Ice Dogs vor Schicksalsspiel in Pfaffenhofen

Nur bei einem Auswärtssieg beim Tabellenführer besteht noch eine reelle Chance auf den Klassenerhalt

PEGNITZ - Am heutigen Freitag hat der EV Pegnitz seine letzte Chance, den Saisonausgang noch offen zu gestalten. Bei einer erneuten Niederlage wird der sportliche Abstieg aus der Bayernliga wohl kaum noch abwendbar sein. Die Mannschaft ist um die Aufgabe nicht zu beneiden, muss sie hierzu doch beim Spitzenreiter EC Pfaffenhofen antreten. Am Sonntag gastiert dann der VfE Ulm/Neu-Ulm in Pegnitz.

Der EVP muss das Tor des EC Pfaffenhofen massiv unter Beschuss nehmen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Unser Bild zeigt Sebastian Wolsch bei einem Schlagschuss im Hinspiel. © Reinl

Bayernliga-Abstiegsrunde

EC Pfaffenhofen — EV Pegnitz (Freitag, 20 Uhr) - Beim derzeitigen souveränen Tabellenführer aus Oberbayern muss die Mannschaft des Trainers Josef Hefner an ihre Grenzen gehen und über den Kampf beweisen, dass sie noch längst nicht abgeschrieben ist. Beim Hinspiel in Pegnitz begann mit einem 4:3-Sieg die Erfolgsserie des ECP. Außer der 4:6-Niederlage zu Beginn der Verzahnungsrunde in Passau blieben die Ice Hogs ungeschlagen und haben bisher mit acht Siegen in Serie eine beeindruckende Aufstiegsrunde gespielt. Der Vorjahres-Absteiger steht kurz vor der Rückkehr in die Bayernliga.

Die Mannschaft des Trainers Chris Heid verfügt über einen sehr ausgeglichenen Kader. Die beiden Kanadier Jake Fardoe und Dillon Duprey sind neben dem ehemaligen DEL-Spieler Vitali Stähle und dem jungen Nick Endress die Leistungsträger des Teams.

EV Pegnitz — VfE Ulm/Neu-Ulm (Sonntag, 17:30 Uhr) - Am Sonntag wollen sich die Ice Dogs für die unnötige 2:3-Niederlage in Ulm revanchieren. "Genau die Niederlage tut uns jetzt weh", so der Sportliche Leiter Jens Braun. "Sie war unnötig und zu keinem Zeitpunkt des Spiels absehbar".

Dass die Devils ein unangenehmer Gegner sind, zeigen auch die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende. Die Spiele, zuhause gegen den EC Pfaffenhofen und bei den Mighty Dogs aus Schweinfurt, gingen zwar knapp verloren, doch bewiesen die Ulmer, dass mit ihnen immer zu rechnen ist, verfügen sie doch mit den beiden Tschechen Dominik Synek und Petr Ceslik sowie Peter Brückner über eine der besten Sturmreihen dieser Verzahnungsrunde.

Beim EVP wird aller Voraussicht nur Darnell Pruett fehlen. Hinter dem Einsatz des erkrankten Goalies Maximilian Schmidt steht noch ein Fragezeichen.

jb/rr