Im Rausch Schulter ausgekugelt: Freund gefesselt

Äußerst aggressives Verhalten gegen Sanitäter und polizisten gezeigt - vor 9 Minuten

BAYREUTH - Mit zwei total alkoholisierten Freunden hatte es die Polizei am Samstagabend in Bayreuth zu tun. Der einer kugelte sich bei einem Sturz die Schulter aus, der Begleiter beschimpfte Sanitäter und Polizisten so aggressiv, dass er gefesselt werden musste.

Am Samstagabend gegen 21 Uhr waren zwei stark alkoholisierte Freunde in der Cosima-Wagner-Straße unterwegs. Als der eine offensichtlich stürzte und sich hierbei die Schulter auskugelte, riefen die Beiden einen Rettungswagen herbei. Sein Begleiter verhielt sich beim Eintreffen der Sanitäter und einer ebenfalls herbeigerufenen Polizeistreife derart aggressiv, dass ihm der polizeiliche Gewahrsam angedroht werden musste, sollte er weiterhin die Einsatzkräfte behindern.

Hiervon schien der 34-jährige Bayreuther offensichtlich unbeeindruckt und er legte weiterhin ein äußerst aggressives Verhalten an den Tag. Da er die eingesetzten Kräfte zudem noch auf das Übelste beleidigte, wurde er gefesselt und mit dem Dienst-Pkw zur Inspektion Bayreuth Stadt gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen durfte.

Sein verletzter 32-jähriger Begleiter wurde mit dem Rettunswagen zur Behandlung ins Klinikum transportiert.

Der 34-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen Beleidigung. Außerdem darf er für die Kosten der Unterbringung in der Ausnüchterungszelle aufkommen.





rr