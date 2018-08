Im Pegnitzgrund Bogensport in der Dunkelheit

Fackelschießen birgt für die Teilnehmer eine besondere Herausforderung - vor 36 Minuten

SCHNAITTACH/PEGNITZ - Ein besonderes Event im Schnaittacher Bogenschützen-Kalender ist das Fackelschießen auf dem Bogenplatz bei Kleinbellhofen. Beim Fackelturnier waren nur die Zielauflagen durch Petroleumfackeln diffus beleuchtet. Die Kunst des Schützen lag nicht nur im Treffen der Auflage, sondern begann bereits mit dem Einlegen des Pfeiles.

Da musste er schon genau hinsehen: Gaubogenreferent Roland Treutlein (im Vordergrund) zählt beim Fackelschießen die Ringe. © Foto: Schuster



Aus dem Schützengau Pegnitzgrund versuchten sich viele Bogenschützen zum ersten Mal bei diesem Schnaittacher Bogenevent mit dem Lösen der Pfeile in der Dunkelheit. Die Befürchtung, dass Pfeile verschossen werden könnten, bestätigte sich jedoch nicht. Gleichwohl waren einige Pfeile nach der Halbzeit nicht im Ziel gelandet. Hier hatte die Bronner Schützin Kerstin Fischer einen guten Einfall. Sie besorgte sich kurzer Hand beleuchtete Pfeilnocken, weil sie, wie andere Schützen vom SV Bronn, erst vor einem Jahr mit dem Bogensport in der neuen Abteilung begonnen hatte. Allen Anwesenden hatte das Turnier Spaß gemacht und der Konkurrenzkampf unter Freunden war eher gedämpft. Auch Gauschützenmeisterin Rebecca Kramer sah sich um bei diesem Turnier, bei dem auf Zielscheiben mit 122 Zentimetern Durchmesser bei einer Distanz auf 30 Meter geschossen wurde.

Plötzlich war es finster

Neben den neuen Schützen aus Bronn standen auch Bogensportler aus anderen Schützenvereinen, von Tüchersfeld über Kirchenbirkig bis Pegnitz sowie von Velden und Henfenfeld an der Schießlinie. Zunächst schossen die Recurve-, Blank- und Compoundschützen sogar noch mit der untergehenden Sonne im Rücken, doch nach der Pause standen sie plötzlich mit leichtem Nieselregen völlig im Dunkel der Nacht. Nur für Alexander Hoffmann von den Henfenfelder Schützen war dies dem Anschein nach kein Problem. Als einziger Bogenschütze steigerte er in der Dunkelheit sogar noch sein Ergebnis.

Wacker schlug sich auch der Schützenmeister aus Henfenfeld, Werner Löhner, mit dem Blankbogen. Er, der erst seit einigen Wochen mit dem Blankbogen aktiv ist, hatte mit der ersten Passe bei der Fackelbeleuchtung gleich zwei Fehlschüsse zu verbuchen. Danach steigerte er sich kontinuierlich mit bis zu 26 Ringen bei drei Pfeilen. Möglich sind maximal 30 Ringe. Etwas Pech hatten die Schützen am Stand fünf, da die Fackeln ihre Zielauflage mehr schlecht als recht beleuchteten, aber das gehört halt dazu, wenn man sportlich in der Natur aktiv sein möchte. Da nutzte es auch nichts, als der Mond hinter den Scheiben durch die Wolkendecke deutlich sichtbarer wurde und dieser den gesamten Bogenplatz leicht erhellte.

Gewonnen mit dem Blankbogen hatte Marcus Lampe (SG Henfenfeld), dicht gefolgt von Erhard Adelhard (SV Tüchersfeld). Platz drei belegte in dieser Klasse Martin Ludwig (SV Bronn). Mit dem Compoundbogen duellierten sich die Geschwister Katja und Philip Baumann vom SV Enzian Kirchenbirkig. Katja unterlag ihrem Bruder nur um sieben Ringe. Der Pokal für die meisten Ringe ging an eine Compound-Gastschützin aus dem Erzgebirge.

Mit den Recurvebögen standen die meisten Teilnehmer an der Linie. Den ersten Platz belegte Angelika Promberger (BSC Schnaittach). Ihr gelang es sogar dreimal hintereinander, mit Dreierpassen die maximal mögliche Ringzahl zu erzielen. Platz zwei ging an den Bogenreferenten Roland Treutlein (SG Velden), Platz drei besetzte Alexander Hoffmann (SG Henfenfeld). Karl Lothes und Karl Zapf, beide vom SV Bronn, folgten auf den Plätzen vier und fünf.

Promberger bei "Deutscher"

Promberger stand erst in der Woche zuvor bei der Deutschen Meisterschaft in Wiesbaden als Schützin des BSC Schnaittach aktiv an der Schießlinie. Sie hat sich mit 586 Ringen Platz neun in der Klasse "Masters Damen" erkämpft. Insgesamt waren hier 31 Bogenschützinnen aus allen Bundesländern zum Vergleich in dieser Klasse angetreten.

Die BSC-Schützin war die einzige Teilnehmerin aus dem Schützengau Pegnitzgrund, die sich überhaupt zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Freien qualifizieren konnte. Schon bei der zuvor ausgetragenen Bayerischen Meisterschaft in Olching hatte Promberger gezeigt, was machbar ist. Nach einer nicht besonders hohen Ringzahl zur Halbzeit führte ihre konsequente und konzentrierte Haltung nach der Pause zu einer außerordentlich guten Ringzahl von 310 Ringen und damit letztlich zur Qualifikation bei der Deutschen Meisterschaft.

UDO SCHUSTER