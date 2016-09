Im „Räuberstübl“ wurde Stadtgeschichte geschrieben

Ein historischer Rundgang am Unteren Markt mit Stadtheimatpfleger Helmut Strobel - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Historische Stadtrundgänge mit Helmut Strobel erfreuen sich großer Beliebtheit, auch jetzt wieder im Rahmen des Winzerfestes, als sich der Stadt-Heimatpfleger insbesondere mit der Geschichte der Häuser am Unteren Markt befasste. Dabei reichte die Bandbreite vom „Räuberstübl“ bis zum Schlappenwirt.

An der heutigen breiten Zufahrt zur Brauhausgasse stand bis vor etwa 50 Jahren das Haus des Sattlers Otto, ehe es dem Verkehr weichen musste. Unmittelbar dahinter das heutige NN-Pressehaus mit dem einstigen „Räuberstübl“. Auf der breiten Ampelkreuzung an der Karmülbrücke versperrte früher ein weiter © Foto: NN-Archiv



An der heutigen breiten Zufahrt zur Brauhausgasse stand bis vor etwa 50 Jahren das Haus des Sattlers Otto, ehe es dem Verkehr weichen musste. Unmittelbar dahinter das heutige NN-Pressehaus mit dem einstigen „Räuberstübl“. Auf der breiten Ampelkreuzung an der Karmülbrücke versperrte früher ein weiter Foto: Foto: NN-Archiv



Stadtheimatpfleger Helmut Strobel berichtete eingangs davon, dass die Neustadt auf dem Letten in vier Bezirke eingeteilt gewesen ist. Beim Unteren Markt handelte es sich um den zweiten Bezirk. Die jeweiligen Vorsteher hatten zahlreiche Aufgaben, unter anderem konnten sie im Brandfall auch die Räumung der Häuser anordnen.

Ein kleines Fenster hinter der Brunnenanlage beim NN-Pressehaus erinnert an das legendäre „Räuberstübl“, dem Nebenzimmer des Gasthauses „Weißes Roß“. Die Älteren schnalzen mit der Zunge, wenn die Sprache auf diesen Stammtisch beim „Grünthaler“ kommt. Dort trafen sich völlig ungezwungen „normale“ Bürger, Entscheidungsträger vom Landrat bis zum Bürgermeister, Geschäftsleute aus Industrie und Handel oder Mediziner bis hin zum Chefarzt.

Dort wurde alles besprochen, was den Gästen auf dem Herzen lag und noch heute wird behauptet, dass in diesem Nebenzimmer zu später Stunde die eigentliche Stadtpolitik gemacht worden ist. In Erinnerung daran trägt auch die allwöchentliche NN-Kolumne den Titel „Räuberstübl“.

Das „Weiße Roß“ war bis zum Verkauf an die Volksbank im Jahr 1968 über 100 Jahre im Besitz der Familie Grünthaler und deren Nachfolger Ponfick. In all den Jahren war es das führende Haus am Platze, ab 1814 war im heutigen Pressehaus auch die erste Pegnitzer Poststation untergebracht.

Zu viel Verkehr

Unmittelbar vor diesem Gebäude stand bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts das Otto-Haus, ehe es dem erhöhten Verkehrsaufkommen weichen musste. Strobel ist überzeugt davon, dass das stattliche Gebäude heute nicht mehr abgerissen werden dürfte, stand es doch wegen seiner Holzbalkendecke unter Denkmalschutz.

In der heutigen Metzgerei Schmid hatte früher der Uhrmacher König seinen Laden. Hinter dem Haus führte in früheren Zeiten eine Seilbahn an der Stadtmauer entlang bis zu einer Schmiede, in der bis vor 50 Jahren noch Pferde beschlagen worden sind, ehe später die Nordbayerischen Nachrichten dort eingezogen sind. Vor diesem altehrwürdigen Haus, in dem – wie heute – auch früher schon Wein verkauft worden ist, befand sich der „Obere Brunnen“, der mit dem „Unteren Brunnen“ beim Alten Rathaus, der tatsächlich jedoch höher lag und mit Röhren verbunden war.

Gespeist wurden diese Schöpfstellen vom Waidmannsbach her. Als 1909 eine Wasserleitung gebaut wurde, verschwunden die Brunnen, um zu verhindern, dass die Bürger dort weiterhin kostenlos ihr Wasser holten. Der Überlauf dieser gusseisernen Behälter diente früher zudem zur Spülung der Gosse, ehe Kanalleitungen verlegt wurden.

Auch die Häuser am Schweinemarkt, auf dem bis vor einem halben Jahrhundert Ferkel gehandelt worden sind, können auf eine reiche Geschichte zurückblicken. Im Gebäude der „Hafners-Rettl“ war einmal das Café Balser untergebracht, das über eine eigene Pralinen-Fertigung verfügte. In der früheren Drogerie Plachetta hatte 1919 Georg Murr eine Zahnarztpraxis.

Rechts neben dem Eisenwarenhandel Mösinger residierte mit Samuel Stöhr ein Nagelschmied, der als Ratsmitglied und Bürgermeister über viel Einfluss verfügte. Von ihm ist ein Heiratsbrief im Original erhalten, der die genauen Umstände der Ehe einer Pflegetochter aus der Karnermühle mit dem Sohn eines hochangesehenen Rotgebers festlegte.

Der Kleine Historische Kreis entziffert dieses Schriftstück derzeit und wundert sich, was damals alles festgeschrieben wurde, um die Macht der privilegierten Schicht in Pegnitz zu erhalten.

Um 1500 gebaut

Weiter in Richtung Schlappenwirt, dessen Gebäude um 1340, als die Stadtmauer errichtet wurde, schon gestanden haben muss, folgt ein Haus, das, um 1500 gebaut, zum einstigen Rodershof gehört hat, einem der Pegnitzer Fronhöfe. Dort befand sich einst ein Pelzgeschäft, geführt vom späteren Betreiber der Rastanlage Hölzel an der vormaligen Pegnitzer Autobahnausfahrt direkt in Neudorf, dort, wo heute die Aquaristik Schaffer beheimatet ist. In diesem Zusammenhang erzählte Strobel von einer Nutria-Pelzzucht südlich des Wasserbergs.

Die östliche Gebäudefront am Unteren Markt neben dem Gasthaus Ponfick reichte früher weit in die heutige Hauptstraße hinein, wo es am Bayreuther Tor nur einen schmalen Durchlass gab. Als der Verkehr in Richtung Bahnhof immer mehr zunahm, wurde das „Tor-Beck“-Gebäude 1881 abgerissen. Zur Stabilisierung der Standsicherheit des Schlappenwirt wurde eine noch heute sichtbare Mauer vorgeblendet, die jedoch nichts mit der Stadtmauer zu tun hat.

Das erste Kaufhaus

Unmittelbar daneben befanden sich der „Tor-Schmied“ im heutigen Schauer-Haus und der „Tor-Metzger“, dort wo später Vitus Grellner das erste Pegnitzer Kaufhaus mit Utensilien für den täglichen Gebrauch betrieben hat. Früher waren dort ein Weinhandel samt Weinstube sowie eine der ersten Tankstellen der Stadt angesiedelt. Im Wächterhaus neben dem 1838 abgerissenen Stadttor traf sich nach dem Krieg die jüdische Gemeinde unter ihrem Vorsteher Victor Klein, der immer wieder von seinen Erlebnissen im KZ Bergen-Belsen berichtete.

Von großer Bedeutung für die Stadtgeschichte ist auch das „Drei-Mädel-Haus“, wurde doch dort in der Bierwirtschaft von Johann Meier und seiner Tochter Katharina der ASV Pegnitz gegründet. Nebenan führte auch Jakob Meyer eine Bierwirtschaft, ehe der Hutmacher Schreg und später ein Reformhaus einzogen.

An einem schmalen Durchgang ist noch ein historischer Spülstein zu sehen, über den früher in die Gassen entwässert worden ist. Auch die an den Hausmauern vorgebauten Aborte wurden auf öffentlichen Straßen entsorgt. Wenn dann Regen einsetzte, wurde das Abwasser in den Bach gespült, was wegen der erhöhten Seuchengefahr zur Schließung des früheren Freibads in der heutigen Kleingartenanlage führte.

Im Rixner-Haus fand sich eine Buchdruckerei, die lange Zeit mit dem Amtsblatt für den Bezirk die erste Pegnitzer Zeitung auf den Markt brachte. Unmittelbar daneben sorgten das Gasthaus „Goldener Adler“ und die Metzgerei Morg für die Versorgung mit Speis und Trank.

1876 erbte die Tochter des Metzgers Johann Georg Pflaum das Haus nebenan und betrieb eine kleine Handlung für Dinge des täglichen Gebrauchs. 1898 kaufte der Spezereihändler Ulrich Bernet das Gebäude, das heute zum Komplex des Juweliers Wolf gehört und führte bis 1930 einen Kolonialwarenladen.

Erinnerungen verblassen

In dem späteren Elektroladen richtete die BELG als Stromversorger seine Bezirksstelle ein. Nur noch bei wenigen in Erinnerung sind der Gaaß-Metzger oder Gassen-Metzger, der Wagners-Friseur und der Hagens-Mauerer, die alle in diesem Bereich ihre Geschäfte hatten.

Schon gar niemand mehr kennt die Schranke, die im ersten Weltkrieg an der heutigen Bäckerei Pflaum die Stadt vor eindringenden Partisanen bewahren wollte. Nur gut, dass es den Stadt-Historiker Helmut Strobel gibt, der das alles erforscht und weitergibt.

RICHARD REINL