Ice Dogs können mit Sieg über Klostersee berühmt werden

Im Schlagerspiel der Verzahnung gastiert am Sonntag der seit zwei Jahren unbesiegte Ex-Oberligist - vor 5 Stunden

PEGNITZ - Mit sechs Siegen und nur einer Niederlage hat der EVP in der ersten Hälfte der Verzahnungsrunde das Soll erfüllt. Am Wochenende soll bei den zwei schweren Aufgaben gegen die direkten Konkurrenten Schongau und Klostersee der zweite Platz gefestigt werden.

Unterstützung von den Rängen brauchen die Ice Dogs am Sonntag gegen den Seriensieger Klostersee. © Münch

Eishockey-Verzahnungsrunde

EA Schongau – EV Pegnitz (Freitag, 20 Uhr) – Mit inzwischen fünf Zählern Vorsprung auf den Verfolger Schongau können die Ice Dogs ohne übergroße Nervosität in dieses Match gehen. Ganz anders ist die Lage bei den Mammuts, sind ihnen doch die Wanderers aus Germering punktgleich dicht auf den Fersen und selbst der Fünfte Kempten liegt nur zwei Punkte zurück. Diesen harten Kampf um Rang drei werden die Schützlinge von Josef Hefner am Freitag zu spüren bekommen, will die EAS doch wie Pegnitz auch unbedingt in der Bayernliga bleiben.

Im bisherigen Saisonverlauf lieferten sich beide Teams bedingungslose Duelle. In der Vorrunde gingen die Siege dabei ausnahmslos an den Gegner, in der Verzahnung dagegen haben zuletzt die Ice Dogs vorgelegt, wenn auch nur ganz knapp. Der 2:1-Erfolg im Hinspiel hat gezeigt, dass die Mammuts bis zuletzt fighten, dass sich bei einem Rückstand aber auch schnell Unruhe auf der Spielerbank breit macht und dass sie sich in Bedrängnis mit ihrer rustikalen Spielweise unnötige Strafzeiten einhandeln. Diese zu nützen, könnte ein Erfolgsrezept für die Ice Dogs sein, die allerdings im Hinspiel keine einzige der 26 EAS-Strafminuten in Überzahltore ummünzen konnten.

Der EVP hat auch in närrischer Zeit seinen Trainingsrhythmus beibehalten und etwa auch am Faschingsdienstag geübt. Der Coach hatte dabei nahezu den kompletten Kader zur Verfügung, lediglich Daniel Vlach kurierte noch eine Erkältung aus. Er wird aber in Schongau auf jeden Fall wieder mit von der Partie sein. Fehlen wird allerdings der beruflich verhinderte Sergej Hausauer.

EV Pegnitz – EHC Klostersee /Sonntag, 17.30 Uhr) – Dieses Spiel muss die Fans elektrisieren, stehen sich doch nicht nur die beiden Top-Favoriten der Verzahnungsrunde gegenüber, sondern mit den Münchner Vorstädtern auch ein Club, der nach dem freiwilligen Rückzug aus der dritten Liga ganz nach unten beim Durchmarsch durch die Bezirksliga und die Landesliga in zwei Jahren kein einziges Match verloren hat. Der Grund hierfür: Den Verantwortlichen ist es gelungen, nahezu den kompletten Oberligakader zu halten und noch dazu mit talentierten Nachwuchscracks anzureichern. „Das Team ist absolut oberligatauglich“, attestiert auch der EVP-Coach nach den Erfahrungen aus dem ersten Aufeinandertreffen, „stärker noch als der Höchstadter EC.“

Ein Drittel lang haben die Ice Dogs bei der ersten Partie in Grafing bewiesen, dass sie auf Augenhöhe mitspielen können. Wenn das am Sonntag über längere Zeit gelingen soll, dann muss vor allem die EHC-Paradereihe mit dem Schweden Andreas Persson, dem ehemaligen NHL-Profi Bob Wren und dem Eigengewächs Philipp Quinlan an die Kette gelegt werden, trug dieses Trio doch im Hinspiel nicht weniger als fünf Treffer zum 7:3-Erfolg bei.

Auch wenn das Freitagsspiel für den Saisonverlauf deutlich wichtiger ist, spekuliert die Truppe um Kapitän Christof Mendel doch auf einen Überraschungssieg über Klostersee. Vielleicht sollte Trainer Hefner wie einst Heinz „Zorro“ Zerres, einer seiner Vorgänger vor einem Match gegen Rosenheim, eine entsprechende Parole an die Kabinentür nageln: „Heute könnt` ihr berühmt werden.“