Illegales Autorennen in Amberg

Raser waren der Polizei bereits bekannt - vor 1 Stunde

AMBERG - In der Nacht auf Mittwoch beobachtete eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Amberg zwei Verkehrsteilnehmer, die sich gegen 1 Uhr mit ihren Fahrzeugen ein Rennen entlang des Altstadtringes lieferten.

Beide Fahrzeugführer, ein VW Golf VI und ein Audi A5, standen mit ihren Fahrzeugen bei Rotlicht an der Ampel Pfalzgrafenring/Einmündung Steingutstraße in Fahrtrichtung TriMax-Halle. Nachdem die Ampel auf Grünlicht umgeschaltet hatte, beschleunigte der Fahrer des Audi A5, ein 26-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis Amberg-Sulzbach, sein Fahrzeug, was seinem Kontrahenten auf dem rechten Fahrstreifen, dem 19-jährigen Fahrer des VW Golf offensichtlich nicht gefiel.

Der Fahrer des Golf VI führ kurzerhand rasant am Fahrer des Audi A5 vorbei, was dieser wiederum mit einer erneuten massiven Beschleunigung quittierte. Beide Raser steigerten in der Folge auf diese Weise wechselseitig die Geschwindigkeiten ihrer Fahrzeuge entlang des Kaiser-Wilhelm-Rings bis auf 120 Stundenkilometer.

Die beiden waren so sehr mit ihrem Rennen beschäftigt, dass ihnen das nachfolgende Streifenfahrzeug der PI Amberg nicht auffiel. An der Einmündung der Bayreuther und Sulzbacher Straße vorbei, wurden sie letztendlich auf Höhe der Eglseer Straße durch das Streifenfahrzeug der Polizei überholt und angehalten.

Während der anschließenden Überprüfung der Personen stellte sich heraus, dass es sich bei den Fahrern um bereits bekannte Stadtraser handelte. Beide erhalten nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines illegalen Autorennens mit einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkten und einem Fahrverbot von einem Monat.

Darüber hinaus stellte die Polizei jeweils die Autoschlüssel der beiden Fahrzeugführer sicher. Die Raser mussten ihre Pkw stehen lassen.

