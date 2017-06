In Bayreuth nächtlichen Sprung vom Zehner verhindert

Polizei holte kurz nach Mitternacht Studenten-Quartett aus dem Kreuzsteinbad - vor 26 Minuten

BAYREUTH - Studenten wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Kreuzsteinbad ertappt, als sie gerade vom Zehn-Meter-Brett springen wollten. Die Polizei hinderte sie daran und weist gleichzeitig darauf hin, dass bei solchen Aktionen Lebensgefahr besteht.

Nächtliche Sprünge vom Zehn-Meter-Turm hat die Polizei in Bayreuth vereitelt. © dpa



Nächtliche Sprünge vom Zehn-Meter-Turm hat die Polizei in Bayreuth vereitelt. Foto: dpa



Am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.30 Uhr, wurde die Polizei darüber verständigt, dass sich offensichtlich Personen unberechtigt im Kreuzsteinbad befinden. Vor Ort trafen die Polizisten tatsächlich zwei weibliche und zwei männliche Personen im Alter von 20 bis 22 Jahren an, wie diese gerade am Zehn-Meter-Sprungturm standen. Sie wurden freundlich herunter gebeten.

Gegen die Vier wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor solchen Aktionen. Neben den strafrechtlichen Folgen besteht zur Nachtzeit Lebensgefahr, da strombetriebene Sauger zur Nachtzeit die Becken reinigen. Vor einiger Zeit hat es in der Region in einem solchen Fall sogar einen Todesfall gegeben, als jemand in ein leeres Becken sprang.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.