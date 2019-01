Ice Dogs stehen mit dem Rücken zur Wand

PEGNITZ - Die Ice Dogs treten momentan trotz guter Leistungen in der Verzahnungsrunde auf der Stelle. Mit zwei überzeugenden Siegen eigentlich gut gestartet, stehen die Schützlinge von Trainer Josef Hefner nach den zwei knappen Niederlagen gegen Pfaffenhofen und Ulm an diesem Wochenende mit dem Rücken zur Wand.

Pierre Kracht (l.) steht am Wochenende voraussichtlich wieder zur Verfügung. © Reinl

Bayernliga-Abstiegsrunde

EHF Passau – EV Pegnitz (Freitag, 20 Uhr) - Mit den EHF Passau wartet der wohl stärkste Gegner auf den EV Pegnitz. Die Dreiflüssestädter verpassten die Verzahnungsrunde mit der Oberliga denkbar knapp, gaben sich aber in der Abstiegsrunde bisher keine Blöße und stehen mit einem Spiel weniger noch unbesiegt auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Abstand zum Spitzenreiter Schweinfurt beträgt dabei nur einen Punkt.

In den Vorrundenspielen zeigten sich die Ice Dogs in Passau mit einer Rumpftruppe kämpferisch und hielten das letztendlich mit 5:8 Toren verlorene Match lange Zeit offen. Vor eigenem Anhang mussten sie eine klare 1:6-Niederlage quittieren.

Auch wenn der Ausfall ihres Topscorers Petr Sulcik schmerzt, haben die Niederbayern mit dem Tschechen Martin Zahora doch einen guten „Ersatz“ finden können. Die Stärke der „Hawks“ ist zweifellos das Powerplay und die Ausgeglichenheit des Kaders. „Wenn wir dem Anfangsdruck der Passauer standhalten, ist an der Donau mit Sicherheit etwas zu holen“, ist sich Jens Braun sicher.

EV Pegnitz – EV Moosburg (Sonntag, 17.30 Uhr) - „Im Heimspiel gegen Moosburg ist ein Sieg Pflicht“, gibt der Sport-Chef die Erwartungen klar vor. In dem jungen Team von Ex-Nationaltorwart „Bernie“ Engelbrecht ist der Trainer wohl der Bekannteste. Die Oberbayern schlossen in der Landesliga die Vorrunde auf Platz vier ab. Aktuell steht der Bayernliga-Absteiger aufgrund des gewerteten Spiels gegen Burgau mit sechs Punkten vor dem Tabellenfünften EV Pegnitz. Am zweiten Wochenende blieb der EV Moosburg ebenfalls punktlos, hatte aber mit Schweinfurt (1:5) und Pfaffenhofen (1:8) zwei sehr schwere Gegner.

Am Sonntag in Ulm und beim Training unter der Woche fehlten einige Spieler krankheitsbedingt. Wieder dabei sein sollte aber Pierre Kracht, der seine Verletzung auskuriert hat. Nicht zur Verfügung stehen werden aber aller Voraussicht nach Sven Adler und Darnell Pruett.

Daniel Krieger zurück nach Amberg

Für Enttäuschung hinter den Kulissen hat unter der Woche der Wunsch von Daniel Krieger gesorgt, wieder zu seinem Stammverein ERSC Amberg zurückzukehren. Der Oberpfälzer, der schon lange auf der EVP-Wunschliste gestanden war, wechselte im Jahr 2017 nach Pegnitz, wo er zu einer der Stützen in der Abwehr avancierte. Gegen Ende der Vorrunde der Saison 2018/19 quittierte er seinen Arbeitsplatz in Pegnitz und sein Engagement bei den Ice Dogs mit der Begründung, künftig als „Equipment Manager“ der Nürnberg Ice Tigers tätig zu sein. Trotzdem half er noch einige Male in Pegnitz aus. Jetzt will er den ERSC Amberg in seinem Bemühen unterstützen, vielleicht doch noch den Aufstieg in die Bayernliga zu schaffen.

