Im Rausch Eltern und Mitbewohner attackiert

Alkohol- und drogenabhängiger Angeklagter zu einer sechsmonatigen Haftstraße zur Bewährung verurteilt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Eine ungewöhnliche Gerichtsverhandlung hat eine Schülergruppe erlebt. Richter, Staatsanwalt und Verteidiger erörterten schon vor Beginn der Verhandlung gegen einen 29-Jährigen einige grundsätzliche Dinge. Denn wegen einer schwerwiegenden Erkrankung des Angeklagten aus dem südlichen Landkreis seien die Vorwürfe (Körperverletzung, Beleidigung von Polizeibeamten) anders zu bewerten als bei anderen Angeklagten. Darin waren sich alle einig.

Dieser Situation trug auch Richter Stefan Käsbohrer beim Strafmaß Rechnung. Er verurteilte den Mann, der auch alkohol- und drogenabhängig ist, zu einer sechsmonatigen Haftstrafe, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde. Staatsanwalt Florian Losert hatte eine neunmonatige Haftstrafe (ebenfalls auf Bewährung) gefordert. Verteidiger Reinhard Schmitt hatte gar für eine Geldstrafe plädiert.

Soweit wollte der Richter angesichts der relativ schweren Anschuldigungen doch nicht gehen. Eine Bewährungsstrafe sei durchaus gerechtfertigt, weil der Angeklagte bereits nach einem Fall von Körperverletzung vor einigen Jahren die Bewährung durchgestanden habe und nicht rückfällig geworden sei. Das sagte er in der Urteilsbegründung.

Der Angeklagte, der selbst keine Angaben machte und seinen Verteidiger reden ließ, hatte die Vorwürfe bereits vor der Verhandlung schriftlich eingestanden. Es handelte sich um zwei Vorfälle. Der erste ereignete sich im Februar im Haus seiner Eltern. Nach einem Krankenhausaufenthalt kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Der alkoholisierte Mann versuchte bei dem Streit mit den Eltern unter anderem eine Tür einzutreten. Die Eltern riefen die Polizei. Die beiden Beamten der Inspektion Pegnitz hatten große Mühe, den um sich schlagenden Mann unter Kontrolle zu bringen.

Ein Polizist sagte, dass er von dem Angeklagten (beim Versuch, diesem Handschellen anzulegen) in die Garderobe gedrückt wurde. Dort rangen die beiden miteinander, bis der Betrunkene sich nicht mehr wehren konnte. Er hatte im Vorfeld bereits seine Eltern beschimpft, nun kamen die Polizisten dazu, die er mit unflätigen Ausdrücken bedachte — "Hurensohn" war noch einer der gemäßigten Begriffe.

Die Schimpfkanonade setzte sich im Krankenhaus fort, wohin ihn die Beamten brachten. Der Polizist berichtete, dass er nach dem Kampf eine Schwellung im Gesicht bemerkte, die aber nach einer gewissen Zeit wieder abschwoll. Zum Arzt sei er deshalb nicht gegangen. Er teilte auch mit, dass er den Angeklagten schon von früher kannte, denn es war nicht das erste Mal, dass die Polizei gerufen wurde.

Ein zweiter Polizist, der nicht in den Kampf verwickelt war, berichtete noch, dass der Angeklagte in die Richtung des Beamten gespuckt habe. "Er hat mich aber nicht getroffen."

Der Mann war in vor diesem Vorfall Ende Februar von einem Aufenthalt in einer Klinik, den er selbst abgebrochen hatte, nach Hause gekommen. Dort könne er aber nicht länger bleiben – das hatten ihm seine Eltern deutlich gemacht. Der arbeitslose Mann sah deshalb keine andere Möglichkeit als in der Obdachlosenunterkunft in Bayreuth zu übernachten.

Doch dort kam es auch mehrfach zu Schlägereien, wenn er betrunken war. Ein Mitbewohner erstattete schließlich Anzeige, als ihn der 29-Jährige ohne Vorwarnung und ohne Grund zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug. "Wenn er harte Sachen wie Schnaps oder Wodka konsumiert hatte, wurde er zum A . . ."

Deutliche Worte, die auch den Richter und den Staatsanwalt aufhorchen ließen. Der 29-Jährige habe den Zeugen zuvor schon mehrfach angegriffen, "aber irgendwann ist es genug, irgendwann ist das Maß voll", sagte der Zeuge, "deshalb bin ich zur Polizei gegangen". Symptomatisch für den Angeklagten war, dass er sich an diesen Vorfall nicht erinnern konnte. Da erst im Nachhinein Anzeige wurde, konnte auch kein Alkoholwert zum Tatzeitpunkt festgestellt werden.

Im Verlauf der Verhandlung zeigte sich also immer mehr, dass der Angeklagte immer wieder Probleme bekam, wenn er zu viel getrunken hatte. Das bestätigte auch der Verteidiger. Schmitt wies aber mehrmals darauf hin, dass man eine Alkohol- und Drogensucht nicht so einfach wieder los wird. Weil auch die schwer therapierbare Krankheit des Angeklagten hinzukomme, habe es der Mann schwer im Leben. Aus diesem Grund habe er auch eine Lehre abbrechen müssen.

"Aber arbeiten können Sie doch?", fragte der Richter und der Angeklagte nickte. Während der Bewährungszeit vor einigen Jahren habe er Sozialstunden abgeleistet. Diese "verordnete" der Richter auch wieder. Und er stellte dem Angeklagten einen Bewährungshelfer zur Seite.

Käsbohrer appellierte an den Mann: "Sie wissen doch, dass Sie wegen ihrer Krankheit starke Medikamente nehmen müssen. Dann lassen Sie doch die Finger vom Alkohol. Sie schaden sich doch nur selbst. Denn dann werden Sie offenbar, wie uns der Zeuge berichtet hat, unberechenbar und auch gewalttätig."

Der Verteidiger wies in seinem Plädoyer nochmals auf die verminderte Schuldfähigkeit seines Mandanten hin, die durch Sucht und Krankheit bedingt sei. Er sieht auch eine positive Perspektive für den Mann. Denn dessen Eltern haben sich bereit erklärt, den Sohn wieder aufzunehmen und zu Hause wohnen zu lassen. Dem Appell des Rechtsanwaltes konnte auch der Richter in Vielem folgen. Abschließend sagte er, den Angeklagten ansprechend: "Wir sollten alles Mögliche tun und verhindern, dass Sie irgendwann mal in der JVA landen."