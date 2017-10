Ideenwettbewerb fürs frühere Pep-Gelände fällt flach

Im Eiltempo: Projektentwickler wirbt schon um Mieter für neue "Pegnitzer Mitte" - vor 38 Minuten

PEGNITZ - Überraschende Entwicklung bei den Gedankenspielen zur Zukunft des ehemaligen Pep-Geländes: Der geplante Ideenwettbewerb, bei dem Architekten ihre Visionen präsentieren sollten, ehe sich der Stadtrat für eine davon entscheidet, könnte ins Wasser fallen. Weil bereits jetzt so viele Ideen auf dem Tisch liegen, dass daraus schon ein Konzept erstellt werden kann. Dies bestätigte Bürgermeister Uwe Raab (SPD) auf Nachfrage.

Einkaufen, wohnen für länger oder nur für eine Nacht. Handel, Dienstleister, Pflegeheim: Es gibt viele Ideen für das ehemalige Pep-Gelände. So viele, dass ein ursprünglich geplanter Ideenwettbewerb wohl überflüssig ist. © Archiv: Irene Lenk



Einkaufen, wohnen für länger oder nur für eine Nacht. Handel, Dienstleister, Pflegeheim: Es gibt viele Ideen für das ehemalige Pep-Gelände. So viele, dass ein ursprünglich geplanter Ideenwettbewerb wohl überflüssig ist. Foto: Archiv: Irene Lenk



So mancher Pegnitzer Geschäftsmann und Gewerbetreibender rieb sich in diesen Tagen verwundert die Augen beim Blick in seinen Mail-Eingang. Hatte er doch elektronische Post von der Activ Group Immobilien GmbH & Co. KG aus dem baden-württembergischen Schemmerhofen erhalten. Das Unternehmen ist ein Projektentwickler – und Partner der Bayreuther Wohnungsbaugesellschaft, die wie berichtet die Grundstücke des Ex-Einkaufszentrums Pep und des früheren Kaufhauses K&P gekauft hat. Gemeinsam wollen beide Firmen eine neue "Pegnitzer Mitte" auf dem seit Monaten brachliegenden Areal entstehen lassen.

Diese soll mit "attraktiven Mietern" belebt werden, heißt es im Mail-Anschreiben der Activ Group. Und: "Durch die Neubebauung besteht die Chance, das Innenraumkonzept und die Flächenausstattung nach genauen Wünschen und neuesten Anforderungen zu gestalten." Zitiert wird dabei noch Albert Einstein, wenn auch in leicht abgewandelter Form aus eigenem Blickwinkel: "Mehr als die Vergangenheit interessiert mit die Zukunft — denn in ihr werde ich ACTIV leben." Ein Motto, das der Philosophie des Unternehmens entspreche, ist da weiter zu lesen.

Auf 20 000 Quadratmetern

Beigefügt sind mehrere Anlagen, in denen Zahlen, Daten und Fakten zur Stadt Pegnitz im Allgemeinen und zum Standort des Projekts auf einer Fläche mit mehr als 20 000 Quadratmetern und aktuell 210 Stellplätzen im Besonderen gelistet sind. Ziel sei letztlich eine moderne Innenstadterweiterung im Herzen von Pegnitz — "speziell mit Handel, Lebensmittel-, Drogeriemarkt, Textil, Wohnen, Boarding-House, Hotel, betreutem Wohnen, Pflegeheim und weiteren Angeboten". All das sind keine völlig neuen Ideen, als Wünsche und Anregungen kamen sie wiederholt ins Spiel, wenn es um die Zukunft der Fläche ging.

Vorgesehen war aber wie erwähnt, einen Ideenwettbewerb auszuloben, über dessen Inhalt der Stadtrat im Vorfeld beschießen sollte. Das könnte jetzt Schnee von gestern sein, so Bürgermeister Raab. Weil die vom Projektentwickler Activ Group nach "intensiven Gesprächen mit der Stadtverwaltung" erarbeitete Vorschlagsliste zu dem, was da kommen könnte, bereits mit der Regierung von Oberfranken abgestimmt sind.

Die Ideensammlung enthalte alle im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) beschriebenen Nutzungsmöglichkeiten — von einer mehrgeschossigen Bebauung über eine "attraktive Wegebeziehung und Aufenthaltsqualität insbesondere entlang des Mühlgrabens", Einzelhandel und Dienstleistungen bis hin zu Themen wie Wohnen, Festplatz oder Wohnmobilstellplatz. Daher favorisiere nun auch die Regierung anstelle eines städtebaulichen Ideenwettbewerbes eine "städtebauliche Rahmenplanung".

Nach endgültiger Abstimmung mit der Regierung werde der Stadtrat den Auftrag für die konkrete Rahmenplanung erteilen. Daraus entwickle sich dann die weitere Bauleitplanung. Raab: "Die Projektgesellschaft ist dabei gerne bereit, lokale Einzelhändler oder Dienstleister in ihre Planungen mit aufzunehmen." Diese Planungen stellte sie übrigens vor einigen Tagen bereits den Stadträten in einer nicht öffentlichen Sitzung vor.

Deutsche Bahn kooperiert

Erleichtert wird die Beschleunigung des Prozesses durch die Bereitschaft der Deutschen Bahn, den Pegnitzer Bahnhof in absehbarer Zeit barrierefrei auszubauen. Weil damit die Anbindung des Bahnhofgeländes an die Pegnitzer Mitte gewährleistet ist. Dabei kommt wohl nur ein Durchstoß der bestehenden Unterführung Richtung Ex-Pep-Grundstück infrage.

Damit dürften sich die Pläne zu einer Überführung — die Rede war schon von einem "Sky Walk" — erledigt haben dürften. Eine Anfrage zu ihrem Konzeptentwurf ließ die Active Group unbeantwortet.

STEFAN BRAND