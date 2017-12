In Bindlach 55.000 Euro teuren A6 gestohlen

Schwarzes Fahrzeug stand in einem Carport am Ortsrand - Kripo Bayreuth ermittelt - vor 1 Stunde

BINDLACH - Einen schwarzen Audi A6 mit den Kennzeichen „BT-M 3415“und einem Zeitwert von zirka 55.000 Euro erbeuteten unbekannte Diebe in der Nacht auf den Sonntag aus einem Carport am nordöstlichen Ortsrand von Bindlach.

In der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 10.20 Uhr, brachten die Täter den im Carport vor dem Haus in der Straße „Am Grasigen Weg“ abgestellten Audi auf unbekannte Art und Weise in ihre Gewalt. Sie entkamen unerkannt mit dem etwa 55.000 Euro teuren, zwei Jahre alten, schwarzen Kombi.

Die Kriminalpolizei ermittelt und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag in der nordöstlichen Siedlung von Bindlach verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wer hat den schwarzen Audi A6 mit den Kennzeichen „BT-M 3415“ danach noch gesehen und kann eventuell Angaben zu dessen Insassen machen?

Hinweise nimmt unter der Telefonnummer 0921/506-0 die Kripo Bayreuth entgegen.

