/Eichberger, 6:0 (46.) Malzatzki/Maier, 7:0 (50.) Müller, 8:0 (56.) Malzatzki/Hörndl/Birkner, 8:1 (58.) Bogner/Kercs/Hausauer, 9:1 (59.) Mooslechner.

Strafen: Peißenberg und Pegnitz je vier Minuten.

ISI REINL