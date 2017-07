In Creußen kostet ein Kilo Fahrrad 5000 Euro

Der oberfränkische Hersteller AX-Lightness baut ultraleichte Rennräder und Mountainbikes aus Carbon — 31 Arbeitsstunden für einen Rahmen nötig - 13.07.2017 19:58 Uhr

CREUSSEN - Mars, Victoria, Express – viele angesehene Zweiradhersteller aus dem Freistaat sind schon vor Jahrzehnten von der Bildfläche verschwunden, doch inzwischen ist in Nordbayern eine neue Generation von Fahrradschmieden auf den Plan getreten. Zum Beispiel Carbon-Spezialist AX-Lightness, dessen ultraleichte Sportgeräte zu den exklusivsten Rädern auf dem Weltmarkt zählen.

Reinhard Kohlrautz macht einen Rennradrahmen für die Endmontage fertig. Zuvor hatten seine Kollegen rund 1500 verschiedene Stücke von Carbon-Matten zu einem weniger als 700 Gramm leichten und dennoch enorm stabilen Rohrgebilde zusammengefügt. © Foto: André Ammer



Reinhard Kohlrautz macht einen Rennradrahmen für die Endmontage fertig. Zuvor hatten seine Kollegen rund 1500 verschiedene Stücke von Carbon-Matten zu einem weniger als 700 Gramm leichten und dennoch enorm stabilen Rohrgebilde zusammengefügt. Foto: Foto: André Ammer



Im Treppenhaus des Produktions- und Verwaltungsgebäudes parkt das Rennrad von Nils Wiedemann, daneben stehen schon die gefüllten Trinkflaschen bereit. Wenn Feierabend ist, will der drahtige Geschäftsführer der kleinen oberfränkischen Firma noch eine Trainingsrunde auf seinem über 10 000 Euro teuren Boliden drehen. "Heben Sie mal hoch", sagt Wiedemann und grinst, als man beeindruckt nach dem Gewicht fragt.

Weniger als fünf Kilo bringt das mit elektronischer Schaltung und einer relativ schweren Leistungsmesskurbel ausgestattete Rad des 37-Jährigen auf die Waage und ist damit so leicht, dass es Profis überhaupt nicht einsetzen dürften. Für Radrennen wie die gerade laufende Tour de France hat der internationale Radsport-Verband UCI ein Mindestgewicht von 6,8 Kilogramm vorgeschrieben. Das mit Rädern und Komponenten von AX- Lightness ausgestattete UCI Continental Team verwendet deshalb zum Teil etwas schwerere Bauteile, um die Vorgaben des Verbandes zu erfüllen.

Kampf ums letzte Gramm

Kaufkräftige Rad-Enthusiasten mit einem Hang zum Luxus dagegen können unbesorgt den Katalog des um die Jahrtausendwende gegründeten Herstellers durchgehen und die Rennrad- und Mountainbike-Rahmen mit weiteren Carbonteilen wie Laufrädern, Sattelstützen und Tretkurbeln ausstatten. Leichtbau-Fans, die um das letzte Gramm Gewichtsersparnis kämpfen, geben auch schon mal 20 000 Euro für ihren fahrbaren Untersatz aus.

"Wir bauen quasi den Pagani unter den Fahrrädern", sagt Nils Wiedemann, während er durch die an manchen Stellen eher an ein Labor als an eine Zweiradmanufaktur erinnernden Produktionsräume führt. Wer beim Namen Pagani verständnislos den Kopf schüttelt: Dieser italienische Kleinserien-Hersteller von Supersportwagen ist ebenfalls für den verschwenderischen Einsatz von teuren Werkstoffen wie Titan und Kohlenstofffasern bekannt – und für Preislisten, die bei über einer Million Euro beginnen.

Alles "made in Germany"

Wiedemann betont aber, dass bei AX-Lightness nicht nur Besserverdienende kaufen, die sich das zum Porsche passende Velo in die Garage stellen wollen. "Zu unseren Kunden zählt auch der radsportbegeisterte Student, der sich das Geld für besseres Wettkampf-Material vom Mund abspart." Denn die schwarzen Juwelen des in einem Gewerbegebiet bei Creußen produzierenden Herstellers sind nicht nur leicht und teuer, sondern haben schon eine Vielzahl von Vergleichstests gewonnen.

Verantwortlich dafür ist auch die Tatsache, dass AX- Lightness konsequent auf "Made in Germany" setzt und damit ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland hat.

Bei den großen Fahrradmarken ist heute die Arbeitsteilung – Produktentwicklung in Europa oder in den USA, Fertigung in China oder Taiwan – die Regel, in Creußen wiederum sitzen Ingenieure und Facharbeiter unter einem Dach, was auch für eine große Flexibilität bei der Produktion sorgt.

Besonders wichtig ist das bei einem weiteren Geschäftsfeld von AX-Lightness, der Produktion von Carbon-Komponenten für den Automobil-Rennsport. Ob bei den 24 Stunden von Le Mans oder in der Formel 1 – in vielen Rennern ist Technik aus Oberfranken verbaut. Stolz präsentiert Wiedemann im Showroom ein schwarz glänzendes Bauteil für die Bremsentlüftung eines Toro-Rosso-Boliden mit der Unterschrift von Sebastian Vettel. 2008 hatte der vierfache Weltmeister damit seinen ersten Sieg in der Formel 1 geholt und zum Dank allen beteiligten Herstellern ein Souvenir mit seinem Namenszug geschickt.

Das Geschäft mit Fahrradkomponenten lief zu jener Zeit eher nebenher, weil die Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern und den Rennställen mit ihren Millionenbudgets lukrativer war. 2015 geriet das Unternehmen allerdings in Schieflage. Nach einer Insolvenz und der Trennung von Firmengründer Axel Schnura stiegen zwei Investoren ein, und mit der von 55 auf 30 Mitarbeiter geschrumpften Belegschaft widmet sich AX-Lightness nun auch anderen Geschäftsfeldern wie der Produktion von Profi-Skihelmen oder superstabilen Schäften für Sportgewehre.

Kerngeschäft ist nun aber das Fahrrad, und hier profitiert die Firma vom weltweiten Trend zu High-End-Rennrädern. "Die Fertigung eines Rahmensets ist bei uns vier bis fünfmal so teuer wie in Ostasien", erklärt Wiedemann. Auch deshalb, weil zum Beispiel im aktuellen Topmodell, dem 5000 Euro teuren Vial Evo Ultra, 31 Arbeitsstunden stecken.

Rund 1500 Einzelteile

Zusammen mit der Gabel wiegt dieses Rohrgebilde weniger als ein Kilo, und bei der Entwicklung haben die Ingenieure auf viele fertigungstechnische Details geachtet, die es noch ein Quäntchen leichter, stabiler und hochwertiger als die meisten Konkurrenzprodukte machen.

Torsten Schuppan, der Chef der Rahmenproduktion, legt sich gerade die Carbonmatten zum Bau des hinteren Rahmendreiecks zurecht und presst die unterschiedlich geformten und mit einem speziellen Kunstharz getränkten Abschnitte Stück für Stück in eine Form aus Aluminium. "Ein Rahmen besteht aus rund 1500 verschiedenen Einzelteilen, manche davon sind nur so groß wie ein Daumennagel", erklärt Nils Wiedemann.

Zwischendurch sieht Schuppan in einem dicken Handbuch, dem sogenannten Belegeplan, nach, wo und wie er die nächsten Mattenstücke laminieren soll. Die Ausrichtung der Carbonfasern, die Materialstärke, die Zusammensetzung des Harzes – all diese Faktoren haben Einfluss darauf, wie der Rahmen später im Fahrbetrieb auf die unterschiedlichen Zug- und Druckbelastungen reagiert.

Viele Arbeitsgänge später härten die Komponenten in einem gasdicht verschließbaren Druckbehälter, einem sogenannten Autoklaven, bei 135 Grad aus. In ein paar Tagen, nach der Endbearbeitung, der Lackierung und der abschließenden Qualitätskontrolle, wird das von Torsten Schuppan zusammengesetzte Carbon-Puzzle per Luftfracht an einen Kunden in Australien ausgeliefert. Auch am anderen Ende der Welt haben die schwarzen Juwelen aus Oberfranken ihre Fans.

ANDRÉ AMMER aar