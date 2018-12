Ice Dogs hoffen im Franken-Derby auf ersten Heimsieg

Gegen Schweinfurt wollen die Pegnitzer Eishockeyspieler an weihnachtlichen Überraschungserfolg anzuknüpfen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Ice Dogs wollen am heutigen Freitag an ihre gute Leistung beim überraschenden 4:2-Auswärtserfolg in Königsbrunn vom zweiten Weihnachtsfeiertag anknüpfen und im Franken-Derby gegen die Mighty Dogs aus Schweinfurt ihren so sehnsüchtig erwarteten ersten Heimsieg einfahren. Am Sonntag muss der EV Pegnitz in Geretsried antreten.

Gegen Geretsried wollen sich die Ice Dogs am Sonntag für die Heimspielniederlage revanchieren. © Reinl

Eishockey-Bayernliga

EV Pegnitz — ERV Schweinfurt (Freitag, 19.30 Uhr) - Aktuell ist Derbyzeit für Schweinfurt: Am Dienstag stand für die Mighty Dogs bereits das Unterfranken-Derby gegen die Bad Kissinger Wölfe auf dem Programm, welches sie mit 4:3 Toren nach Penaltyschießen für sich entscheiden konnten, am Freitag müssen sie in Pegnitz antreten.

Die Schweinfurter Eishockeyspieler sind stark in die Bayernliga-Saison gestartet, mussten dann aber feststellen, dass diese Spielklasse ein anderes Niveau als die Landesliga hat. Inzwischen rangieren sie auf dem zwölften Tabellenplatz und bereiten sich wie die Ice Dogs auf die anstehende Abstiegsrunde vor.

Im Hinspiel konnte der EVP lange Zeit mithalten und führte zwischenzeitlich bis zur 38. Minute sogar mit 5:2 Toren, bis Strafzeiten und ein Doppelschlag innerhalb von drei Minuten das Spiel kippen ließen. Von der Strafbank sollten die Pegnitzer deshalb diesmal fern bleiben, haben doch die Mighty Dogs mit Josef Straka (23 Tore, 26 Vorlagen) und Patrik Rypar (15/25) nicht nur den Top-Scorer der Liga in ihren Reihen, sondern wohl auch das effektivste Sturm-Duo.

ESC Geretsried — EV Pegnitz (Sonntag, 18 Uhr) - Kurz vor Jahreswechsel tritt der EVP am Sonntag in Geretsried an und trifft dort auf seinen Lieblingsgegner der vergangenen Jahre. "In Geretsried waren wir immer für eine Überraschung gut", erinnert sich der Sportliche Leiter Jens Braun weiter: "Wir haben jetzt noch vier Vorbereitungsspiele bis zum Start der Abstiegsrunde und das auch noch gegen die dann möglichen Gegner Schweinfurt, Geretsried oder Dorfen. Besser kann man sich darauf nicht einstellen."

Die Oberbayern schielen zwar noch auf Platz acht, aber mit sieben Punkten Rückstand bei noch vier ausstehenden Spielen erscheint dies als eine schier unlösbare Aufgabe. In Pegnitz feierten die Riverrats in einem miserablen Bayernligaspiel einen 6:1-Erfolg. Hier gingen die Ice Dogs zwar mit einer Führung in die erste Drittelpause, verloren aber danach völlig den Faden.

Die Mannschaft der Oberbayern ist ausgeglichen und steht oder fällt mit der Leistung ihres Kontingentspielers Ondrej Horvath. Ihn sollte die Mannschaft von Trainer Josef Hefner in Griff bekommen, fällt er doch nicht nur durch seine Tore, sondern auch mit Strafzeiten auf und lässt sich so leicht aus dem Konzept bringen. Wenn die Pegnitzer so diszipliniert wie in Königsbrunn auftreten, ist auch in Geretsried ein Auswärtserfolg möglich.

jb/rr