Immer im Einsatz zwischen Auerbach und Ebermannstadt

Auerbacher Realschullehrer Rainer Nicklas leistet Dienste als Rettungsassistent — Ausbilder an Schulen, auch in Ebermannstadt - vor 1 Stunde

AUERBACH/EBERMANNSTADT - Im neuen Schuljahr soll Realschullehrer Rainer Nicklas in einer fünften Klasse unterrichten, nachdem er im abgelaufenen Schuljahr eine zehnte Klasse zu den Prüfungen der Mittleren Reife geführt hat. Der Sprung in die Eingangsklasse der Realschule bringt sicherlich Neues mit sich. Doch als schwierig erachtet der Auerbacher Nicklas das nicht. Denn vergangenes Schuljahr gab er bereits in einer fünften Klasse Deutsch- und Religionsunterricht.

Der vielfach aktive, aus Auerbacher stammende, Realschullehrer Rainer Nicklas (rechts) war auch beim Karneval in Köln unterstützend aktiv. Daheim ist er auch regelmäßig als Ausbilder im Einsatz. © Karl Schwemmer



Nach der Prüfungsvorbereitung seiner Schüler stellt sich ihm nun die neue Aufgabe des Unterrichts in der Altersstufe von jüngeren Schülern.

Nicklas soll die bisherigen Grundschüler an das Arbeitsniveau der Realschule heranführen. Dabei geht es auch um einen a1tersgemäßen Unterricht.

Am Wochenende ist Nicklas zuhause in Auerbach. Er leistet als Rettungsassistent beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) gemäß Einsatzplan komplette Schichten in der Auerbacher Rettungswache. Jetzt, in den Ferien, sind dies meist zwei Bereitschaftsschichten in der Woche zu je zwölf Stunden, manchmal auch mehr.

Rainer Nicklas ist Auerbacher, geboren im Amberger Kreiskrankenhaus. Er wohnt in der Josef-Siedlung, wuchs dort auf und machte sein Abitur am Gymnasium in Pegnitz.

Nach dem Zivildienst beim Arbeiter-Samariterbund (ASB) in den Jahren 1995 und 1996 begann er an der Universität Bayreuth zunächst sein Studium für das Lehramt an Mittelschulen, wechselte dann aber zu katholischer Religionslehre und Deutsch für das Lehramt an Realschulen. Nach dem ersten Staatsexamen absolvierte Nicklas sein Referendariat in Hauzenberg, wenige Kilometer nördlich von Passau im Bayerischen Wald. Seit dem Schuljahr 2008/2009 unterrichtet er an der Realschule in Ebermannstadt.

Firmhelfer für Pfarrei

Seiner religiösen Überzeugung folgend engagierte er sich in der Pfarrei in Pretzfeld, wo er eine Wohnung unterhält, als Lektor und Kommunionhelfer. Mit einem Team der Pfarrei engagierte er sich auch in der Vorbereitung der Jugendlichen auf den Empfang des Sakraments der Firmung. Die Firmvorbereitung fand in der katholischen Jugend- und Begegnungsstätte des Erzbistums Bamberg auf Burg Feuerstein statt. Das Leben von Rainer Nicklas ist geprägt von seiner religiösen Überzeugung und von seiner Bereitschaft, aktiv zu helfen und gegebenenfalls Leben zu retten.

Schon im Zivildienst war er im mobilen sozialen Hilfsdienst der Sozialstation aktiv. Er lieferte das Essen auf Rädern aus und arbeitete in der persönlichen Betreuung von Personen. Durch Kurse im Sanitätsdienst ist er seit 1999 Rettungssanitäter und hat seit 2012 als Rettungsassistent eine zusätzliche vollwertige Berufsausbildung. In dieser Funktion steht er an der Seite des Notarztes. Er betreut die Kranken und Verletzten, versorgt sie nach den ärztlichen Vorgaben und hat im Ernstfall die Aufgabe, die lebenswichtigen Funktionen, beispielsweise die Atmung, wiederherzustellen.

An der Schule in Hassfurt baute er mit interessierten und motivierten Schülern den Schulsanitätsdienst auf; ebenso dann ab 2008/09 an der Realschule in Ebermannstadt.

Mit seinem Schulsanitätsdienst in Ebermannstadt nahm er sehr erfolgreich an Erste-Hilfe-Wettbewerben teil. Im Schuljahr 2013 erreichte er mit seinen Schulsanis den dritten Platz und im April 2016 wurde sein Team sogar erster Sieger.

Durch seine Ausbildung zum Notfallseelsorger gehört Nicklas auch als Mitarbeiter zum Team der psychosozialen Notfallversorgung, also zur Notfallseelsorge in der Krisenintervention im Landkreis Amberg-Sulzbach. Als "Fachmitarbeiter beim Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberfranken" für den Bereich Erste Hilfe" ist er der zuständige Ansprechpartner für alle Schulsanitätsdienste an den oberfränkischen Realschulen.

Dies betrifft alle Fragen rund um das Thema Erste Hilfe, um den Schulsanitätsdienst. Nicklas ist Erste-Hilfe-Ausbilder der Lehrer und übernimmt daneben die Organisation und Durchführung von Fortbildungen für die Schulsanitätsdienst-Betreuer. Er kümmert sich um die Planung und Organisation des regionalen Leistungsvergleichs der oberfränkischen Realschulsanitätsdienste. In dieser Funktion hält er Fortbildungen für Lehrer im Bereich Erste Hilfe oder auch — wie im kommenden Oktober — für sämtliche oberfränkischen Realschul-Sekretärinnen. In der Bayern-Konferenz vertritt er alle Belange der oberfränkischen Realschulen.

Hilfe bei Krisen

Durch kontinuierliche Weiter-und Fortbildung hat er sich qualifiziert für den Kriseninterventionsdienst (KID) des Roten Kreuzes auf Landkreisebene und für die Krisenseelsorge im Schulbereich (KIS) des Erzbistums Bamberg. Die KIS ist eine Unterabteilung der Abteilung Schulpastoral der jeweiligen Bistümer mit einer Ausbildung der KIS-Mitarbeiter in einer zweiwöchigen Vollzeitausbildung und einer Auswahl der Mitarbeiter nach strengen Kriterien. Gefordert: Mindestalter 35 Jahre und mindestens fünfjähriger Schuldienst.

Ausbildungstätigkeit ist auch hier die Aufgabe des Realschullehrers: "Im Erzbistum Bamberg halte ich die Fortbildungen von Lehrkräften zum Thema Tod und Trauer für alle Schulen." Doch auch die Praxis liegt im Aufgabenbereich. "Das Einsatzspektrum umfasst die Akut-Unterstützung von Schulen bei plötzlichem Tod von Schülern, Lehrern, Sekretärinnen oder Angehörigen dieses Personenkreises durch Krankheit, Unfall oder Suizid."

KARL SCHWEMMER