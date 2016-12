Ice Dogs wollen mit "Eichhörnchen-Methode" punkten

EVP kämpft um Tabellenplatz acht - Heute Gastspiel beim Zweiten in Miesbach - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Kampf um den begehrten achten Platz in der Eishockey-Bayernliga wird immer härter: Der EV Moosburg wird alles daran setzen, den „Platz an der Sonne“ zu verteidigen. Die Ice Dogs jedoch wollen mit der „Eichhörnchen-Methode“ auch beim Tabellenzweiten in Miesbach wenigstens über einen Teilerfolg den einen oder anderen Zähler einsammeln.

Gegen den Zweiten TEV Miesbach wird voller Einsatz nötig sein, soll wenigstens ein Teilerfolg gelingen. © Reinl

Eishockey-Bayernliga

TEV Miesbach – EV Pegnitz (Freitag, 20 Uhr) - Lange Zeit hat der TEV die Tabelle angeführt, ehe ein kleiner Durchhänger folgte, als Trainer Simon Steiner die Zügel etwas schleifen ließ, in der Absicht, Kraft für die bevorstehende Zwischenrunde zu sammeln. Inzwischen sind die Kreisstädter aber wieder auf Kurs. Gegen Pegnitz wollen sie auf jeden Fall ihren Heimstärke unter Beweis stellen, mit der sie sich bisher in elf Spielen vor eigenem Anhang erst eine Niederlage gegen Peißenberg geleistet haben.

Personell ist der aktuelle Tabellenzweite auf jeden Fall im Vorteil, können doch in der Regel vier komplette Reihen aufgeboten werden, weil zum Auffüllen des Kaders auch noch eine U23-Mannschaft zur Verfügung steht. So kann der Coach am Freitag voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen, sind doch bis auf Markus Seiderer (Schlüsselbeinbruch) und Thomas Amann (Prellung) alle Mann an Bord.

Bei den Ice Dogs dagegen steht hinter dem Einsatz von Markus Schwindl ein dickes Fragezeichen, musste er sich doch nach dem Aufwärmen in Schongau abmelden. Auch beim Training am Dienstag hat er wegen Problemen mit der Oberschenkelmuskulatur pausiert. Fällt er ein weiteres Mal aus, wird wieder Stefan Hagen in den ersten Sturm aufrücken, Stephan Schmidt in die zweite Reihe und Sven Adler in die dritte. Ansonsten sollten alle Cracks an Bord sein, auch wenn das Match in Sonthofen viele „Körner“ gekostet und manche blauen Flecken eingebracht hat.

Leichteres Restprogramm

Rein rechnerisch sieht Trainer Florian Müller sein Team im Kampf um den achten Rang noch gut im Rennen, weil Pegnitz im Vergleich zur unmittelbaren Konkurrenz das vermeintlich leichtere Restprogramm hat. Platz acht ist vor allem auch deshalb das erklärte Ziel, weil damit alle Abstiegssorgen erledigt wären und die Mannschaft in der Restsaison befreit aufspielen könnte.

ISI REINL