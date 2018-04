In Berlin war die Reise für Michael Fucker vorbei

PEGNITZ - Das Ziel hieß eigentlich Salzkammergut. Doch die Reise endete für Michael Fucker jetzt doch schon bei der Zwischenstation im Berliner Olympiastadion. Für den Pegnitzer reichte es beim Kochwettbewerb "Cooking Star" im Halbfinale nicht ganz für den kulinarischen Sprung unter die besten Drei, die sich demnächst auf den Weg zur Endrunde nach Österreich machen.

Michael Fucker ist beim Kochwettbewerb "Cooking Star" ausgeschieden. Foto: privat



Als die Juroren ihr Urteil gesprochen hatten, war da durchaus ein wenig Enttäuschung. "Aber nur am Anfang, letztlich sind wir wirklich sehr zufrieden", sagt Fucker. Mit "wir" meint der 51-Jährige sich und seine Frau Cornelia. Klar, angesichts der Vorschusslorbeeren nach ihrem Vorrundensieg in der Kochschule Leipzig, hatte er sich ein bisschen mehr ausgerechnet. Aber es sollte eben nicht sein. Warum? Nun, "die drei Erstplatzierten waren einfach besser". Das müsse man neidlos anerkennen. Große Vorwürfe könne er sich nicht machen bei seinem Rehgericht der besonderen Art, mit dem er bereits in Leipzig glänzte: "Die Sauce war klasse, das Fleisch wunderbar. Und auch die Kartoffelkrustis gelangen prima." Im Gesamtpaket jedoch hätten drei der insgesamt zehn Halbfinalisten die Nase vorne gehabt. Zu Recht, wie Fucker noch einmal betont.

Geschmack und Sauberkeit

Logisch, dass der Geschmack mit maximal 30 Punkten wichtigste Bewertungsgrundlage war. Aber auch die Sauberkeit des Arbeitsplatzes, das Einhalten der vorgegebenen Zeit für Vor- und Zubereitung oder die Basisidee für das Gericht und die Kreativität der Ausführung waren Kriterien, die eine Rolle spielten für die Jury.

Wobei die Fuckers von Anfang an einen Nachteil zu verkraften hatten: "Die anderen, vor allem die drei Gewinner, hatten super Coaches, unserer kam erst, als wir fertig waren", sagt Michael Fucker. Daran allein will der Pegnitzer das knappe Scheitern – "wir sind ja mit allen Nicht-Finalisten gemeinsam Vierter" — nicht festmachen. Weil die anderen besser waren. Da ging es um Details.

So überwiegt "ganz klar" die Zufriedenheit. Schon mit Blick auf einen "schönen Ausflug" und ein außergewöhnliches Rahmenprogramm. Das reichte von einer Führung durch die Katakomben des altehrwürdigen Stadions bis hin zu einem "Glas-Tasting", das Fucker ganz neue Erkenntnisse verschaffte: "Man sollte gar nicht glauben, wie unterschiedlich Wein schmeckt – je nachdem, aus welchem Glas man ihn trinkt."

Das hatte schon was, sagt der Mann, der beruflich im Service beim Landhotel Schuster in Bernheck arbeitet. Würde er noch einmal mitmachen? "Ich denke ja. Ich kann mir das gut vorstellen. Auch, weil man hier wirklich fair bewertet wird." Aber ein klein wenig besser müsse er halt noch werden, sagt Fucker. Und lächelt. Ein optimistisches Lächeln . . .

STEFAN BRAND