Im Halbfinale kämpfen Ritter gegen Flammen

Böheim Knights empfangen Frankonia Flames in Playoffs - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Jetzt gilt es für die Böheim Knights: Am Freitag, 19 Uhr, starten sie im Eisstadion gegen die Frankonia Flames ins Halbfinale der Playoffs. An den Gegner hat das Pegnitzer Eishockeyteam schlechte Erinnerungen.

Böheim Knights (in Schwarz) gegen Frankonia Flames (in Weiß): Die Pegnitzer sinnen auf Revanche für diverse Playoff-Niederlagen. © Foto: Knights



Böheim Knights (in Schwarz) gegen Frankonia Flames (in Weiß): Die Pegnitzer sinnen auf Revanche für diverse Playoff-Niederlagen. Foto: Foto: Knights



Die Flames belegten in der West-Gruppe der DNHL den dritten Platz. Allerdings ging es in dieser Staffel sehr eng zu, die Nürnberger hätten auch Erster oder Zweiter werden können. Als Zweiter der Ost-Gruppe treffen die Böheim Knights also auf genau die Mannschaft, die ihnen in den vergangenen Jahren herbe Niederlagen in den Playoffs verpasste. Doch die Pegnitzer sind motiviert: Sie wollen unbedingt das Finalturnier erreichen.

Verlassen können sich die Knights gegen die Flames wieder auf ihren Schlussmann Tim Biermann, der als bester Torhüter der Vorrunde ausgezeichnet wurde. Auch Martin Lenk wird wieder mit von der Partie sein, so dass Spielertrainer Philipp Sintenis voraussichtlich auf nahezu den kompletten Kader zurückgreifen kann.

Freier Eintritt

Fehlen wird den Frankonia Flames sicherlich Darnell Pruett, der bekanntlich seit dieser Saison für die Ice Dogs die Schlittschuhe schnürt. Spielertrainer Christian Eyrich wird aber sicherlich wieder seine Mannschaft auf einen harten Fight einstellen. Der Eintritt ist — wie immer bei den Spielen der Knights — frei.

nn