Ice Dogs wollen eifrig Punkte sammeln

Gegen Pfaffenhofen soll am Freitag ein Heimsieg eingefahren werden - Am Sonntag Gastspiel in Peißenberg - 26.10.2017 16:30 Uhr

PEGNITZ - Einen neuen Trainer haben die Ice Dogs zwar noch nicht, aber dennoch wollen sie sich am Wochenende vom Tabellenende verabschieden. Vor allem im Heimspiel gegen den EC Pfaffenhofen sollen mit einem Kraftakt wie zuletzt beim 4:3-Erfolg in Passau drei wichtige Zähler verbucht werden. Auch am Sonntag in Peißenberg rechnet sich Pegnitz zumindest einen Teilerfolg aus.

Mark Gerstner fungierte früher schon einmal als Spielertrainer der Ice Dogs. © Irene Lenk

Mark Gerstner fungierte früher schon einmal als Spielertrainer der Ice Dogs. Foto: Irene Lenk



Eishockey-Bayernliga

EV Pegnitz – EC Pfaffenhofen (Freitag, 19.30 Uhr) – Die nach der Trennung von Stan Mikulenka immer noch trainerlose Zeit wurde in dieser Woche mannschaftsintern überbrückt. Daniel Sevo, Daniel Sikorski, Sergej Hausauer und Jens Braun haben sich die Arbeit mit dem Team geteilt. Dabei war ein Aufwärtstrend nicht zu übersehen, gibt es doch endlich eigenes Eis, auf dem drei Mal intensiv geübt werden konnte. Dabei stand erfreulicherweise der komplette Kader zur Verfügung, nachdem die Knieverletzung von Sikorski bis auf einen Bluterguss abgeklungen und auch Johannes Runde wieder genesen ist. Bei den Spielen am Wochenende wird wieder Mark Gerstner als Coach an der Bande aushelfen.

Der sportliche Leiter Jens Braun hofft, dass die Cracks wie zuletzt in Passau um jeden Zentimeter Eis kämpfen und ihr dort getanktes Selbstvertrauen entsprechend in Erfolge ummünzen, um das Torverhältnis aufzuhübschen, das derzeit so schlecht ist, dass ein sofortiger Abschied vom Tabellenende nur bei Ausrutschern von Germering und Moosburg möglich ist.

Im Gegensatz zu Pegnitz leistet sich Pfaffenhofen, das in der vergangenen Saison noch von Michael Dippold trainiert worden ist, zwei Ausländer. Das kanadische Duo scheint auf Anhieb gut eingeschlagen zu haben, rangieren doch beide in der Scorerliste ganz vorne. Aus der Defensive heraus gibt Jake Fardoe, der in Lauterbach schon Deutschland-Erfahrung gesammelt hat, die Vorlagen für Michael Chemello, der vom Team der Floridas Gulf Coast Universität gekommen ist und bei den Ice Hogs in fünf Spielen bereits sechs mal erfolgreich war.

Ferner setzt das Trainergespann Dimitri Kumosow und Gregor Tomasik auf die Erfahrung von Christian Birk, der vom Ligakonkurrenten Moosburg an seine Wurzeln zurückgekehrt ist. Leaderfunktionen im Sturm sollen ferner Stefan Huber und Steven Maier übernehmen, die aus Regensburg Oberligaerfahrung mitbringen.

Wollen die Ice Dogs den Tabellenkeller verlassen, ist ein Dreier gegen Pfaffenhofen Pflicht, haben doch die Ice Hogs zuletzt gegen den Vorletzten Wanderers Germering nur mit Mühe den ersten Heimsieg eingefahren. Die Ice Dogs kennen den Gegner aus einem Vorbereitungsspiel, das nach grottenschlechter Leistung knapp mit 2:3 Toren verloren gegangen ist. So weiß die Mannschaft, dass sie sich vor eigenem Anhang ganz anders präsentieren muss.

TSV Peißenberg – EV Pegnitz (Sonntag, 17 Uhr) – Als unangenehmen Gegner, gegen den sich die Ice Dogs schon immer schwer getan haben, hat Jens Braun die Eishackler in Erinnerung. Sie verfügen über eine eingespielte Truppe aus dem eigenen Lager, die nur gezielt verstärkt werden musste. Die neue Ausländerregel sorgt dafür, dass der Slowake Dejan Vogl anders als in der Vorsaison kontinuierlich eingesetzt werden kann. Der Abgang des Top-Stürmers Tyler Wiseman nach Landsberg, wo dieser allerdings krankheitsbedingt vermutlich die ganze Saison ausfällt, wurde mit der Neuverpflichtung des Kanadiers Brandon Morley aus der höchsten nordamerikanischen Universitätsliga kompensiert.

Peißenberg hat bislang zwar zuhause erst ein Spiel gewonnen (4:2 gegen Pfaffenhofen), aber bei der knappen 3:4-Niederlage beim Tabellenführer Höchstadt unter Beweis gestellt, dass Potenzial im Team steckt. Weil sich die Oberbayern immer wieder selbst schwächen, wobei Dejan Vogl als „Strafbankkönig“ gilt, sollte Pegnitz unbedingt sein zuletzt mangelhaftes Powerplay verbessern.