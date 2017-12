Im Aktienfieber: Pegnitzer bundesweit auf Rang zwei

Gymnasium verzeichnete bei Planspiel Börse 19,4 Prozet Wertzuwachs - vor 53 Minuten

PEGNITZ - Ein Riesenerfolg für das Pegnitzer Gymnasium: Ein Team der Schule belegt beim Schülerwettbewerb von "Planspiel Börse" in der Depotgesamtwertung den 2. Platz auf Bundesebene.

Fachlehrer Wolfgang Schreiber (von links) betreute die drei Pegnitzer Gymnasiastinnen Hannah Deinzer, Anika Trautner und Zoe Trapp, die beim „Planspiel Börse“ den 2. Platz auf Bundesebene holten. Der Vorstand der Sparkasse Bayreuth, Wolfram Münch, und Schulleiterin Annett Becker gratulierten zu dem Erfolg. © Foto: Ralf Münch



Die Schülerinnen der Q 12, Anika Trautner, Zoe Trapp und Hannah Deinzer waren ein Team von europaweit 30 000. Bayernweit gingen rund 10 000 Gruppen an den Start. Das Prinzip des Spiels, das eine Initiative der Sparkassen ist und als Projekt zur Wirtschaftserziehung dient, ist schnell erklärt: Jede Gruppe erhält 50 000 Euro Startkapital. Von diesem fiktiven Geld dürfen die Spieler aus 175 Wertpapieren drei verschiedene kaufen. Durch geschickten Handel soll sich das Geld dann innerhalb von elf Wochen vermehren.

Mit Geld spielt man nicht? Normalerweise nicht, aber hier dürfen und müssen die Teilnehmer genau das tun. Der betreuende Fachlehrer Wolfgang Schreiber schmunzelt: "Ein bisschen kenne ich mich mit der Materie aus. Ich berate die Schüler, welche Aktien am besten gekauft oder verkauft werden sollten. Letztlich entscheiden die Schüler selbst, was sie machen." Die drei jungen Damen kauften Aktien von der Deutschen Bank, von Netflix und VW und erzielten damit einen Depotgewinn von 9712,30 Euro — was einen Wertzuwachs von 19,4 Prozent entspricht.

Gewinn von über 19 Prozent

"Mit echtem Geld kann man das Spiel natürlich nicht vergleichen. Mit echtem ist es eine andere Hausnummer. Dennoch ist ein fiktiver Depotgewinn von über 19 Prozent Wahnsinn", zeigte sich Schreiber genauso begeistert wie die Schülerinnen selbst. "Das ist schon spannend und aufregend", resümiert Hannah Deinzer. "Irgendwann schaut man die ganze Zeit auf den Rechner oder das Handy, um zu sehen wie sich die Aktien entwickeln." Tatsächlich ist es während des Planspiels erlaubt und sogar gewünscht, in möglichst jeder freien Minute außerhalb der Schulstunden die Aktienkurse zu überprüfen. Zoe Trapp: "Das ist wie Glücksspiel. Das macht echt süchtig. Am Anfang hätte ich das gar nicht gedacht."

Wolfram Münch, der Vorstand der Sparkasse Bayreuth, gratulierte den Schülerinnen und dem betreuenden Lehrer zu diesem Erfolg und wunderte sich dennoch selbst, als er die bereits in den Vorjahren erreichten Erfolge des Gymnasiums aufzählte: "2002 Bundes- und Europasieger, 2006 der 3. Platz auf Bundesebene, 2012 Bundes- und Europasieger, 2014 der 3. Platz auf Bundesebene, 2016 der 1., 2., 4. und 5. Platz auf Bundesebene und jetzt der 2. Platz auf Bundesebene. Wie machen Sie das?"

Neben Spiel, Spaß und Spannung, die die Schülerinnen in den vergangenen elf Wochen hatten, erhielten sie von der Sparkasse als Preis für den Erfolg auf Bundesebene eine Einladung zu einem dreitägigem Ereignis in Frankfurt sowie einen Geldpreis für den Erfolg auf bayerischer Ebe-ne.

