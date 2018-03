Im Winter kam der Postbote auf Skiern nach Haßlach

Seit der Gebietsreform im Jahr 1972 gibt es die Gemeinde nicht mehr, seitdem hat sich im Ort einiges verändert - vor 44 Minuten

HASSLACH - Der Abschluss der Gemeindegebietsreform jährt sich 2018 zum 40. Mal. Die ehemalige Gemeinde Haßlach, bestehend aus den Dörfern Weidmannsgesees, Haselbrunn, Haßlach, Prüllsbirkig, Mandlau und Kleinlesau hat sich bereits 1972 der Stadt Pottenstein angeschlossen. Ein Blick in die Vergangenheit verrät, dass die Uhren vor einigen Jahrzehnten noch etwas anders tickten.

Die Männer der Haßlacher Gemeinde stellten nach der Bürgermeisterwahl in den 1960er Jahren einen Bürgermeisterbaum in Haßlach auf. © Hans Thiem



Die Männer der Haßlacher Gemeinde stellten nach der Bürgermeisterwahl in den 1960er Jahren einen Bürgermeisterbaum in Haßlach auf. Foto: Hans Thiem



Kaum etwas erinnert heute noch daran: In dem schmalen unscheinbaren Gässchen im Herzen Pottensteins, der Hollergasse, befand sich bis zum Verkauf im April 1971 das Schulhaus für die "Landkinder". Hier gingen alle Kinder aus Haßlach und den angeschlossenen Dörfern, ausgenommen Kleinlesau, in die Schule. Die Schüler aus Kleinlesau besuchten die Dorfschule in Oberailsfeld. Der Schulweg der Kinder führte zu Fuß durch Wald und Wiesen. Im Winter, erinnert sich der Haßlacher Georg Schmitt, hatte die sonst so strenge Lehrerin Frau Brunner Mitleid und die durchnässten Schüler durften sich an der Kachelofenbank wärmen. Aufgabe der Gemeindedörfer war es, Brennholz für die sogenannte "Bauernschule" zu stellen. In den Ortschaften wurde es gesägt, gespalten und dann geliefert. Der Hauswirtschaftsunterricht war dafür da, das Holz auf den Dachboden zu bringen, erzählt der Mandlauer Josef Ringler. Später dann war die Schule im heutigen Bürgerhaus.

Jedes der sechs zugehörigen Dörfer war im Gemeinderat Haßlach vertreten. Sitzungstermine wurden traditionsgemäß nach dem Sonntagsgottesdienst vereinbart. "Man konnte eben damit rechnen, dass jeder zum Gottesdienst kommt", sagt Ringler. Die Sitzungen fanden zuhause bei Josef Arnold statt. Er war der letzte Gemeindebürgermeister vor der Eingliederung 1972. Hans Thiem erinnert sich daran, dass zu Ehren des neuen Bürgermeisters aus Haßlach ein "Bürgermeisterbaum" aufgestellt wurde. Beim Errichten halfen alle Männer mit.

Von Haus zu Haus

Den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Haßlach nach Hohenmirsberg hatte die Gemeinde für das Jahr 1970 angesetzt. Den Entwässerungskanalanschluss für Mandlau und Prüllsbirkig nahm man sich für das darauffolgende Jahr vor. Im selben Jahr organisierten die Räte die elektrischen Ortsbeleuchtungen für alle Gemeindedörfer. Noch bevor sich die Gemeinde der Gebietsreform unterzog, ließ man diese installieren, da nicht abzuschätzen war, wie lange man sonst hätte warten müssen, so Ringler.

Mitteilungsblätter oder Informationsaustausch über das Internet waren damals noch futuristisch — Georg Thiem aus Haßlach, der Gemeindediener, ging von Haus zu Haus und überbrachte wichtige Mitteilungen oder kassierte Steuern, zum Beispiel die Hundesteuer. Die übrige Post wurde vom Briefträger, im Sommer auf dem Motorrad und im Winter auf Skiern, ausgeliefert. Das Schneeräumen übernahmen die Ortsbewohner per Hand, da es noch keine Schneepflüge gab, so Josef Ringler.

Zum 1. Januar 1972 wurden die Dörfer nach Pottenstein eingemeindet. Aus Gründen des öffentlichen Wohls und zur Verbesserung der Leistungs- und Verwaltungskraft der aufnehmenden Gemeinde, erfolgte die Eingemeindung als Teil einer allgemeinen, kommunalen Gebietsreform auf freiwilliger Grundlage, heißt es sinngemäß in den Sitzungsbüchern der ehemaligen Gemeinde.

ANNA THIEM