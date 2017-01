Ice Dogs mit 2:1-Sieg über Geretsried auf Kurs

PEGNITZ - Mit einem bis zur letzten Sekunde hart umkäpften 2:1-Sieg über den Tabellennachbarn ESC Geretsried hat der EVP seine Chance auf den 8. Rang gewahrt. Matchwinner waren der zum Spieler des Abends gekürte Torwart Maximilian Müller und der zweifache Torschütze Aleksandrs Kercs.

Aleksandrs Kercs (links) war mit seinen beiden Treffern einer der Garanten des 2:1-Erfolgs über Geretsried. © Isi Reinl

Eishockey-Bayernliga

EV Pegnitz - ESC Geretsried 2:1 (1:0/0:1/1:0) - Das war ein Auftakt nach Maß. Während die Ice Dogs ihre letzten Spiele jeweils extrem verhalten begonnen hatten, gingen sie gegen die River Rats mit einem Blitztor nach nur neun Sekunden in Führung. Sven Rothemund hatte Aleksandrs Kercs steil geschickt und der tanzte im Alleingang auch noch Torwart David Albanese aus. Damit erfüllte er die Vorgabe des Trainers Florian Müller, sich mit besonderem Einsatz für seinen eigensinnigen Heimaturlaub über die Feiertage zu rehabilitieren.

Der EVP drückte, beflügelt durch dieses Erfolgserlebnis, weiter, klare Chancen allerdings blieben aus, weil die Steilpässe auf die Spitzen meist zu ungenau gespielt wurden. Stephan Schmidt hätte in der 9. Minute das 2:0 vorlegen können, allerdings wurde er bei seinem Solo unfair zur Strecke gebracht. Den fälligen Penalty setzte er neben das Tor.

Als Markus Schwindl und Nikolai Pleger in der 10. Minute kurz nacheinander Strafen kassierten, nahm Geretsried bei eineinhalb Minuten in doppelter Überzahl das Gehäuse von Maximilian Müller unter Dauerbeschuss, doch die Ice Dogs verteidigten mit vollem Körpereinsatz und überstanden so diese heikle Phase. In der 17. Minute hatten Schwindl und Kercs noch zwei sehenswerte Aktionen, doch es blieb beim knappen Pausenstand.

So kalt es den Zuschauern in der wegen eines Defekts am Zamboni überlangen Pause war, in der sogar das Bier in den Bechern gefror, so heiß ging es danach auf dem Eis zu. Vielleicht war sich Pegnitz nach dem Blick auf die Bltztabelle als aktueller Tabellenachter schon zu sicher, denn plötzlich drehten die River Rats den Spieß um, erzielten nach nur 90 Sekunden den Ausgleich und brannten anschließend ein Feuerwerk in Richtung EVP-Tor ab, dass sich die Ice Dogs mehrfach minutenlang kaum befreien konnten. Nur gut, dass sich Maximilian Müller wieder einmal in Top-Form präsentierte und nicht weniger als 20 ESC-Torschüsse parierte. Er hatte zudem das Glück des Tüchtigen, als Geretsried bei zwei Strafzeiten gegen Pegnitz mehrfach am Pfosten scheiterte. Erst gegen Ende dieses Durchgangs kam auch Pegnitz zu einigen Entlastungsangriffen.

Im Schlussdrittel hatten die Ice Dogs zunächst eine Unterzahl zu überstehen, ehe sie wieder zum Angriff übergehen konnten. Mit Erfolg: Kercs brachte den EVP mit seinem zweiten Treffer nach schöner Kombination mit Schwindl und Sergej Hausauer erneut nach vorn. Entschieden war die Partie damit aber noch lange nicht. Vielmehr lieferten sich die Tabellennachbarn einen Kampf auf Biegen und Brechen, in dem jedes Ergebnis möglich gewesen wäre.

Wie knapp es zuging beweist, dass Geretsried in der letzten Minute nicht nur Torwart Albanese durch einen Feldspieler ersetzte, sondern acht Sekunden vor Schluss zudem noch eine Auszeit nahm. Doch Pegnitz spielt die Zeit clever von der Uhr und feierte einen glücklichen, aber verdienten Sieg.

Co-Trainer Marco Zimmer war denn auch mit der kämpferischen Einstellung seiner Truppe hochzufrieden: "Wir wussten, dass es brutal schwer wird. Aber mit diesem Sieg haben wir das Erreichen des 8. Ranges weiter in eigener Hand."

Die Torfolge: 1:0 (1.) Kercs/Rothemund, 1:1 (22.) Lechner/Jorde, 2:1 (43.) Kercs/Hausauer/Schwindl.

Strafen: Pegnitz zwölf, Geretsried zwölf Minuten.

ISI REINL