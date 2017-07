"Ihr dürft euch nun auf die Schulter klopfen"

13 von 56 Absolventen der Realschule Auerbach schafften bei der Mittleren Reife eine Eins vor dem Komma - vor 3 Stunden

AUERBACH - "Über sieben Brücken musst Du gehn" sang der Chor der Realschule Auerbach bei der Entlassfeier am Freitagnachmittag. Ähnlich werden es manche Zehntklässer während ihrer Schulzeit erlebt haben. 13 von 56 Absolventen schafften einen Notendurchschnitt mit einer Eins vor dem Komma.

Auszeichnungen für 13 Absolventen der Auerbacher Realschule: (vorne v.r.) Lea Sporer, Nicole Roder, Marlis Stubenvoll, Lena Hiltel, Eva Schuhmann, Hannah Kirzdörfer, Leonie Brütting, Vanessa Preininger, Jannik Hiltel, Bernadette Mertel, Laura Neidel, Corinna König und Fabian Rieger. © Foto: Brigitte Grüner



Herausragend war das Ergebnis von Hannah Kirzdörfer aus Michelfeld. Sie schaffte die Mittlere Reife mit einem Durchschnitt von 1,08. Mit 1,09 nur unwesentlich schlechter waren die Noten von Lena Hiltel (Pruihausen), Marlis Stubenvoll (Steinling) und Eva Schuhmacher (Grünthanmühle). Sie wurde zudem von Landrat Richard Reisinger für ihre Leistungen im Fach Französisch mit dem Saint-Exupéry-Preis der Deutsch-Französischen-Gesellschaft in Regensburg geehrt. Mit Präsenten wurden ferner ausgezeichnet: Leonie Brütting (1,18, Hainbronn), Vanessa Preininger (1,27, Auerbach), Jannik Hiltel (1,45, Pruihausen), Bernadette Mertel (1,55, Eschenfelden), Laura Neidel (1,67, Eschenfelden), Corinna König (1,82, Kirchenthumbach), Nicole Roder (1,83, Auerbach), Fabian Rieger (1,91, Ohrenbach) und Lea Sporer (1,92, Kirchenthumbach).

"Je älter du wirst, desto mehr sehnst du dich nach der Schule", erklärte Reisinger den Absolventen und gratulierte namens des Zweckverbandes zur bestandenen Mittleren Reife. Der frühere Lehrer nannte auch einige Punkte, die Schülern gewöhnlich in Erinnerung bleiben. Auf dem Weg zu neuen Herausforderungen wünschte Reisinger Erfolg und Lebensglück.

"Ihr habt nun ein erstes großes Ziel erreicht. Darauf könnt ihr stolz sein!", wandte sich Zweiter Bürgermeister Herbert Lehner an die Absolventen. Die Schulzeit sei kein Kinderspiel gewesen, doch sie habe den Jugendlichen geholfen, ihre Talente zu entfalten und ihre Persönlichkeit zu bilden.

Für den Elternbeirat gratulierte dessen Vorsitzender Markus Weber. Er freute sich, dass alle Zehntklässler die Mittlere Reife bestanden haben. "Ihr dürft euch nun selbst auf die Schulter klopfen, bevor ihr die nächsten Schritte geht." Sein Dank galt auch den Lehrern und den ausscheidenden Mitgliedern des Elternbeirats, Melanie Horn und Kurt Ziegler. Für die Absolventen hatte der Elternbeirat Fototassen mit Klassenbild dabei.

Viele Türen öffneten sich

Heute schließe sich eine Tür für die Absolventen; viele hätten sich während der sechsjährigen Realschulzeit geöffnet, so Schwester Lioba Endres. Schlüssel für das Leben seien solide Wurzeln, die Fähigkeit, immer aktiv und in Bewegung zu sein und ein einfacher Lebensstil. "Das Sein macht reich, nicht das Haben." Handyabstinenz in der Unterrichtszeit und die Schulkleidung haben dazu beigetragen. Mit den Klassenleiterinnen Schwester Theresia Hauthaler (10a) und Isolde Krockauer (10b) überreichte die Direktorin die Zeugnisse.

Neben dem Chor unter Karin Eichinger wurde die Entlassfeier von einem Querflötenquartett (Olivia Kramer, Linda Kraußer, Romy Laus und Selina Meisel) und Schlagzeuger Valentin Weber musikalisch gestaltet. Vanessa Späthe bekam für den Ed-Sheeran-Song "Thinking Out Loud" viel Beifall. Seitens der Schüler blickten Bastian Hiltel (10a) und Lilly Ziegler (10b) auf die Realschulzeit zurück. Diese hatte im ersten Jahr mit einem Höhepunkt begonnen: einer Rom-Fahrt der Schule. Für die Lehrer gab es Präsente zum Abschied.

BRIGITTE GRÜNER