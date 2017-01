Ice Dogs: Kein Klassenunterschied trotz 0:3-Niederlage

Oberligist Schönheide siegte lediglich wegen besserer Chancenverwertung - Hausauer und Fritsche fehlten

PEGNITZ - Mit einer achtbaren Leistung beim Oberligisten EHV Schönheide 09 ist der EV Pegnitz in die Verzahnungsrunde gestartet. Trotz eines frühen Rückstands hatten die Ice Dogs durchaus gute Szenen. Wenn die Wölfe schließlich mit 3:0 Toren die Punkte behielten, so allein wegen ihrer besseren Chancenverwertung.

Aleksandrs Kercs spielte auffälliger als sein Landsmann Vitalijs Hvorostinins, ein von Schönheide kurzfristig neu verpflichteter lettischer Nationalspieler, scheiterte aber bei zwei Alleingängen. Foto: Reinl



Eishockey-Verzahnungsrunde

EHV Schönheide 09 – EV Pegnitz 3:0 (2:0/0:0/1:0) – Völlig neue Eindrücke bringt die Verzahnungsrunde mit der Oberliga für den EV Pegnitz: Fuhr die Mannschaft bislang zu ihren Punktspielen nahezu ausschließlich in den Süden, ging es diesmal in den Norden in das tief verschneite Erzgebirge. Schönheide war in früheren Jahren schon öfter Testspielgegner der Ice Dogs, ein Punktspiel gegen den Oberligisten indes hatte es bislang nicht gegeben. Die Verantwortlichen waren deshalb genauso wie die Fans gespannt, ob ein Klassenunterschied erkennbar sein würde.

Die Ernüchterung ließ nicht lange auf sich warten: Gerade einmal 48 Sekunden waren gespielt, als der Deutsch-Tscheche Petr Kukla, der vor der Saison von Banik Sokolov zum EHV gekommen war, die Führung für die Wölfe vorlegte. Doch die Ice Dogs ließen sich wider Erwarten nicht sonderlich durch diese kalte Dusche beeindrucken und spielten munter mit. Wenn die Sachsen in der 14. Minute trotzdem durch den ehemaligen Dresdener Richard Zerbst auf 2:0 erhöhte, dann vor allem deshalb, weil sie im Abschluss kaltschnäuziger und cleverer wirkten. Außerdem machte der Pegnitzer Keeper Maximilian Schmidt bei beiden Treffern nicht die beste Figur, nicht zuletzt deshalb, weil den Toren Fehler seiner Vorderleute vorausgegangen waren.

Trotz des Rückstands rückte EVP-Trainer Florian Müller nicht von seinem Versprechen ab, die Verzahnungsrunde als Gelegenheit zu nutzen, Spieler, die bisher nicht so oft zum Einsatz kamen, im Hinblick auf die nächste Saison näher an die Mannschaft heranzuführen. So wurden nicht nur Sven Adler und Benjamin Wagner regelmäßig eingesetzt, sondern auch der neu verpflichtete Verteidiger Robin Niedermeier. Dafür fehlten Robert Fritsche und Kapitän Sergej Hausauer, der nach dem Foul im Spiel gegen Dorfen wegen einer Schädelprellung pausieren musste.

Im zweiten Drittel bot der Bayernligist dem Oberliga-Schlusslicht immer besser Paroli, wenngleich es nun auf beiden Seiten nicht mehr so viele Torraumszenen gab. Auf Pegnitzer Seite hatte der Lette Aleksandrs Kercs zwei Mal Pech, als er bei sehenswerten Sololäufen im letzten Moment scheiterte. Waren die rund 100 mitgereisten Pegnitzer Fans unter den insgesamt 500 Zuschauern durchaus mit der Leistung ihres Teams zufrieden, zeigten sich die Einheimischen im Wolfsbau doch enttäuscht, dass sich Schönheide nicht deutlicher durchsetzen konnte: „Mit einer solchen Leistung bekommen wir gegen Bayernliga-Topteams wie Memmingen große Probleme.“

An dieser Einschätzung änderte sich auch im Schlussabschnitt nichts, weil sich Pegnitz weiterhin wacker schlug. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre durchaus der eine oder andere Treffer möglich gewesen. So aber machte erneut Kukla mit einem schön herausgespielten Powerplaytreffer zum 3:0 alles klar. Die Vorarbeit hatte hier, wie schon beim 1:0, wieder der neu verpflichtete lettische Nationalspieler Vitalijs Hvorostinins geleistet, der insgesamt allerdings nicht so auffällig agierte wie sein Landsmann Kercs auf Pegnitzer Seite.

Die Torfolge: 1:0 (1.) Kukla/Hvorostinins, 2:0 (14.) Zerbst, 3:0 (58.) Kukla/Hvorostinins (5 gegen 4).

Strafen: Schönheide sechs, Pegnitz acht Minuten.

ISI REINL