Im Pegnitzer Bauhof lagern neue Radweg-Schilder

PEGNITZ/BAYREUTH - Erhebliche Defizite in der Beschilderung von Radwegen im südlichen Landkreis hat der Pottensteiner Bürgermeister Stefan Frühbeißer beklagt. Auf einen entsprechenden Antrag der FWG hin haben die zuständigen Stellen im Landratsamt jetzt mitgeteilt, dass Abhilfe in Sicht ist: Im Pegnitzer Kreisbauhof lagern bereits Schilder für rund 250 Kilometer Themenwege.

Das Radwegenetz im Landkreis wird seit vielen Jahren kontinuierlich erweitert. Foto: Reinl



Der Schwerpunkt bei der Beschilderung liegt auf den Routen des Bayernnetzes und auf überregionalen Fern- und Themenradwegen, erläuterte Landrat Hermann Hübner (CSU) jetzt den Fachausschüssen. Diese Radwege würden stark beworben und müssten deshalb wegen der Bedeutung für Touristen und Pendler bevorzugt abgearbeitet werden. Das Radwegenetz entspreche im kleinräumigen Bereich noch nicht überall den Richtlinien, funktioniere aber trotzdem.

Die jetzt mit etwas Verzögerung gestartete Initiative für die Beschilderung des Naturparks Fichtelgebirge stamme vom Kooperationspartner, dem Landkreis Wunsiedel. Hübner: "Diese geförderte Leader-Maßnahme beinhaltet etwa 220 Kilometer für den Landkreis Bayreuth und wird bis Ende 2019 abgeschlossen. Sie erfasst alle Streckentypen und kann nicht auf das gesamte Landkreisgebiet ausgeweitet werden."

Im Bauhof Pegnitz lagern allerdings bereits vom "Verein Oberfranken offensiv" geförderte neue Schilder für weitere 250 Kilometer an Themenrouten im gesamten Landkreis. Die Beschilderung dieses nachrangigen Rundwegenetzes sei bereits in Planung, gestalte sich im Vergleich zu den Fernradwegen unkomplizierter und könne somit schneller ausgebaut werden. Der Landrat: "Mittelfristig sollen 1200 Kilometer Streckennetz nach den neuen Vorgaben beschildert sein. Nach Abschluss aller Maßnahmen für das 1500 Kilometer lange Streckennetz werden über 5600 Schilder angebracht sein, darunter 1200 große Wegweiser mit Orts- und Kilometerangaben.

Digitalisierung abgeschlossen

Die Digitalisierung des Streckennetzes habe im Gesamtprojekt Radwegenetz des Landkreises stets eine große Rolle gespielt, so der Landrat weiter. Sie sei im Kern abgeschlossen und müsse nur mehr aktuell gehalten werden. Diese Daten seien nicht nur Grundlage für die konzeptionelle Zusammenarbeit mit Nachbarlandkreisen und übergeordneten Stellen, sie fließen zudem seit Jahren in Produkte wie Radwegekarten oder Onlineportale der Tourismusverbände ein.

Beispiele seien Angebote wie "Rund um die Neubürg" oder auch die E-Bike- und Radtouren-Flyer der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz.

Massive Kritik gab es in den Fachausschüssen des Kreistags vor allem an den Mobilfunkanbietern. So monierten die FWG-Räte Edmund Pirkelmann und Hans Hümmer, dass es viel zu viele Funklöcher gebe: "Was nützen die besten Digitalangebote, wenn sie der Radler und der Wanderer in der Fränkischen Schweiz an vielen Orten nicht nützen kann?"

Hümmer, der als Juragruppe-Werkleiter täglich zwischen Pegnitz und Hollfeld unterwegs ist, beklagte, dass die Versorgung trotz hoher Investitionen eher schlechter geworden sei. Landrat Hermann Hübner, ebenfalls viel in dem Gebiet unterwegs, bestätigte dies: "Es ist auf jeden Fall nicht besser geworden." Jetzt sollen die Mobilfunk-Anbieter wie Telekom oder Vodafone aufgefordert werden, detaillierte Karten über ihre Versorgungsdichte vorzulegen.

