Illegale Müllverbrennung in Garten an der A9

92-Jährige hatte ausgediente Möbel kurzerhand angezündet - Trockauer Wehr löschte Feuer - vor 1 Stunde

SPÄNFLECK - Eine illegale Müllverbrennung in einem Garten in Spänfleck rief am Donnerstag die Feuerwehr Trockau auf den Plan. Beunruhigte Autofahrer auf der A9 hatten wegen der Rauchsäule einen Notruf abgesetzt.

Eine 72-jährige Dame wollte am Donnerstagnachmittag ihren Sperrmüll auf kostengünstige Art und Weise entsorgen. Dazu zündete die Dame in ihrem Garten ausgediente Möbel sowie Matratzen kurzerhand an. Autofahrer auf der vorbeiführenden Autobahn sahen die entstandene Rauchsäule und informierten die Notrufzentrale.

Das Feuer wurde schließlich von der Feuerwehr Trockau gelöscht. Ein Fremdschaden entstand nicht. Die Dame erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

