Im Hollfelder Fasching sind die Kleinen ganz groß

Sechsstündige Prunksitzung in der voll besetzten Stadthalle — Im Café Klatsch wird Klartext über die Kommunalpolitik geredet - vor 1 Stunde

HOLLFELD - Ein sechsstündiges Faschingsprogramm mit Niveau wurde den Faschingsbegeisterten aus Hollfeld und Umgebung in der Prunksitzung geboten. Vorsitzender Harald Linß konnte die Gäste in einer voll besetzte Stadthalle begrüßen.

Das Männerballett mit seiner Aufführung „Alles fit in Schritt“. © Fotos: Gerhard Leikam



Höhepunkte in diesem Jahr waren erneut die Auftritte des Tanzpaares Katharina Stern und Madlen Weishäupl sowie die beiden Nachwuchsbüttenrednerinnen Franziska Lauer und Savannah Sliter.

Die Kommunalpolitik nahmen Franz Schubert und Ruth Hümmer beim Café Klatsch aufs Korn. In diesem Beitrag bekamen die Stadträte ihr Fett weg, die nach Meinung der beiden nicht in der Lage sind, die derzeit in Hollfeld herrschenden Probleme zu erkennen.

Auch das Damen-Ballett erhielt tosenden Beifall. © Gerhard Leikam



Hier werden gebetsmühlenartig die Vorschläge von der Verwaltung wie Erhöhung der Gebühr für die Musikschule, Erhöhung der Friedhofsgebühren, Schließung des Hallenbades, Erhöhung der Kindergartengebühren umgesetzt und man verliert eigentlich die Stellung Hollfelds als Mittelzentrum, klagten die beiden.

Gäste waren in altbewährter Form die Mohrenwäscher aus Bayreuth sowie Abordnungen des Patenvereins Schwarzweiß aus Bayreuth, der Bayreuther Hexen, die Parkettfeger aus Mainleus sowie die Abordnung der Stadtgarde Glückauf Pegnitz.

Eine der Garden der Hollfelder Faschingsgesellschaft besonders hervorzuheben wäre ungerecht. Alle Garden, von der Minigarde über die Jugendgarde, Prinzengarde bis hin zu den Schautänzen der Prinzengarde des Damen- und Männerballettes, bewiesen ihr tänzerisches Können und erhielten tosenden Beifall.

Nicht nur im Tanz, sondern auch bei den Büttenreden konnte die Faschingsgesellschaft auf talentierten Nachwuchs zurückgreifen. So haben Savannah Sliter (die heuer im BR auftritt) und Franziska Lauer ihr sprachliches Talent unter Beweis gestellt und lasen dem Elferrat bezüglich der Prunksitzung die Leviten. Sliter zeigte dem Hollfelder Publikum in ihrem Soloauftritt, wie sie sich gegen ihre Mutter durchsetzte, die aus ihr ein Gardemädchen machen wollte, während sie den Büttenauftritt im Kopf hatte.

GERHARD LEIKAM