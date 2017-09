Ice Dogs in Pfaffenhofen vor harter Prüfung

Klassenkamerad aus der Bayernliga hat zwei Kanadier verpflichtet - Mikulenka rotiert weiter - vor 3 Stunden

PEGNITZ - Zum vorletzten Test vor der neuen Saison treten die Ice Dogs am Sonntag beim Klassenkameraden in Pfaffenhofen an, der sich zwar mit zwei Kanadiern verstärkt hat, als Saisonziel aber trotzdem nur den Klassenerhalt formuliert hat: Am Sonntag um 17.30 Uhr tritt der EVP auswärts gegen den EC Pfaffenhofen an.

Trainer Stan Mikulenka hofft, dass die EVP-Stürmer das Tor von Pfaffenhofen diesmal genauso unter Beschuss nehmen, wie Aleksandrs Kercs in der vergangenen Saison. © Reinl



Trainer Stan Mikulenka hofft, dass die EVP-Stürmer das Tor von Pfaffenhofen diesmal genauso unter Beschuss nehmen, wie Aleksandrs Kercs in der vergangenen Saison. Foto: Reinl



Beide Teams haben sich zuletzt gegen Landesligisten überraschend schwer getan. Die Ice Dogs konnten Schweinfurt erst eineinhalb Minuten vor Schluss in die Knie zwingen, die Ice Hogs sorgten nach weitgehend ausgeglichenem Spiel erst in den letzten zehn Minuten für ein doch noch standesgemäßes 8:3 über Trostberg.

Pfaffenhofen, das in der vergangenen Saison mit dem auch in Pegnitz bekannten Coach Michael Dippold nur mit Mühe die Klasse halten konnte, setzt jetzt auf ein Trainergespann aus ehemaligen Aktiven. Anders als der EVP, der sich vorerst mit dem bewährten Kontingentspieler Aleksandrs Kercs begnügt, schöpfte der ECP mit zwei Kanadiern die erweiterten personellen Möglichkeiten aus. Der Verteidiger Jack Fardoe hat vorher schon Deutschland-Erfahrung beim Regionalligisten Lauterbach gesammelt, der Stürmer Michael Chemello wurde dagegen frisch aus Übersee eingeflogen. Dazu bringen die Neuzugänge Stefan Huber (Regensburg), Christian Birk (Moosburg) und Steven Maier (Dingolfing) viel Erfahrung mit.

Pegnitz kann voraussichtlich komplett antreten, nachdem beim Abschlusstraining nur Ralf Skarupa beruflich bedingt gefehlt hat. So bietet sich Trainer Stan Mikulenka die Möglichkeit, weiter die optimale Blockbildung auszutesten. Vor allem der Sturm, dem von den Verantwortlichen "Potenzial ohne Ende" nachgesagt wird, ist bislang noch nicht richtig auf Touren gekommen, wurden doch auch die entscheidenden Treffer nicht selten von Verteidigern erzielt.

Im Tor sollte diesmal Maximilian Müller seine Bewährungschance bekommen, nachdem Julian Bädermann und Maximilian Schmidt ihre Klasse schon unter Beweis gestellt haben. Weil sich die Mannschaft zuletzt erstaunlicherweise vor allem im Überzahlspiel anfällig präsentierte, wurde dies zuletzt besonders intensiv trainiert. Der Sportliche Leiter Jens Braun jedenfalls rät zu Vorsicht: "Das wird sicher unser schwerstes Testspiel."

ISI REINL