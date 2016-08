"Immer wieder Sonntag": Einst zufällig nach Plech

Edgar Sonntag aus dem Rheinland besucht seit 40 Jahren die Gemeinde - vor 1 Stunde

PLECH - „Immer wieder Sonntag“ steht auf einem nagelneuen T-Shirt, das Edgar Sonntag aus dem Rheinland bei seinem jüngsten Besuch in Plech erhalten hat. Dafür gibt es einen besonderen Grund. Dieser wird im heutigen Plecher G‘schichtla zum Ortsjubiläum vorgestellt.

Edgar Sonntag und Gisela Leißner prosten sich zu. Der Rheinländer besucht die Marktgemeinde Plech seit 40 Jahren. © Foto: Kerstin Goetzke



Edgar Sonntag und Gisela Leißner prosten sich zu. Der Rheinländer besucht die Marktgemeinde Plech seit 40 Jahren. Foto: Foto: Kerstin Goetzke



„Ich habe in Plech immer Spaß gehabt“, sagt Edgar Sonntag. Er besucht die Marktgemeinde bereits seit 40 Jahren, obwohl er eher durch einen Zufall dorthin gekommen ist. „Ich war in der Zollschule in Rupprechtstegen und 1976 mit ein paar Kumpels wandern. An irgendeinem Abzweig haben wir uns verlaufen und sind in Eichenstruth gelandet“, erinnert sich der 57-Jährige.

Von dort aus haben die jungen Wanderer den Weg in den „nächstgrößeren Ort“ angetreten und sind nach Plech gekommen. „Ich erinnere mich daran als wäre es heute: Unterwegs hat uns ein blauer Opel Rekord aufgegabelt und uns mitgenommen.“

Nachdem Sonntag die Schule abgeschlossen hatte und zurück in das 450 Kilometer entfernte Rheinland ging, ist die Verbindung zu Plech nie abgerissen. Denn einer seiner Schulkameraden hat nach Plech geheiratet. Diesen und seine Familie hat der Rheinländer immer wieder besucht.

Meist ist er zu besonderen Anlässen in der Marktgemeinde: Er hat schon beim Faschingsumzug mitgewirkt, den dritten Platz bei der Ostersuchfahrt belegt und den Kirwabaum aufgestellt und gewonnen. 2007 haben ihn die Kirwaleute besucht, bepackt mit einem ein Meter großen Stück und einem Sack Holzkohle.

Probleme mit der Verständigung gibt es indes nicht, erklärt er. „Wenn genug Alkohol fließt, verstehen sich doch alle“, sagt er lachend und gibt zu, dass sein Lieblingswort im Fränkischen „Allmächd“ ist.

Dann wird er aber ernst und betont: „Plech ist mittlerweile ein Stück Heimat für mich, mit den Leuten hier bin ich alt geworden.“ Zweimal stand er schon fast vor dem Umzug nach Plech – denn das Versetzungsgesuch des Zollbeamten an den Flughafen Nürnberg war schon genehmigt. „Doch dann kamen Frauen dazwischen und ich bin im Rheinland geblieben.“

Zum 40-Jährigen hat Edgar Sonntag, der immer wieder Freunde mit nach Plech bringt, von seiner langjährigen Bekannten Gisela Leißner ein T-Shirt bekommen.

Darauf ist sogar das Plecher Hott Häissl zu sehen und das vermeintliche Pferde-Ei; beides gehört zur wohl bekanntesten Plecher Sage. „Das ist Völkerverständigung“, sagt der Rheinländer und lacht.

Plech-Kenner haben noch bis Freitag, 2. September, Zeit, um den Quiz-Coupon zum Jubiläums-Quiz abzugeben.

kgoe