"Ich bezweifle, ob wir Beschluss fassen können"

PEGNITZ - Die neue Unterführung von der Bahnhofstraße zur Innenstadt hat den Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend beschäftigt. Diskutiert wurde im Zuge dessen auch, den alten Durchgang am Gasthof Goldener Stern zu schließen.

Drei Varianten gibt es bekanntlich für die Bahnhofsunterführung von der Bahnhofsstraße zur Innenstadt. © Archivfoto: Richard Reinl



Drei Varianten, wie der künftige Durchstich von der Bahnhofstraße zum Pep-Gelände und damit zur Innenstadt aussehen könnten, sind im Gespräch: Die Verlängerung der bestehenden Unterführung ist eine der Optionen. Die anderen beiden sind weiter südlich bis auf Höhe der Straße Am Waidmannsbach angedacht (wir berichteten). "Moderner und an einem geeigneten Standort", sagte Bürgermeister Uwe Raab (SPD) in der Sitzung zu den möglichen Varianten. Auch Radfahrer sollen berücksichtigt werden, deshalb soll die Unterführung fünf Meter breit werden, die Länge soll 30 Meter betragen, die Höhe 2,80 Meter.

Der Stadtrat hatte nun über den Abschluss der Planungsvereinbarung zwischen der Stadt Pegnitz und der DB Station & Service Aktiengesellschaft zu entscheiden. Darin ist festgelegt, dass die Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung die Bahn beziehungsweise ein von ihr beauftragtes Planungsbüro übernimmt. Für die Stadt ergeben sich für Vorentwurf und Betrachtung der Varianten Kosten von 50 000 Euro netto. Diesen Betrag will die Stadt in den Haushalt 2018 einstellen.

FWG-Sprecher Thomas Schmidt störte sich an einer Formulierung im Beschlussvorschlag. Darin heißt es "Mit der Kostenbeteiligung von pauschal 50 000 Euro netto besteht Einverständnis." Schmidt: "Das heißt, dass die DB auch etwas zahlt. Aber im Vertrag steht, dass wir die kompletten Kosten zahlen. Es müsste also Kostenübernahme heißen."

Kilian Dettenhöfer (Junge Liste) erkundigte sich, ob und inwieweit die alte Unterführung am Gasthof Goldener Stern in die Vorentwurfsplanung mit einfließe. Und ob über eine Umgestaltung oder einen Verschluss des Durchstichs nachgedacht werde. Bauamtsleiter Manfred Kohl erklärte, dass dies der Fall sei, "das wird bei der Umsetzung untersucht".

Nun meldete sich Hans Hümmer (FWG) zu Wort: "Ich bezweifle, ob wir den Beschluss so fassen können." Denn in der Zeit, in der kein Haushaltsplan festgelegt ist, "können wir nur unabdingbare Ausgaben tätigen". Kämmerer Wolfgang Hempfling meinte: "Wir sollten die Vereinbarung erst abschließen, wenn der Haushaltsplan verabschiedet ist." Hümmer stellte daraufhin eine Wiedervorlage des Themas zur Debatte. Eine zweite Option sei, auf Haushaltsreste zurückzugreifen, um die 50 000 Euro bereitzustellen.

Laut Bauamtsleiter Manfred Kohl wird die Bahn Planungsbüros kontaktieren, wenn die Stadt signalisiert, dass sie den Weg mit dem Unternehmen gemeinsam gehen will. Bis 2021 müsse die Planungsreife bis zur Baureife fortgeschritten sein. "Die Vorentwurfsplanung wird sich bis ins nächste Jahr ziehen", so Kohl.

