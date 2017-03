In Auerbach teilt man sich die Mülltonne

AUERBACH - Die "alten" 50-Liter-Mülltonnen müssen dringend ausgetauscht werden, sonst werden sie irgendwann nicht mehr geleert. Nur: Woher nehmen? Die Ersatzbeschaffung ist schwierig. Das Landratsamt empfiehlt die größere 60-Liter-Tonne, die auch mit Nachbarn zusammen als Entsorgungsgemeinschaft genutzt werden könnte.

Große Mülltonnen gibt es in Hülle und Fülle, kleine sind hingegen nur schwer zu haben. Eine Bildung von Entsorgungsgemeinschaften ist möglich, jedoch müssen für jede Person zehn Liter Volumen vorgehalten werden. Foto: Günter Distler



Bis Mitte April haben die Bürger noch Zeit, sich eine neue Mülltonne zu besorgen, die dann Griffe und Räder haben und der EU-Norm EN 840 entsprechen muss. Wer bislang mit 50 Litern Müllvolumen gut auskam, hat nun allerdings trotz sorgfältiger Mülltrennung ein Problem. 50-Liter-Tonnen mit Rädern sind auf dem Markt so gut wie gar nicht erhältlich. Die Redaktion hat sich extra im Internet umgesehen. Doch weder bei Ebay noch bei häufig genutzten Versandhändlern sind solche Tonnen im Sortiment.

Ein Auslaufmodell

"50-Liter EU-Normtonnen werden am Markt nicht mehr so häufig angeboten, da diese Tonnengröße bayernweit lediglich noch in den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Regensburg zulässig ist", erklärt Robert Graf, der Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft am Landratsamt. Von daher sei es in der Tat mit Aufwand verbunden, einen solchen 50-Liter EU-Normbehälter zu erwerben. Der Behörde sei derzeit nur ein Anbieter von 50-Liter EU-Normtonnen bekannt, der noch Restbestände aus einer früheren Produktion hat. "Da das Amt für Abfallwirtschaft keinerlei Werbung für einzelne Unternehmen und deren Verkaufssortiment betreiben darf, kann ich nur mitteilen, dass das besagte Entsorgungsunternehmen seinen Firmensitz in der Nähe von Regensburg hat."

Stimmt. Eine weitere Internetrecherche führt zu einer Entsorgungsfirma in Lappersdorf. Der Betrieb liefert Tonnen jedoch nur innerhalb des Landkreises Regensburg aus. "Momentan haben wir keine 50-Liter-Tonnen mehr im Bestand. Sie können jedoch gerne in der Woche nach Ostern noch einmal anrufen, ob die neue Lieferung schon da ist", so die hilfsbereite Mitarbeiterin. Allerdings müsste man als Kunde dann in den Regensburger Raum fahren, um die neue Tonne selbst abzuholen.

Ob alle Besitzer alter Mülltonnen jemals innerhalb der vom Landratsamt Anfang März genannten Frist eine neue Tonne haben werden, erscheint unter diesen Umständen mehr als zweifelhaft. Es sind nämlich nicht wenige Haushalte, die bislang mit 50 Litern ausgekommen sind. "Im nördlichen Landkreis inklusive der Stadt Auerbach sind es derzeit noch knapp 600 Stück; im westlichen Landkreis mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg noch rund 640 Stück nicht normgerechte 50-Liter Abfallbehälter, die noch zu tauschen sind", sagt Graf.

Der Amtsleiter weiter: "Falls keine 50-Liter EU-Normtonne zur Verfügung steht, ist auf eine andere Größe auszuweichen." Die 60-Liter EUNormtonne wäre dann die nächste Größe. In diesem Fall wären 85 Cent mehr monatliche Abfallgebühr zu entrichten als für eine 50-Liter Normtonne. Nachbarn können auch einen Antrag auf eine Entsorgungsgemeinschaft stellen und gemeinsam eine Tonne nutzen. Allerdings muss für jede in den betreffenden Haushalten lebende Person zehn Liter Müllvolumen vorgehalten werden.

Wir wollten wissen, warum sich der Landkreis nicht im Sinne der Bürgerfreundlichkeit um die Beschaffung und den Weiterverkauf von genormten 50-Liter-Mülltonnen kümmert. Auch das kann Robert Graf erklären: "Der Abfallbehälter ist im Eigentum der Bürger und Bürgerinnen. Von daher darf das Amt für Abfallwirtschaft keine Abfallbehälter produzieren lassen und verkaufen.

Dies gilt übrigens nicht nur für Abfallbehälter, sondern beispielsweise auch für Kfz-Kennzeichen. Diese sind auch im Eigentum des Fahrzeughalters und müssen somit von ihm beschafft werden." Die Gründe, warum der Landkreis in den besagten Fällen nicht tätig werden darf, sind vielfältig: sie liegen im Wettbewerbs-, Haftungs-, Umsatzsteuer-, Gebühren- und auch Vergaberecht. Inwieweit die Entsorgungsunternehmen oder der regionale Handel 50-Liter EU-Normtonnen in ihr Verkaufssortiment aufnehmen, obliege dem jeweiligen Unternehmen und Händler selbst.

