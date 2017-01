Imker Anton Herzing aus Büchenbach wird ausgezeichnet

Anton Herzing hat dem Imkerverein Creußen auf Wachstum gebracht und erhält Preis für Nachwuchsarbeit - vor 35 Minuten

PEGNITZ - Er ist so etwas wie der Vorzeige-Imker der Region. Er ist vielfach ausgezeichnet, jetzt kommt eine weitere Ehrung hinzu: Landwirtschaftsminister Helmut Brunner überreichte an Anton Herzing aus Büchenbach und seine Frau Maria den mit 1000 Euro dotierten und erstmals verliehenen Preis für vorbildliche Imker-Nachwuchsarbeit.

Mit Leidenschaft bei der Sache: Der Imker und erste Vorstand des Imkervereins Creußen, Anton Herzing, aus Büchenbach bekommt mit seiner Frau den erstmals ausgelobten Preis für vorbildliche Imker-Nachwuchsarbeit. © Ralf Münch



Anton Herzing ist ein bescheidener Mensch. Öffentlichen Rummel um seine Person mag er nicht. „Ich war doch schon so oft in der Zeitung“, sagt er. Stimmt. Das hat seinen Grund. Immer wieder hat er für seinen Honig auf Landesebene höchste Auszeichnungen erhalten: Goldmedaille folgte auf Goldmedaille. Jahr für Jahr.

Doch da ist noch mehr. Da ist zum Beispiel die rasante Entwicklung des Imkervereins Creußen. Den führt Herzing seit 2007. Er übernahm ihn kurz vor der Auflösung. Damals zählte der Verein gerade mal noch 20 Mitglieder. „Die Creußener kamen auf mich zu, fragten, ob ich mir zutraue, einen Neuanfang zu wagen.“ Herzing sagte zu. Unter einer Bedingung: Die Imkerei sollte nach seinen Vorstellungen erfolgen. Und da steht für ihn ein Begriff ganz oben: naturnah.

Gegen die chemischen Keule

Der 61-Jährige ist ein strikter Gegner der chemischen Keule in der Bienenzucht. Damit stieß er nicht immer auf Gegenliebe. Auch nicht im Bienenzuchtverein Pegnitz, dessen stellvertretender Vorsitzender er einst war. Nach diversen Querelen stieg er dort aus. Reden will er darüber nicht mehr, „das ist Vergangenheit“. Die Gegenwart ist ihm wichtig. Und da sind wir wieder in Creußen. Herzing ist schon ein wenig stolz auf das, was er mit seinem neuen Verein erreicht hat. Der hat inzwischen 116 Mitglieder, „davon besitzen 102 eigene Bienenvölker“. Ein rasanter Aufschwung, der weit über die Grenzen von Creußen reicht. Kommen die Bienenzüchter doch aus Münchberg, Bayreuth, Pottenstein oder Vorbach – und Pegnitz.

Auch hier zählt der Name Herzing nach wie vor etwas. Hat der Büchenbacher doch vor seiner Haustür einen Imkerlehrpfad aufgebaut, der seinesgleichen sucht, wie ihm erst jüngst die bayerische Honigkönigin nach einem Rundgang bestätigt hat. Herzing hatte sie zur Landesgartenschau in Bayreuth eingeladen, wo sich die Imker der Region über mehrere Wochen hinweg präsentierten.

Der 2001 eingeweihte Lehrpfad, den Herzing mit Unterstützung der Stadt Pegnitz ins Leben gerufen hat, mündet in sein Grundstück. Dort steht das Herzing'sche Bienenhaus inklusive eines Lehrbienenstandes. Davon gibt es einige in Bayern, „doch unserer ist der einzige private“, sagt Herzing.

Eine Idee seiner Frau

Mit „wir“ meint er auch seine Frau Maria. Die ist noch bescheidener als er, will gar nicht in die Zeitung. Dabei war sie es, die ihren Mann vor ein paar Jahren zur Imkerei brachte. Weil in ihrer Familie „geimkert“ wurde und sie dadurch eine gehörige Portion Erfahrung in diesem Metier mitbrachte. Die Geschichte dazu: Die Herzings hatten vor vielen Jahren 70 Obstbäume gepflanzt. Und sich gewundert, dass diese keine Bienen anlockten.

Der Grund: „Es gab hier fast keine mehr“, sagt Herzing. Und so besorgte er sich sein erstes Bienenvolk – heute sind es 27. Das macht richtig Arbeit, kostet richtig Zeit. Und darunter leidet nicht selten auch das Familienleben. Weil da ja noch dieser Verein in Creußen ist, in den Anton Herzing viel investiert. „Die Creußener haben mich mit offenen Armen aufgenommen, sie unterstützen uns, wo es geht, da macht man das gerne“, sagt er.

Auch die Nachwuchsarbeit, für die er und seine Frau heute als eine von drei Hauptpreisträgern im Freistaat geehrt werden, sei ohne das Engagement der Vereinsmitglieder kaum zu schultern. Wobei das mit dem „Nachwuchs“ nicht buchstäblich zu nehmen ist: Gemeint sind nämlich nicht nur junge Imker, was das Lebensalter angeht. Sondern Neuimker. Und damit auch Rentner und Pensionäre, die in ihrem Ruhestand auf den Geschmack kommen. Das sind nicht wenige.

Auch wenn das Durchschnittsalter der Creußener Imker bei 48 Jahren liegt. Was zeigt, dass auch der „echte“ Nachwuchs mit im Honigspiel ist. Das freut Anton Herzing besonders. Denn Kinder und Jugendliche für die Natur zu begeistern – „und damit auch für ein hochwertiges Nahrungsmittel“ – liegt ihm am Herzen. Deshalb ist er auch seit vielen Jahren beim Ferienprogramm mit dabei, zu dem bis zu 100 Teilnehmer kommen. Einige waren so begeistert von dem, was sie in Büchenbach zu sehen bekamen, dass sie selbst in die Imkerei eingestiegen sind. Und einige Eltern gleich dazu.

„Da kann man was bewegen“

So will Anton Herzing auch in Zukunft weitermachen. Die Nachfrage sei jedenfalls vorhanden: „Da kommen Kindergärten, da kommen Schulen, das Gymnasium will heuer sogar einen Projekttag hier veranstalten.“ Dazu ist der Lehrbienenstand regelmäßig bei der Bayern-Tour Natur vertreten. „Da kann man etwas bewegen, das ist und bleibt meine Leidenschaft“, sagt Herzing.

STEFAN BRAND