Im Pegnitzer Forst wachsen bald mehr Laubbäume

Klimawandel ist Grund für Umstrukturierung des Waldes: Neue Bäume vertragen sich änderndes Wetter besser - vor 56 Minuten

PEGNITZ - Als Konsequenz aus dem vorhergesagten Klimawandel bauen die Bayerischen Staatsforsten den Wald um. In 100 Jahren soll so die Hälfte des dortigen Staatswaldes aus stabileren Laubbäumen bestehen.

Buchen vertragen das sich ändernde Klima besser als andere Bäume. Deswegen werden sie verstärkt von den Staatsforsten im Bereich Pegnitz gepflanzt. © Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Buchen vertragen das sich ändernde Klima besser als andere Bäume. Deswegen werden sie verstärkt von den Staatsforsten im Bereich Pegnitz gepflanzt. Foto: Foto: Julian Stratenschulte/dpa



„Der Waldumbau läuft seit 1990 intensiv“, erläuterte der stellvertretende Forstbetriebsleiter Eduard Meyerhuber auf Anfrage. Die Buche, die hauptsächlich gepflanzt wird, komme mit einer Erwärmung des Klimas von bis zu zwei Grad Celsius am besten zurecht. Die Eiche sei wärmeliebend, vertrage aber extreme Hitze nicht. Auch die Douglasie vertrage Trockenheit.

Die Kiefer komme mit Wärme und Trockenheit zurecht, aber nicht auf längere Dauer, erläuterte Meyerhuber. Die Staatsforsten bepflanzen im Raum Pegnitz jedes Jahr durchschnittlich 50 Hektar Waldfläche neu, hauptsächlich mit Buche, den Rest mit Douglasien.

Wie der Wald in 100 Jahren aussehe, hänge beispielsweise vom künftigen Borkenkäferbefall und möglichen Sturmschäden ab. Nach einer groben Schätzung von Meyerhuber könnte der Staatswald im Raum Pegnitz in einem Jahrhundert so aussehen: 20 Prozent Buche, fünf bis zehn Prozent Eiche, zehn Prozent Douglasie, zehn Prozent Bergahorn, Esche und Birke, 30 Prozent Fichte, 20 Prozent Kiefer. Die Bayerischen Staatsforsten besitzen im Pegnitzer Raum rund 18.000 Hektar Wald, davon sind derzeit zehn bis 15 Prozent mit Laubwald bewachsen.

Der Sommer 2015 sei in Oberfranken nicht so trocken wie bundesweit gewesen. Allerdings hätten Buche und Fichte aufgrund der Trockenheit einen geringeren Zuwachs gehabt, der nicht bezifferbar sei, bilanzierte Meyerhuber. Hauptsächlich bei der Buche habe es einen früheren Laubwurf gegeben, der aber nicht bestandsgefährdend war.

Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in Freising hat die Folgen des Trockensommers 2015 wissenschaftlich untersucht. Demnach gab es in Bayern im vergangenen Sommer so viele heiße Tage mit mehr als 30 Grad Celsius wie noch nie. Im Vergleich zur klimatologischen Normalperiode 1961 bis 1990 sei im Mittel rund 37 Prozent weniger Niederschlag gefallen.

Wie Menschen bei Hitze schwitzen, verdunsten Blätter und Nadeln Wasser über die Blattöffnungen. Rechnet man die Differenz zwischen dem gefallenen Regen und der Verdunstung aus, ergab sich bayernweit im Sommer 2015 ein Wasserdefizit von 170 Litern pro Quadratmeter. Wenn das Wasser im Boden knapp wird, müssen die Bäume ihren Verbrauch regulieren, um nicht zu vertrocknen.

Dazu reduzieren sie die Transpiration über die Spaltöffnungen in den Blättern und Nadeln, indem sie diese langsam schließen. Wenn das nicht mehr reicht, beginnen Laubbäume damit, ihr Laub vorzeitig abzuwerfen.

PETER ENGELBRECHT