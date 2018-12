Ice Dogs hielten Bad Kissingen nur ein Drittel lang stand

Nach dem Rückstand war die dezimierte EVP-Abwehr gegen den Angriffswirbel der Unterfranken überfordert - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Ein Drittel lang konnte der Tabellenletzte EV Pegnitz gegen den Dritten Bad Kissingen mithalten, doch dann mussten die in der Verteidigung weiter dezimierten Ice Dogs dem Angriffswirbel der Unterfranken Tribut zollen. Letztendlich fiel die Niederlage mit 2:8 Toren erneut deutlich aus.

Johannes Seidinger scheiterte in der Schlussphase am Bad Kissinger Keeper Benjamin Dirksen. © Reinl

Eishockey-Bayernliga

EV Pegnitz - EC Bad Kissingen 2:8 (0:1/1:4/1:3) - Der EVP wollte unbedingt an den Teilerfolg von Dorfen anknüpfen. "Wir müssen heute alles geben", lautete deshalb auch die Devise von Trainer Josef Hefner. Obwohl mit Timo Jüngst und Darnell Pruett zwei wichtige Verteidiger fehlten – neben Stefan Hagen musste so mit Aleksandrs Kercs ein weiterer Torjäger hinten aushelfen -, zeigten die Ice Dogs vor dem Tabellendritten zunächst keinerlei Respekt und agierten im ersten Drittel über weite Phasen auf Augenhöhe. Ausschlaggebend dafür war, dass der Puck diesmal konsequent und ohne jede Schnörksel aus der Gefahrenzone gespielt wurde. Auch wurden die gegnerischen Stürmer, bei denen sich insbesondere Mikhail Nemirovski über die schlechten Eisverhältnisse im Pegnitzer Freiluftstadion beschwerte, per Forechecking erfolgreich gebremst.

Die größte Chance eröffnete sich den Bäderstädtern im ersten Durchgang in eigener Unterzahl, als die Gastgeber zu weit aufgerückt waren. Der Puck verfehlte allerdings knapp das zunächst wieder von Julian Bädermann gehütete Gehäuse.

Als sich die Zuschauer schon mit einem torlosen ersten Drittel abgefunden hatten, legten die Unterfranken eineinhalb Minuten vor der Pause doch noch die Führung durch Jörg Filobok vor. Damit nicht genug: Ebenfalls eineinhalb Minuten nach der Pause erhöhten die Gäste bei einer angezeigten Strafzeit gegen Pegnitz auf 0:2. Dies beeindruckte die Gastgeber sichtlich, zumal Bad Kissingen nunmehr auch selbst den Druck erhöhte.

In der Folge hatte der EVP oft Mühe, sich aus dem eigenen Drittel zu befreien. Kaum hatte Coach Hefner mehr Aggressivität und Kampfgeist von seinen Cracks gefordert, klingelte es schon wieder im Tor. Das zwischenzeitliche 1:3 durch Ingo Krapf, erzielt während einer Bankstrafe für den EC, brachte nur vorübergehend Entlastung, denn schon eine Minute später stellte den Aufsteiger mit dem 1:4 den alten Abstand wieder her. Wieder hatte die EVP-Abwehr, anders als im ersten Drittel, die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone gebracht. Das 1:5 gegen Ende des Mitteldrittels bedeutete dann schon eine Vorentscheidung, dominierte doch der Gast inzwischen nach Belieben.

Im letzten Abschnitt verkürzten die Oberfranken bei einer Strafzeit gegen Kercs in Unterzahl durch Michael Kuhn zunächst auf 2:5, ehe Bad Kissingen nur eine halbe Minute später das Powerplay seinerseits zum 2:6 nutzte. Mit einfach aber effizient vorgetragenen Sturmläufen erhöhten die Unterfranken schließlich noch auf 2:8.

Die Torfolge: 0:1 (19.) Filobok/Hemmerich/Nemirovski, 0:2 (22.) Marquardt/Masel/Cypas, 0:3 (27.) Marquardt/Zimmer/Masel, 1:3 (33.) Krapf/Kracht/Kercs (5 gegen 4), 1:4 (34.) Seewald/Masel/Filobok, 1:5 (36.) Zimmer/Revaj, 2:5 (46.) Kuhn/Hagen (4 gegen 5), 2:6 (48.) Filobok/Freibergs, 2:7 (49.) Cypas/Masel/Marquardt, 2:8 (55.) Masel/Revaj/Filobok.

Strafen: EVP sechs, Bad Kissingen acht Minuten.

ISI REINL